Antes de discutir el Paquete Económico, diputado de Morena advierte que a México le urge incrementar la recaudación fiscal

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar urgió a implementar una reforma fiscal antes de 2028. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que a México se le acaba el tiempo, por lo que es necesario incrementar la recaudación fiscal, incluso, calificó como “vital” el año 2028.

Desde el punto de vista de Ramírez Cuéllar, 2028 es vital porque se puede marcar un punto de no retorno; en caso de que no se incremente la recaudación fiscal, existe el riesgo de que muchos derechos, como los apoyos sociales, terminen convertidos solamente en promesas constitucionales.

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El tiempo se le acaba a México si no incrementa su recaudación: Ramírez Cuéllar

Previo a la discusión del Paquete Económico 2027, uno de los legisladores que más conoce la situación financiera del país, afirmó que el tiempo se agota, algo que saben al interior de la Cuarta Transformación.

“Urge que entre todos construyamos una estrategia y un programa para fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano de tal manera que sentemos bases sólidas para construir un estado de bienestar. De otra manera, muchos derechos se convertirán en meras ilusiones constitucionales”, dijo en entrevista para Proceso.

No alcanza con la recaudación, pese a su incremento desde 2018

Las palabras del legislador son contrastantes, porque a pesar del esfuerzo recaudatorio –de 2018 a 2026 se han incrementado los niveles de recaudación en poco más de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), casi lo mismo que se elevó con la reforma fiscal del expresidente Enrique Peña Nieto–, México continúa siendo de los países más débiles fiscalmente en toda América Latina y de los países de la OCDE, al encontrarse en la posición 22 de 28 soberanos en nivel de recaudación.

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“Un estado de bienestar solamente tiene viabilidad y tiene futuro en la medida en que se fortalezca fiscal y financieramente el estado.

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar habla sobre el futuro de las finanzas del país. Crédito: X / @aramirezcuellar

“Los programas y las obligaciones de gasto, incluidos programas sociales, pago de pensiones, inversión, sistema educativo y sistema de salud, solamente podrá financiarse en la medida en que demos un salto en los próximos meses y años para incrementar la recaudación”, agregó.

No hay certeza en cuanto al futuro del país

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reconoció que la cantidad de recaudación que se efectúa actualmente es mínima: “no nos da certezas en cuanto al futuro del país”.

También coincide con calificadoras como Fitch Ratings y HR Ratings que calificaron al Paquete Económico 2027 como “realista”, pero después de es año viene la prueba contra un reto mayúsculo:

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Enfrentar la presión de los gastos.

El pago de la deuda .

La carga que representa Petróleos Mexicanos (Pemex).

No importa el costo político para tener más ingresos

La situación no es nada alentadora en el futuro, ya que, según Ramírez Cuéllar, el costo político para tener más recursos no importa, urge el dinero y se necesita solvencia.

“Todo depende de la construcción de una determinación política colectiva entre todos los trabajadores, entre los empresarios, entre el Estado mexicano entre estados y municipios. Sí tenemos un riesgo estructural que nos puede llevar a una crisis fiscal del Estado mexicano”, admitió .

Cabe señalar que las palabras del diputado federal se dan en medio de diferentes preocupaciones de que México pierda el grado de inversión. En ese sentido, Moody’s, por ejemplo, sostuvo que preocupa la trayectoria de la deuda del país y la carga de Pemex.

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Pensiones generan presión a las finanzas

Alfonso Ramírez reveló que existen varios focos rojos en materia de presión a las finanzas y el más grande está en las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas.

“Ya llegó el momento en que el tema de pensiones tiene que ser abordado mediante un debate, un acuerdo nacional. Estamos gastando 1.2 billones de pesos en puras pensiones contributivas y no contributivas y junto con el servicio de la deuda, pues casi presentan el 70 por ciento del presupuesto.

“Y estamos obligados a financiar un gasto de inversión física muy intenso con el propósito de llegar en el 2030 a cumplir la meta de 28 por ciento del PIB en la inversión física entre público y privada.

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Presentación del Paquete Económico 2027. (Presidencia)

“Necesitamos cumplir para garantizar que 5.6 billones de pesos sea el gasto en inversión para el Plan México”, enfatizó.

Cuéllar señaló que el segundo problema grave es la debilidad fiscal de estados y municipios. “Esta condición limita su capacidad para impulsar la construcción de infraestructura. También reduce su margen para actuar como agentes activos en el cumplimiento de las metas del Plan México”.

No hay que tenerle miedo a una reforma fiscal

Para el legislador, es necesario que las autoridades no le tengan miedo a impulsar una reforma fiscal. Incluso, sostuvo que en México se puede implementar de manera paulatina.

“Llámese como se le llame, lo que sí necesitamos es llegar a tener un monto de ingresos de alrededor del 20 por ciento del PIB. Necesitamos que para el 2030 incrementemos los ingresos fiscales”, explicó.

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Sin embargo, los cambios deben ser varios. Entre ellos está la propuesta de Oxfam para gravar a las grandes fortunas, aumentar los impuestos al comercio digital y a la inteligencia artificial, y reforzar los mecanismos de cobro del ISR. En este último rubro se identificó que 370 mil personas evaden el pago.

“Todo se tiene que revisar, todo lo que no altere el estado del derecho, la protección de los contribuyentes, el desarrollo económico”, sentenció.

Hasta parece que no pertenece a Morena, pues Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que a México se le acaba el tiempo, por lo que urge incrementar la recaudación fiscal.

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