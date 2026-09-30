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¿Checo Pérez seguirá en Cadillac? Estos son los asientos que ya están definidos para 2027

Entre los nombres que ya tienen encaminado su futuro el próximo año aparecen figuras como Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton

(REUTERS/Issei Kato)
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La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 comienza a tomar forma, aunque todavía existen varios asientos pendientes de definir. Mientras algunas escuderías ya tienen asegurada su alineación para la próxima temporada, otras todavía analizan qué pilotos ocuparán sus monoplazas.

Entre los nombres que ya tienen encaminado su futuro aparecen figuras como Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris y Oscar Piastri, además de varios pilotos que continuarán con sus respectivos equipos.

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En el caso de Sergio “Checo” Pérez, el mexicano apunta a continuar con Cadillac en 2027. Sin embargo, tanto su permanencia como la de su compañero Valtteri Bottas todavía están a la espera de una confirmación oficial, pese a que ambos cuentan con contrato hasta el próximo año.

¿Qué pilotos ya tienen su lugar asegurado en 2027?

(REUTERS/Albert Gea)
(REUTERS/Albert Gea)

Mercedes: George Russell ha señalado que continuará con Mercedes en 2027, aunque todavía falta el anuncio oficial. Kimi Antonelli tampoco cuenta todavía con una confirmación formal para la próxima temporada, pero todo apunta a que la escudería mantendrá su actual pareja de pilotos.

Ferrari: Charles Leclerc renovó su contrato en 2026 por varios años, por lo que tiene asegurada su permanencia con Ferrari más allá de 2027. Lewis Hamilton, quien llegó a la escudería italiana en 2025 con un acuerdo multianual, también continuará en el equipo.

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McLaren: Oscar Piastri renovó anticipadamente y tiene contrato al menos hasta 2028. Lando Norris también cuenta con un vínculo de largo plazo después de su renovación durante 2026.

Red Bull: Max Verstappen seguirá ligado a Red Bull después de extender su contrato hasta 2030. A su lado estará Isack Hadjar, quien recibió en septiembre una renovación por una temporada más.

Alpine: Pierre Gasly continuará con Alpine al menos hasta finales de 2028, mientras que Franco Colapinto ya fue confirmado para 2027.

Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz tienen contratos que los mantienen en Williams durante 2027. En el caso del español, su acuerdo se extiende al menos hasta 2028.

Audi: Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg continuarán con la escudería alemana en 2027, después de que Mattia Binotto confirmara la permanencia de ambos pilotos.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll renovaron sus respectivos contratos con Aston Martin el 29 de septiembre. El equipo no especificó públicamente la duración de los nuevos acuerdos.

Cadillac: Sergio Pérez apunta a continuar con Cadillac durante 2027. La situación de Valtteri Bottas todavía no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué equipos todavía tienen asientos por definir?

(Europa Press)
(Europa Press)

Uno de los casos pendientes se encuentra en Racing Bulls, ya que el equipo acostumbra definir sus alineaciones temporada por temporada. Por ahora, no está confirmado si Liam Lawson y Arvid Lindblad continuarán en 2027.

En Haas todavía no está definida por completo la alineación para 2027. Oliver Bearman apunta a continuar con el equipo, mientras que este 30 de septiembre se confirmó la salida de Esteban Ocon, por lo que ahora queda por definir quién ocupará su asiento la próxima temporada.

De esta manera, la parrilla de 2027 todavía tiene algunos espacios por resolver, aunque buena parte de los equipos ya comenzó a definir su proyecto para la próxima temporada.

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