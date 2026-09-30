México

Antes de discutir el Paquete Económico, diputado de Morena advierte que a México le urge incrementar la recaudación fiscal

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar considera que México puede llegar a un punto sin retorno en sus finanzas públicas

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027
El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar urgió a implementar una reforma fiscal antes de 2028. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Guardar

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que a México se le acaba el tiempo, por lo que es necesario incrementar la recaudación fiscal, incluso, calificó como “vital” el año 2028.

Desde el punto de vista de Ramírez Cuéllar, 2028 es vital porque se puede marcar un punto de no retorno; en caso de que no se incremente la recaudación fiscal, existe el riesgo de que muchos derechos, como los apoyos sociales, terminen convertidos solamente en promesas constitucionales.

PUBLICIDAD

El tiempo se le acaba a México si no incrementa su recaudación: Ramírez Cuéllar

Previo a la discusión del Paquete Económico 2027, uno de los legisladores que más conoce la situación financiera del país, afirmó que el tiempo se agota, algo que saben al interior de la Cuarta Transformación.

“Urge que entre todos construyamos una estrategia y un programa para fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano de tal manera que sentemos bases sólidas para construir un estado de bienestar. De otra manera, muchos derechos se convertirán en meras ilusiones constitucionales”, dijo en entrevista para Proceso.

No alcanza con la recaudación, pese a su incremento desde 2018

Las palabras del legislador son contrastantes, porque a pesar del esfuerzo recaudatorio –de 2018 a 2026 se han incrementado los niveles de recaudación en poco más de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), casi lo mismo que se elevó con la reforma fiscal del expresidente Enrique Peña Nieto–, México continúa siendo de los países más débiles fiscalmente en toda América Latina y de los países de la OCDE, al encontrarse en la posición 22 de 28 soberanos en nivel de recaudación.

PUBLICIDAD

“Un estado de bienestar solamente tiene viabilidad y tiene futuro en la medida en que se fortalezca fiscal y financieramente el estado.

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar habla sobre el futuro de las finanzas del país. Crédito: X / @aramirezcuellar
El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar habla sobre el futuro de las finanzas del país. Crédito: X / @aramirezcuellar

“Los programas y las obligaciones de gasto, incluidos programas sociales, pago de pensiones, inversión, sistema educativo y sistema de salud, solamente podrá financiarse en la medida en que demos un salto en los próximos meses y años para incrementar la recaudación”, agregó.

No hay certeza en cuanto al futuro del país

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reconoció que la cantidad de recaudación que se efectúa actualmente es mínima: “no nos da certezas en cuanto al futuro del país”.

También coincide con calificadoras como Fitch Ratings y HR Ratings que calificaron al Paquete Económico 2027 como “realista”, pero después de es año viene la prueba contra un reto mayúsculo:

  • Enfrentar la presión de los gastos.
  • El pago de la deuda.
  • La carga que representa Petróleos Mexicanos (Pemex).

No importa el costo político para tener más ingresos

La situación no es nada alentadora en el futuro, ya que, según Ramírez Cuéllar, el costo político para tener más recursos no importa, urge el dinero y se necesita solvencia.

“Todo depende de la construcción de una determinación política colectiva entre todos los trabajadores, entre los empresarios, entre el Estado mexicano entre estados y municipios. Sí tenemos un riesgo estructural que nos puede llevar a una crisis fiscal del Estado mexicano”, admitió .

Cabe señalar que las palabras del diputado federal se dan en medio de diferentes preocupaciones de que México pierda el grado de inversión. En ese sentido, Moody’s, por ejemplo, sostuvo que preocupa la trayectoria de la deuda del país y la carga de Pemex.

Pensiones generan presión a las finanzas

Alfonso Ramírez reveló que existen varios focos rojos en materia de presión a las finanzas y el más grande está en las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas.

“Ya llegó el momento en que el tema de pensiones tiene que ser abordado mediante un debate, un acuerdo nacional. Estamos gastando 1.2 billones de pesos en puras pensiones contributivas y no contributivas y junto con el servicio de la deuda, pues casi presentan el 70 por ciento del presupuesto.

“Y estamos obligados a financiar un gasto de inversión física muy intenso con el propósito de llegar en el 2030 a cumplir la meta de 28 por ciento del PIB en la inversión física entre público y privada.

Paquete Económico 2027
Presentación del Paquete Económico 2027. (Presidencia)

“Necesitamos cumplir para garantizar que 5.6 billones de pesos sea el gasto en inversión para el Plan México”, enfatizó.

Cuéllar señaló que el segundo problema grave es la debilidad fiscal de estados y municipios. “Esta condición limita su capacidad para impulsar la construcción de infraestructura. También reduce su margen para actuar como agentes activos en el cumplimiento de las metas del Plan México”.

No hay que tenerle miedo a una reforma fiscal

Para el legislador, es necesario que las autoridades no le tengan miedo a impulsar una reforma fiscal. Incluso, sostuvo que en México se puede implementar de manera paulatina.

“Llámese como se le llame, lo que sí necesitamos es llegar a tener un monto de ingresos de alrededor del 20 por ciento del PIB. Necesitamos que para el 2030 incrementemos los ingresos fiscales”, explicó.

Sin embargo, los cambios deben ser varios. Entre ellos está la propuesta de Oxfam para gravar a las grandes fortunas, aumentar los impuestos al comercio digital y a la inteligencia artificial, y reforzar los mecanismos de cobro del ISR. En este último rubro se identificó que 370 mil personas evaden el pago.

“Todo se tiene que revisar, todo lo que no altere el estado del derecho, la protección de los contribuyentes, el desarrollo económico”, sentenció.

Hasta parece que no pertenece a Morena, pues Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que a México se le acaba el tiempo, por lo que urge incrementar la recaudación fiscal.

Temas Relacionados

MorenaCámara de DiputadosEconomíaMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Guardia de condominio en Polanco es vinculado a proceso por robo de relojes y joyas valuados en 6 millones de pesos

Agentes de la Policía de Investigación capturaron a Ricardo “N” en un municipio del Estado de México casi once meses después del hecho

Guardia de condominio en Polanco es vinculado a proceso por robo de relojes y joyas valuados en 6 millones de pesos

"El Mickey" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla

Las autoridades del Estado de México vincularon a proceso a Miguel Ángel "N" por el asesinato de un menor en 2019, delito por el cual permanecerá encerrado durante la investigación

"El Mickey" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de septiembre

Julio César Chávez y David Faitelson le dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

El exboxeador y empresario murió a los 58 años tras una vida pública marcada por el boxeo, la política, los negocios y la televisión

Julio César Chávez y David Faitelson le dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”

Custodio intentó meter al penal de Aguaruto 48 whiskys ocultos entre cajas de huevo

ENTRETENIMIENTO

Doble luto en la familia Kahwagi: Jorge Kahwagi Macari murió a solo seis meses del fallecimiento de su padre

Doble luto en la familia Kahwagi: Jorge Kahwagi Macari murió a solo seis meses del fallecimiento de su padre

Implantes de iris y cirugías extremas: las drásticas transformaciones físicas que marcaron la vida de Jorge Kahwagi

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de sabor y actividades con entrada libre

DEPORTES

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Julio César Chávez y David Faitelson le dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower