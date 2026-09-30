México

FGR se enfrenta a civiles armados en Tlajomulco, Jalisco: reportan un agresor abatido y un federal herido

Reportes preliminares señalan que el enfrentamiento se registro cerca de las 16:00 horas y derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión

Reportes preliminares indican que el intercambio de disparos se registró cerca de las 16:00 horas. Crédito: Redes Sociales

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Un agresor murió y un agente federal resultó herido luego de un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y civiles armados este martes en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde en la etapa tres de la zona residencial, según el reporte en sitio del medio Guardia Nocturna y Tránsito ZMG. La FGR confirmó mediante una tarjeta informativa que agentes de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, repelieron una agresión de civiles armados durante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

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El sospechoso abrió fuego con arma larga contra los agentes federales

Un vecino de la zona, testigo presencial entrevistado por Guardia Nocturna y Tránsito ZMG, relató haber escuchado alrededor de ocho detonaciones de arma larga y, minutos después, dos de arma corta, en un lapso de aproximadamente diez minutos. “Fueron a las cuatro de la tarde”, precisó el testigo al ser consultado sobre la hora exacta del enfrentamiento.

El hombre acababa de llegar de su turno de trabajo y se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en la parte trasera del punto donde ocurrieron los hechos, cuando escuchó las primeras detonaciones. Salió de su casa al percatarse de que los vecinos comentaban que “habían matado a uno” en la zona, según narró al reportero en sitio.

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Autoridades resguardaron la zona tras el ataque armado. Crédito: Facebook - Guardia Nocturna
Autoridades resguardaron la zona tras el ataque armado. Crédito: Facebook - Guardia Nocturna

De acuerdo con la FGR, el sujeto abatido era el objetivo de la orden de aprehensión y disparó contra personal adscrito a las Fiscalías Federales en Jalisco y en Nayarit, que buscaban cumplimentar el mandamiento judicial. Tras los disparos, se refugió en un departamento de la zona, donde otros civiles armados también se habrían resguardado, según datos preliminares.

Otro de los posibles agresores se dio a la fuga y fue detenido posteriormente por la Policía Municipal de Tlajomulco en posible posesión de un arma de fuego, confirmó la FGR en su comunicado.

Otros vecinos que siguieron la transmisión en vivo del medio local corroboraron la hora del enfrentamiento a través de comentarios citados por el reportero en sitio. Una vecina escribió que fueron “muchas detonaciones de diferentes armas pasadas las cuatro de la tarde”, mientras otra señaló que las patrullas y el helicóptero comenzaron a arribar a las cuatro y cuarto de la tarde. El intercambio de disparos dejó a un elemento de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, comisionado en el estado, lesionado durante la diligencia inicial.

El agente se encuentra fuera de peligro, según confirmó la FGR en la tarjeta informativa emitida este martes. En un primer momento fue trasladado a un puesto de socorro con estado de salud reservado, atendido por personal de salud de Jalisco en el sitio.

Tras el hecho, las autoridades confirmaron que la orden de aprehensión que los agentes buscaban cumplimentar corresponde a la posible comisión de delitos contra la salud. La misma persona era buscada también en el estado de Nayarit por la posible comisión del delito de violación.

Un video del enfrentamiento circula en redes sociales

En redes sociales circuló un video del intercambio de disparos, grabado en la zona de torres de departamentos donde ocurrieron los hechos. En las imágenes se observaron patrullas de la policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga, de color blanco con rótulos en azul, estacionadas cerca del punto del enfrentamiento.

El material mostró a los elementos resguardarse detrás de las unidades oficiales y de los muros de la zona mientras se escuchaban disparos de grueso calibre. La grabación coincide con el reporte de vecinos que describieron un intercambio prolongado de detonaciones en la vía pública.

Un operativo con elementos de los tres niveles de gobierno acordonó la zona

El helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Jalisco sobrevoló la zona durante el operativo y se retiró una vez controlada la situación. Vecinos describieron el arribo de la aeronave minutos después de las primeras detonaciones, lo que incrementó la alarma entre los residentes.

Helicóptero sobrevolando la zona del enfrentamiento. Crédito: Redes Sociales
Helicóptero sobrevolando la zona del enfrentamiento. Crédito: Redes Sociales

Al operativo se sumaron policías estatales, elementos de la Comisaría municipal de Tlajomulco, policía metropolitana y agentes de la Guardia Nacional. El punto de acceso inicial de las autoridades fue el cruce de Camino a la Presa y Punta Mallorca, mientras el sujeto quedó abatido en el cruce de Sierra Denali y Sierra Courel Norte, dentro de la misma etapa tres del fraccionamiento.

Los residentes permanecieron en sus domicilios a la expectativa mientras se desarrollaba el operativo. La zona está acordonada mientras personal realiza las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios en el sitio donde fue abatido el sujeto.

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