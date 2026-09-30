México

Sheinbaum ironiza sobre Felipe Calderón en foro de la derecha latinoamericana en México: “va a hablar de democracia”

La presidenta mexicana respondió con sarcasmo a la participación del exmandatario en un foro regional

Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta sobre Felipe Calderón y el encuentro América Libre, que se realiza en la capital del país, con un comentario sobre su eventual participación como ponente del acto
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum ironizó en su conferencia matutina sobre la posible asistencia del expresidente Felipe Calderón al Foro América Libre, un encuentro de la derecha latinoamericana que se realiza en la Ciudad de México. Ante una pregunta sobre el tema, afirmó que el exmandatario “va a hablar de democracia” y aseguró que hay “libertad de expresión al máximo”.

Lo que dijo Sheinbaum en la mañanera

La presidenta mexicana respondió con sarcasmo a la participación del exmandatario en un foro de la derecha regional, en un episodio que refleja las tensiones del discurso democrático en el país

Un reportero comentó que “se va a reunir la ultraderecha” en México y que se prevé la asistencia de Calderón. La mandataria respondió entre risas que el expresidente hablará de democracia porque “es su tema ahora”.

PUBLICIDAD

Luego enumeró otros temas de los que, dijo, Calderón podría hablar:

  • Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública.
  • Lo que Calderón publicó en su momento sobre el exgobernador de Baja California.
  • Por qué, según Sheinbaum, el número de homicidios aumentó al doble, o más, durante su sexenio.

“Si habla de democracia, no’mbre, sería una joya. El espurio Calderón hablando de democracia. Así está la derecha mexicana”, agregó.

Más adelante matizó: “Bienvenido a que siga hablando. Adelante. Libertad de expresión al máximo”.

¿Qué es el Foro América Libre?

La candidata a la presidencia de México por la coalición Va por México, Xóchitl Gálvez, habla durante el Foro América Libre, que se celebra hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La candidata a la presidencia de México por la coalición Va por México, Xóchitl Gálvez, habla durante el Foro América Libre, que se celebra hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Organizaciones y partidos de la derecha latinoamericana se reúnen por segunda ocasión en México en un encuentro promovido por el Foro América Libre. Otras fuentes lo describen como la cuarta edición del foro en general, por lo que el conteo varía según el medio.

Datos clave, de acuerdo con la información publicada:

  • El foro agrupa a activistas de la derecha de 25 países de la región y da seguimiento a una reunión realizada en Montevideo en agosto pasado.
  • Está auspiciado, entre otros, por Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN).
  • En su primer encuentro en México, el 8 de noviembre de 2024, se planteó como un contrapeso al Foro de Sao Paulo.

Calderón y otros participantes

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal dijo que el exmandatario “va a hablar de democracia” al ser consultada por el encuentro de grupos conservadores latinoamericanos en la capital mexicana
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal dijo que el exmandatario “va a hablar de democracia” al ser consultada por el encuentro de grupos conservadores latinoamericanos en la capital mexicana

En un video difundido en redes sociales del foro, Calderón convocó a “las voluntades comprometidas con la libertad, con la defensa y el fortalecimiento de los regímenes democráticos”, con mención a Cuba, Venezuela, Nicaragua y México.

PUBLICIDAD

Entre los participantes que se promueven como los más relevantes están el propio Calderón y el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro. El Heraldo de México reportó también la presencia de Colombia, con el expresidente Andrés Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la viuda del senador Miguel Uribe, María Claudia Tarazona. Pastrana participa en un panel sobre alianzas democráticas y estrategias para contener regímenes autoritarios.

Protesta afuera del hotel sede

El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” convocó a un mitin a las 7:00 horas frente al Hotel Marquis Reforma para rechazar la participación de Calderón. Según su convocatoria, cuestionan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, medida que afectó a miles de trabajadores.

Manifestantes se concentraron afuera del hotel, sobre Paseo de la Reforma, para expresar su rechazo a Calderón.

Antecedentes de la confrontación

Los señalamientos de Sheinbaum contra Calderón no son nuevos. En su segundo informe de rendición de cuentas, en mayo pasado, dijo que Calderón “llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco” y calificó su gobierno de “narcogobierno”.

También ha sostenido que la derecha mexicana articula una campaña con la derecha internacional, en particular de Argentina, España y Estados Unidos, contra su gobierno.

Calderón, por su parte, ha defendido públicamente la libertad, la democracia y el Estado de derecho. Lo hizo, por ejemplo, en Madrid, al recibir el Premio Internacional de la Fundación Marqués de Oliva, donde contrapuso sus valores a la narrativa de confrontación que, a su juicio, se impulsa desde el Ejecutivo.

¿Qué sigue?

El foro se realiza este 30 de septiembre en la capital del país. Al momento de esta nota, no se conoce una respuesta de Calderón a los comentarios de la presidenta.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraFelipe CalderonAmérica LatinaDerechaPalacio Nacionalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Pensé que iba a ser por unanimidad”, critica Sheinbaum votos en contra de reforma que prohíbe doble nacionalidad

La reforma fue aprobada el día de ayer en la Cámara de Senadores

“Pensé que iba a ser por unanimidad”, critica Sheinbaum votos en contra de reforma que prohíbe doble nacionalidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Semarnat presume acciones en protección al medio ambiente, pero persisten más de 300 luchas ambientales en México

Actualmente, varios estados han emprendido campañas para evitar proyectos que afectan al medio ambiente

Semarnat presume acciones en protección al medio ambiente, pero persisten más de 300 luchas ambientales en México

Quién fue Jorge Kahwagi Macari, famoso empresario que murió a sus 58 años

De acuerdo con mensajes de despedida publicados por Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco, el famoso murió este miércoles 30 de septiembre

Quién fue Jorge Kahwagi Macari, famoso empresario que murió a sus 58 años

Triciclo Circus Band se presentará gratis en el Centro Histórico como parte del Festival Synapsia de la UNAM

Manuel Suárez Lastra, titular de la DGDC, informó que la sede en el Barrio Universitario busca resaltar el origen histórico de la universidad, cuyos edificios fundacionales estuvieron décadas en esa zona

Triciclo Circus Band se presentará gratis en el Centro Histórico como parte del Festival Synapsia de la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

Acusan en EEUU a mexicanos de traficar niños migrantes y darles gomitas con THC para sedarlos

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los integrantes de la familia de Jorge Kahwagi Macari: árbol genealógico

Quiénes son los integrantes de la familia de Jorge Kahwagi Macari: árbol genealógico

Quién fue Jorge Kahwagi Macari, famoso empresario que murió a sus 58 años

Triciclo Circus Band se presentará gratis en el Centro Histórico como parte del Festival Synapsia de la UNAM

Muere Jorge Kahwagi Macari: boxeador, político y estrella de Big Brother

Sheinbaum adelanta reconocimiento a Los Tigres del Norte por sus 50 años de carrera: “Tienen reconocimientos en EEUU y acá no”

DEPORTES

El día que Jorge Kahwagi paralizó al boxeo con el nocaut más falso de la historia

El día que Jorge Kahwagi paralizó al boxeo con el nocaut más falso de la historia

Quiénes son los integrantes de la familia de Jorge Kahwagi Macari: árbol genealógico

¿Checo Pérez seguirá en Cadillac? Estos son los asientos que ya están definidos para 2027

Jesús Ochoa confiesa que se “robó” la camiseta de Chucho Benítez tras la final América vs Cruz Azul y ahora quiere devolvérsela a su hijo 

¿Vas al América vs Chivas en Oakland? Así puedes llegar de San Francisco a la ciudad donde se jugará el Clásico Nacional