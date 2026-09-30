México

Premios Ariel 2026: fecha, horario y dónde ver en vivo la entrega de galardones al cine mexicano

La edición de este año se vestirá de gala con una competencia encabezada por ‘En el camino’, ‘Aún es de noche en Caracas’ y ‘El diablo fuma’ entre las producciones más nominadas.

Premio Ariel 2025
La entrega de los Premios Ariel reconoce a lo mejor de la producción cinematográfica nacional. Foto: AMACC
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La ceremonia número 68 de los Premios Ariel reúne a lo mejor de la cinematografía nacional el 3 de octubre de 2026 en los Estudios Churubusco.

La gala reconoce la producción mexicana exhibida durante 2025 y marca el regreso del galardón a la capital tras tres ediciones celebradas en Jalisco.

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El evento se transmite en vivo a través de Televisión Mexiquense por el Canal 34.1, además de la señal por televisión de paga en TNT y por la plataforma de streaming HBO Max, según confirmó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cobertura inicia a las 18:00 horas con la alfombra roja y la entrega formal arranca a las 19:00 horas.

La elección del recinto responde a un doble aniversario institucional. La AMACC y los Estudios Churubusco conmemoran 80 años de existencia en 2026, lo que motivó el traslado de la sede a la Ciudad de México para esta edición especial.

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Es la primera ocasión en que los galardones de la industria cinematográfica tienen como marco las instalaciones de los Estudios Churubusco.

El presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, declaró que la decisión de volver a la capital se debió de forma exclusiva al festejo de las ocho décadas de la organización.

Hidalgo puntualizó que la entrega de los reconocimientos mantendrá su esquema fuera de la capital en los siguientes años.

La institución conservará la ruta de llevar la ceremonia a distintos estados de la República Mexicana en sus ediciones posteriores.

Los Premio Arie se desarrollarán el 3 de octubre en los Estudios Churubusc Aztec. Mientras tanto, Ruth espera ansiosa por su nominación al mismo tiempo que desarrolla otro proyecto en Guadalajara. (Instagram/ @academiacinemx)
Los Premio Arie se desarrollarán el 3 de octubre en los Estudios Churubusc Aztec. Mientras tanto, Ruth espera ansiosa por su nominación al mismo tiempo que desarrolla otro proyecto en Guadalajara. (Instagram/ @academiacinemx)

Los Estudios Churubusco reciben la gala tras tres años en Jalisco

El retorno a la Ciudad de México ocurre después de tres años consecutivos en que los galardones se entregaron en el estado de Jalisco.

Ese ciclo itinerante formó parte de la estrategia para descentralizar las actividades de la academia y acercar la premiación a nuevas audiencias.

Los Estudios Churubusco constituyen un complejo de producción donde se han filmado obras representativas del cine nacional desde la década de 1940.

Su selección como sede conecta la celebración institucional con la infraestructura técnica histórica del país.

Ley Federal de Cine y el Audiovisual
El retorno a la Ciudad de México ocurre después de tres años consecutivos en que los galardones se entregaron en el estado de Jalisco. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Las producciones consideradas en la competencia corresponden a los largometrajes, cortometrajes y documentales estrenados o exhibidos en salas y circuitos culturales durante el año 2025.

El jurado de la AMACC emite su votación para definir a los ganadores en cada una de las 25 categorías oficiales.

Entre las áreas que premia la academia figuran

  • Mejor Película
  • Mejor Dirección
  • Mejor Actriz
  • Mejor Actor
  • Coactuación Femenina
  • Coactuación Masculina
  • Revelación Actoral

Además de los apartados técnicos como Fotografía, Guion Original, Guion Adaptado, Sonido, Edición y Diseño de Arte.

El programa contempla también galardones para categorías especializadas como Mejor Ópera Prima, Mejor Largometraje Documental, Mejor Largometraje de Animación y Mejor Película Iberoamericana, además de las tres vertientes de cortometraje.

Estudios Churubusco
Con una extensión de cinco hectáreas, actualmente son los estudios más antiguos en Latinoamérica (Foto: Archivo)

La película ‘En el camino’ encabeza la lista con 13 nominaciones

La cinta ‘En el camino’, dirigida por el cineasta David Pablos, llega a la ceremonia como la producción más nominada de esta edición al acumular 13 candidaturas en los diferentes rubros de la competencia, de acuerdo con los registros.

Le sigue la película ‘Aún es de noche en Caracas’, codirigida por Marité Ugás y Mariana Rondón, que cuenta con nueve nominaciones. La producción compite en varias de las categorías principales de la entrega.

En tanto, el largometraje ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’, bajo la dirección de Ernesto Martínez Bucio, obtuvo ocho menciones dentro de la lista de nominados finalistas.

Junto a la entrega de las estatuillas de competencia, la AMACC otorga la máxima distinción de la noche con el Ariel de Oro.

En esta edición, el reconocimiento rendirá homenaje a la actriz Rosita Arenas por su trayectoria en la pantalla grande.

El segundo Ariel de Oro de la jornada se concederá al cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa.

La junta directiva de la academia determinó el galardón para reconocer sus aportaciones históricas al registro audiovisual y documental del país.

Festival de Cine de Tijuana 2025
En el camino de David Pablos. (Instagram)

El ciclo Rumbo al Ariel exhibe los filmes en salas de todo el país

Las actividades vinculadas a los premios incluyen la exhibición de las cintas mediante el programa Rumbo al Ariel 2026.

Esta iniciativa proyecta las películas y cortometrajes nominados en distintas sedes culturales y salas de cine de la República.

La proyección del catálogo busca que el público conozca los trabajos antes de la noche de premiación.

El programa Rumbo al Ariel acerca las películas nominadas a salas de cine y espacios culturales del país.
El programa Rumbo al Ariel acerca las películas nominadas a salas de cine y espacios culturales de todo el país. (X: @AcademiaCineMx)

La iniciativa abarca salas públicas, cineclubes y espacios universitarios distribuidos en varias entidades del territorio nacional.

De igual forma, la AMACC habilitó un acceso en su plataforma digital oficial donde los usuarios pueden consultar las fechas, los horarios y las sedes presenciales de exhibición de las obras nominadas.

La plataforma incluye apartados informativos sobre los cortometrajes y largometrajes que forman parte de la selección de este año.

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