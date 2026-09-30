Huracán Polo: IMSS se ve obligado a cerrar temporalmente dos clínicas por riesgo en la presa Punta de Agua

La presa Punta de Agua alcanzó su máxima capacidad de almacenamiento y generó medidas preventivas. FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM

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El IMSS de Sonora informó este 30 de septiembre el cierre temporal de las Unidades de Medicina Familiar número 13, en La Palma, y número 56, en Ortiz, comunidades de Empalme.

Dicha medida se tomó porque la presa Punta de Agua se encuentra a su máxima capacidad, de acuerdo con las indicaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil. Esto es consecuencia por el paso del huracán Polo en el estado.

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La Unidad Interna de Protección Civil del IMSS evacuó al personal de ambas unidades y pidió comprensión a la población de Sonora.

Presa Punta de Agua alcanza el 100% tras las lluvias del huracán Polo

Las autoridades inician un desfogue controlado a las 4:00 horas para verter el exceso de agua acumulada. (Pedro Anza)

La presa Ignacio R. Alatorre, conocida como Punta de Agua, alcanzó 100% de su capacidad en la zona rural de Guaymas tras las lluvias del huracán Polo, con lo que los ejidos de Palo Verde, Punta de Agua y La Misa tendrían mejores condiciones para el próximo ciclo agrícola.

El embalse pasó de 22% de almacenamiento antes del ciclón a 17.1 millones de metros cúbicos de agua. El aumento obligó al inicio de un desfogue controlado para retirar el volumen excedente, informó El Imparcial.

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Agua excedente se conduce hacia el Arroyo de San Marcial

La conducción del recurso hídrico permanece bajo vigilancia constante para prevenir afectaciones en zonas aledañas. (ÍNAH)

Casimiro Reyes Quezada, encargado del Distrito de Riego 84 de la Conagua, explicó que la presa se mantiene en su nivel máximo y que el desfogue comenzó desde las 4:00 de la mañana.

“Estamos al 100% y se está vertiendo 28 metros por su estructura para sacar agua en los excesos, entonces, se ha mantenido así desde las 4:00 de la mañana hasta ahorita”, declaró el funcionario.

El agua es conducida de manera controlada hacia el Arroyo de San Marcial. Reyes Quezada afirmó que esta operación no representa un riesgo para los habitantes de los valles de Guaymas y Empalme.

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La conducción permanece bajo vigilancia para evitar afectaciones en las zonas próximas al cauce, mientras las autoridades dan seguimiento al comportamiento del almacenamiento.

El llenado permitirá un ciclo agrícola casi completo

La escasez previa de agua afectaba las actividades agrícolas y ganaderas de los pobladores en el Valle de Guaymas. Crédito: ARCHIVO /CUARTOSCURO

La recuperación de la presa cambia las condiciones que enfrentaban las comunidades cercanas, donde la escasez del recurso había limitado las actividades agrícolas y ganaderas durante los meses previos.

Esa infraestructura abastece a localidades como Punta de Agua, Palo Verde y La Misa, cuya actividad en el campo depende de la disponibilidad almacenada en el embalse.

“La gente de los ejidos de Palo Verde, Punta de Agua y La Misa van a poder tener un ciclo agrícola más o menos completo, prácticamente”, señaló Reyes Quezada al diario.

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Antes de las precipitaciones asociadas con Polo, los bajos niveles de la presa habían reducido la disponibilidad de agua para productores y pobladores del Valle de Guaymas.

Huracán Polo se degrada a baja presión sobre Chihuahua el 29 de septiembre

El sistema registró vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75, según informó el SMN. REUTERS/Raquel Cunha

El pasado 29 de septiembre, Polo se degradó a baja presión sobre Chihuahua, después de atravesar el noroeste de México como huracán categoría 2 y mantener en alerta al occidente del país durante más de una semana, informó la agencia EFE.

Reportó el SMN que el sistema registró vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Su centro se ubicó a 15 kilómetros al noroeste de Nuevo Casas Grandes y a 200 kilómetros al suroeste de Ciudad Juárez.

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Polo acumuló más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, con lo que superó los registros previos de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según el SMN.

El ciclón tocó tierra el martes 29 de septiembre como huracán categoría 1 en Guaymas, Sonora, después de pasar durante la madrugada por Comondú, Baja California Sur. Se formó como tormenta tropical la noche del domingo 20 de septiembre y en menos de dos días alcanzó la categoría 5.

Durante su desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico mexicano, Polo dejó lluvias fuertes y vientos en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, estados que permanecen en alerta por la tormenta tropical Rachel. El sistema avanza hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora.

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Las autoridades prevén que Rachel se convierta en huracán en las próximas horas. También mantienen la alerta por lluvias torrenciales a muy fuertes y oleaje de hasta seis metros en algunas zonas de la costa.

IMSS mantiene investigaciones por las muertes de cinco recién nacidos en un hospital de Durango

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, ofrece un mensaje durante la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México. Desde el pódium oficial, el funcionario presenta información sobre el seguimiento a las investigaciones tras el fallecimiento de recién nacidos en un hospital de Durango. La transmisión del evento incluye la interpretación en lengua de señas mexicana.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que continúan las investigaciones médicas y legales por la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona N.º 1 de Durango, mientras las familias recibirán de manera prioritaria los resultados de las indagatorias.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado de 29 de septiembre, Robledo pidió no adelantar conclusiones sobre las causas de los fallecimientos. Los bebés permanecían internados cuando ocurrieron las muertes: tres el 15 del mes, uno el 18 y otro el 19.

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Las autoridades sanitarias detectaron la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae sensible en cuatro de los cinco recién nacidos. En el quinto caso no encontraron rastros de ese microorganismo.