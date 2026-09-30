Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ataque armado dejó un muerto y un herido la noche del martes en la localidad de Cuauchichinola, del municipio de Mazatepec, Morelos, luego de que habitantes de la zona reportaran detonaciones de arma de fuego.

La Fiscalía Regional Sur Poniente confirmó que las víctimas, ambos funcionarios municipales, fueron agredidos cuando circulaban a bordo de una camioneta. Uno de ellos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el segundo lesionado fue trasladado con vida a un hospital de la localidad de Tetecala.

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La dependencia inició las primeras diligencias para esclarecer el caso y desmintió que las víctimas fueran padre e hijo. En tanto, personal del Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales intervino en la escena para recabar indicios e identificar a los responsables.

La Fiscalía Regional Sur Poniente descarta parentesco entre las víctimas

La Fiscalía Regional Sur Poniente emitió un comunicado tras la agresión y precisó que las dos personas atacadas no son padre e hijo, como circuló en algunos medios de comunicación.

Dos servidores públicos municipales viajaban en una camioneta cuando fueron atacados a balazos en Cuauchichinola. La Fiscalía inició las diligencias y descartó que las víctimas fueran padre e hijo. Crédito: Especial

El texto oficial confirmó que las víctimas fueron dos servidores públicos del ayuntamiento de Mazatepec. Uno de ellos murió en el sitio del ataque, mientras que el otro recibió atención médica en un nosocomio de la región.

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Versiones extraoficiales señalaron que uno de los agredidos ejercía funciones como juez cívico municipal. Mientras que la otra víctima, de acuerdo con esas mismas versiones, se desempeñaba como director de Asuntos Internos de la Policía Municipal.

Trascendió también que ambos funcionarios habían recibido amenazas previas a la agresión. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó ese señalamiento en su comunicado oficial.

La institución evitó revelar los nombres de las víctimas mientras avanza la indagatoria. Este resguardo de identidad es habitual en las primeras horas de una investigación penal en curso.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peritos y policía de investigación realizan diligencias en Cuauchichinola

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegó al lugar del ataque para iniciar las diligencias correspondientes. Junto a ellos trabajaron especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales del estado y agentes del Servicio Médico Forense (Semefo).

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La autoridad indicó que las diligencias buscan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El proceso se desarrolla conforme al marco legal vigente en el estado de Morelos.

Hasta el momento no se reportaron detenciones relacionadas con el ataque armado. La Fiscalía tampoco proporcionó una línea de investigación específica sobre el móvil del crimen.

Morelos registra reducción de homicidios pero lidera muertes entre jóvenes

El ataque en Mazatepec ocurre en un estado que atraviesa una etapa de cifras contrastantes en materia de violencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución del 51.5% en homicidio doloso durante 2026 respecto al año anterior.

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora Margarita González Saravia presentó ese balance en el marco de una cumbre de seguridad regional celebrada el 29 de septiembre. La funcionaria también destacó una reducción del 17.02% en robo de vehículos durante el mismo periodo.

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El Gobierno de México atribuyó parte de esa baja a la implementación del Plan Morelos, coordinado con el Gabinete de Seguridad federal. El promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.7 casos en abril de 2026 a 1.6 en junio del mismo año, según cifras del SESNSP.

A pesar de esa tendencia a la baja en el indicador general, Morelos ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos entre adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29 años por cada 100 mil habitantes. Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró 18 homicidios de adolescentes y 161 de jóvenes de ese segundo grupo de edad, de acuerdo con datos del SESNSP y la organización Morelos Rinde Cuentas.

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Esa tasa de homicidios juveniles colocó a Morelos por delante de Sinaloa, que ocupa el segundo lugar nacional en ambos grupos etarios. La diferencia poblacional entre ambas entidades explica que Sinaloa registre más casos en números absolutos pero una tasa menor por cada 100 mil habitantes.

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia en la entidad no se limita a los homicidios dolosos registrados en cifras oficiales. El fin de semana previo al ataque en Mazatepec, dos estudiantes de 17 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos murieron baleados en Cuernavaca, y un tercer joven resultó herido.

En días recientes también se reportó la muerte de una mujer en el municipio de Tepalcingo, quien falleció después de que otra persona la rociara con gasolina y le prendiera fuego. Ese mismo fin de semana se documentó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Ayala y un homicidio adicional en Xochitepec, Morelos.

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Los ataques contra funcionarios municipales como el ocurrido en Mazatepec se suman a ese conjunto de hechos violentos que atraviesa la entidad. La Fiscalía Regional Sur Poniente continúa con la investigación abierta para determinar responsables y el móvil del ataque armado.