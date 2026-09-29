Keylor Navas deja a Pumas de emergencia y se incorpora a la Selección de Costa Rica

Navas dejará a Pumas momentáneamente. EFE/ Alex Cruz

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La situación de Keylor Navas con la Selección de Costa Rica cambió en cuestión de días. El guardameta de Pumas había quedado fuera de los primeros compromisos de la Fecha FIFA, pero una modificación importante en el entorno del combinado centroamericano abrió nuevamente la puerta para su regreso.

Ahora, el histórico portero deberá cambiar de inmediato el chip y atender el llamado de su país.

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Navas se suma de emergencia a la Selección de Costa Rica

La nueva convocatoria representa un movimiento inmediato para el guardameta, quien tendrá que ausentarse temporalmente de Pumas para atender el llamado de Costa Rica.

El nuevo técnico interino, Bryan Ruiz, decidió incluirlo junto con Juan Pablo Vargas, Celso Borges y Roan Wilson para los últimos encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Keilor Navas de Pumas controla el balón durante un partido en el estadio BBVA, Guadalupe (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Costa Rica se juega buena parte de sus aspiraciones este jueves 1 de octubre frente a Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua, y posteriormente cerrará esta etapa el domingo 4 de octubre contra Haití, en el Estadio Ricardo Saprissa.

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La selección llega a estos compromisos después de comenzar el torneo con derrotas frente a Curazao y Haití, resultados que derivaron en la salida de Fernando Batista.

Navas arribó a Costa Rica durante la noche del lunes 28 de septiembre y se presentó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para incorporarse al grupo.

A su llegada, destacó la oportunidad de volver a representar a su país y habló sobre la relación que mantiene con Ruiz, a quien conoce desde hace años.

“Siempre estar en una selección es una bendición”, expresó el guardameta, quien también reconoció que fue una jornada de mucho movimiento y que lo importante ahora es concentrarse en lo que viene.

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El portero evitó profundizar en la situación que tuvo con el anterior entrenador y pidió dejar atrás la polémica.

A sus 39 años, el regreso también abre una posibilidad particular para Navas, pues podría convertirse en uno de los futbolistas costarricenses de mayor edad en disputar un encuentro oficial con la selección.

Su última aparición con la Tricolor se produjo el 18 de noviembre de 2025, frente a Honduras, durante las eliminatorias de Concacaf.

Crédito: Instagram/ keylornavas1

Para Pumas, el movimiento significa perder temporalmente a uno de sus principales elementos, mientras Navas se concentra en una selección que necesita resultados inmediatos para intentar recomponer su situación dentro del torneo.

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Hasta el momento Pumas no tenía programado ningún amistoso, situación que favorecería al guardameta, aunque posterior al descanso internacional se juega el Pumas vs Cruz Azul.

¿Por qué habían dejado fuera a Keylor Navas de Costa Rica?

La ausencia de Keylor Navas en la convocatoria original fue una de las decisiones que más llamó la atención antes del comienzo de la Liga de Naciones de Concacaf. Fernando Batista decidió no incluir al arquero para los partidos ante Curazao, Haití, Nicaragua y Haití.

El propio Batista explicó que había intentado comunicarse con Navas para integrarlo a la selección, pero que no obtuvo respuesta a su mensaje.

REUTERS/Luisa González

Posteriormente, el guardameta publicó en redes sociales un mensaje que fue interpretado como una respuesta al entonces entrenador, al plantear si para comunicar algo importante era mejor llamar o enviar un mensaje.

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La situación quedó en segundo plano después de que Costa Rica sufriera sus primeros resultados negativos y Batista dejara el cargo. Con Bryan Ruiz como técnico interino, la Federación Costarricense de Futbol modificó la convocatoria y Navas apareció nuevamente entre los llamados.

Al ser cuestionado en su llegada a Costa Rica sobre lo ocurrido con Batista, el arquero prefirió no reabrir el episodio. “Con rebuscar el pasado ya no vamos a solucionar nada”, señaló, antes de insistir en la necesidad de que jugadores, aficionados y prensa se unan alrededor del equipo.

De esta manera, Keylor Navas pasó de estar fuera de la convocatoria a incorporarse de emergencia justo cuando Costa Rica afronta dos partidos determinantes.

Su experiencia vuelve a estar a disposición de Ruiz, quien tendrá que preparar rápidamente al equipo para visitar a Nicaragua y después recibir a Haití en San José.

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