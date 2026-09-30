De Mayito Flaco a una casa de cambio en Tijuana: la ruta del dinero que sancionó el Tesoro de EEUU

Fachada de Magic Casa de Cambio en Tijuana, la empresa que el Tesoro de Estados Unidos vinculó a operaciones de lavado de dinero de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa. Crédito: Especial

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre a Ilia Elizabeth Félix Rivera por administrar una casa de cambio en Tijuana que lavaba dinero del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa. La empresa, Magic Casa de Cambio, cuyo nombre legal es Galerías Centro Cambiario, colaboraba con negocios similares del sur de California para mover efectivo proveniente de la venta de drogas en territorio estadounidense.

El mecanismo, conocido como transacciones espejo, permitía transferir el dinero a México sin trasladar físicamente los mismos billetes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que el esquema operaba desde Tijuana y beneficiaba directamente a dos operadores de Los Mayos, la facción del cártel liderada por Ismael Zambada Sicairos.

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Cómo funcionaba el esquema de Magic Casa de Cambio en Tijuana

Félix Rivera mantenía una relación sentimental con Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias Gordo Flubber, uno de los lugartenientes de la plaza de Tijuana. OFAC lo describe como responsable de violencia y del tráfico de fentanilo en la zona fronteriza.

La casa de cambio recibía dinero en efectivo procedente de la venta de narcóticos en Estados Unidos. Ese dinero entraba al sistema a través de negocios cambiarios del sur de California que operaban de forma coordinada con Magic.

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel se ve en la sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C., Estados Unidos, 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Una vez recibido el efectivo en territorio estadounidense, la red ejecutaba la transacción espejo. Ese mecanismo consistía en entregar una cantidad equivalente en pesos en México, sin necesidad de cruzar la frontera con el dinero físico.

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El esquema evitaba los controles bancarios tradicionales asociados al transporte de efectivo. La organización lograba así reintroducir las ganancias del narcotráfico en la economía mexicana con menor riesgo de detección.

OFAC atribuyó a este mecanismo el lavado de fondos en beneficio de Gordo Flubber y de René Arzate García, alias La Rana. Arzate García figura como uno de los jefes históricos de la plaza de Tijuana dentro de la estructura de Los Mayos.

La sanción del Tesoro bloquea todos los bienes e intereses de Magic Casa de Cambio bajo jurisdicción estadounidense. La medida prohíbe además que cualquier persona o entidad de Estados Unidos realice transacciones con la empresa.

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Un grupo de seis personas sin rostro observa montones de píldoras y billetes bajo el nombre del Cártel de Sinaloa, en una atmósfera sombría que resalta el impacto del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente de Omar Guadalupe Ayón Díaz y su asesinato en 2023

Antes de que Félix Rivera controlara el negocio, la casa de cambio ya tenía vínculos documentados con el Cártel de Sinaloa. Omar Guadalupe Ayón Díaz, exesposo de Félix Rivera, fue el propietario anterior de Magic y también quedó señalado por lavado de dinero para la organización.

Ayón Díaz, conocido con los alias El Ahijado, Ahijado VIP, Thor o Cejas, fue detenido en Colombia en 2015. La detención ocurrió junto con Osvaldo Contreras Arriaga, alias El Gober, ambos requeridos por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

Las autoridades extraditaron posteriormente a Ayón Díaz a territorio estadounidense. Un tribunal lo sentenció a 10 años de prisión por los delitos financieros vinculados al cártel.

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En esa misma red operó Gibrán Rodríguez-Mejía, señalado por el Departamento de Justicia como coordinador logístico. Rodríguez-Mejía se encargaba de trasladar el efectivo proveniente de la venta de drogas hasta Tijuana.

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Rodríguez-Mejía se declaró culpable de lavado internacional de dinero ante la justicia estadounidense. El acusado admitió haber lavado 3,5 millones de dólares en ganancias del narcotráfico.

En octubre de 2023, un grupo armado asesinó a Ayón Díaz en la colonia Nueva Tijuana. Policías locales encontraron su cuerpo dentro de una camioneta blanca, con una herida de bala en la nuca y varios impactos adicionales en el vehículo.

Testigos del hecho señalaron que los agresores huyeron en una motocicleta y en un Ford Focus. OFAC atribuyó posteriormente ese homicidio a una orden directa de Gordo Flubber.

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Tras la muerte de Ayón Díaz, Félix Rivera asumió el control total de la casa de cambio. OFAC sostiene que la empresa pasó a ser propiedad, control o dirección directa de Félix Rivera para las operaciones financieras de Los Mayos.

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

El contexto más amplio: la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

Este mecanismo de lavado se enmarca en una disputa interna más amplia dentro del Cártel de Sinaloa. La detención de Ismael Zambada García, alias El Mayo, en julio de 2024 provocó una guerra de sucesión entre las dos facciones principales de la organización.

Los Mayos y Los Chapitos mantienen desde entonces un conflicto armado por el control de territorios y rutas de tráfico. Ambas facciones necesitaron recomponer liderazgos y fuentes de financiamiento para sostener la disputa.

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Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo y conocido como Mayito Flaco, asumió el control de Los Mayos tras la detención de su padre. El Departamento del Tesoro lo señaló como responsable directo de tráfico de drogas, extorsión y homicidios.

La sanción contra Magic Casa de Cambio forma parte de un paquete más amplio anunciado por OFAC. La medida incluyó a 21 personas y 25 empresas vinculadas a la operación de Los Mayos en Baja California.

(X @DEAHQ)

El comunicado del Tesoro detalló que la investigación se realizó en coordinación con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional. Participaron también la Administración para el Control de Drogas, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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Las autoridades estadounidenses describieron el control de la plaza de Tijuana como una de las piezas centrales de la red de Los Mayos. Ese control se sostiene mediante violencia, alianzas estratégicas y corrupción de funcionarios locales, según el documento oficial.