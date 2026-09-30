Quiénes son los integrantes de la familia de Jorge Kahwagi Macari: árbol genealógico

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Jorge Kahwagi Macari pertenecía a una familia vinculada con el sector empresarial y editorial en México. Tras la noticia de su muerte, difundida este 30 de septiembre mediante un mensaje de Roberto Palazuelos, volvió a surgir el interés por los integrantes del círculo familiar que encabezó su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

La familia Kahwagi Macari está integrada por su madre, Sonja Macari Chalhub; su padre, Jorge Kahwagi Gastine, fallecido el 23 de marzo de 2026; dos hermanas identificadas como Sonja y Layla, y otros miembros de una nueva generación, entre ellos Fernando Marón Kahwagi.

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El árbol familiar adquirió atención pública durante los últimos meses por las muertes consecutivas de padre e hijo. Jorge Kahwagi Gastine murió a los 85 años, mientras que Palazuelos confirmó el fallecimiento de Kahwagi Macari con una fotografía de ambos y un mensaje dirigido a su familia este miércoles.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió el actor y empresario en Instagram. Palazuelos no precisó las causas ni el lugar de la muerte.

¿Quiénes son los padres y hermanas de Jorge Kahwagi Gastine?

El origen del árbol genealógico de Jorge Kahwagi Macari inició con el matrimonio Jorge Kahwagi Gastine y Sonja Macari Chalhub. De esa unión nacieron tres hijos: dos mujeres y un hombre.

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Jorge Kahwagi Macari

El único integrante de esa generación que mantuvo una presencia constante en los medios fue Jorge Kahwagi Macari. Su trayectoria pasó por el sector empresarial, la política, el boxeo profesional y la televisión.

Las dos hijas del matrimonio Kahwagi Macari conservaron un perfil más reservado.

La publicación de Roberto Palazuelos identifica a las hermanas de Jorge Kahwagi Macari como Sonja y Layla. El actor expresó públicamente sus condolencias a ambas y a su madre después de dar a conocer la muerte de quien llamó “mi hermano querido”.

“Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, escribió Palazuelos en el mismo mensaje. La publicación fue acompañada por una imagen antigua en la que aparece junto a Kahwagi Macari.

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Jorge Kahwagi Gastine encabezó La Crónica de Hoy: así fue su paso por los medios de comunicación y su formación académica

Jorge Kahwagi Gastine nació en 1940 y desarrolló una carrera en los ámbitos jurídico, empresarial y editorial. Fue licenciado en Derecho por la UNAM y tuvo estudios en Administración Pública y Alta Dirección de Empresas.

El empresario fue director general y presidente de La Crónica de Hoy desde 2014. El grupo editorial confirmó su fallecimiento la tarde del 23 de marzo de 2026, cuando tenía 85 años.

Su nombre estuvo ligado durante años a los negocios y a los medios de comunicación. A pesar de esa exposición, los detalles sobre sus hijos y su vida personal permanecieron limitados.

Fernando Marón Kahwagi: la nueva generación de la familia

Uno de los integrantes identificados públicamente dentro de la siguiente generación es Fernando Marón Kahwagi, nieto de Jorge Kahwagi Gastine y vicepresidente de La Crónica de Hoy desde enero de 2018.

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La información disponible no precisa si Fernando Marón Kahwagi es hijo del mismo Jorge Kahwagi Macari o de una de sus dos hermanas.

Su incorporación a la vicepresidencia del grupo editorial coloca a la nueva generación de la familia en una posición dentro de la empresa que encabezó su abuelo hasta su muerte.

Quién fue Jorge Kahwagi Macari, empresario que murió a sus 58 años (RS)

La presencia de Fernando Marón Kahwagi en La Crónica de Hoy aparece como uno de los pocos datos públicos sobre los descendientes de Jorge Kahwagi Gastine. El resto de los integrantes mantiene un perfil reservado.

Jorge Kahwagi Macari fue el miembro más conocido de la familia

Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México. Era hijo de Jorge Kahwagi Gastine y Sonja Macari Chalhub.

Su carrera política comenzó en el Partido Verde Ecologista de México. Fue diputado federal entre 2001 y 2006 y coordinador parlamentario durante su paso por la Cámara de Diputados.

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En 2004 participó en Big Brother VIP. Para aparecer en el reality show pidió licencia como legislador, hecho que generó críticas porque continuó recibiendo el salario correspondiente a su cargo.

Jorge Kahwagi Macari fue vinculado sentimentalmente con varias celebridades. (Infobae México: Jovani Pérez)

Más tarde se integró al Partido Nueva Alianza. Se desempeñó como secretario general y ocupó la presidencia de esa fuerza política entre 2007 y 2011, en un periodo marcado por su cercanía con Elba Esther Gordillo.

Kahwagi Macari regresó a la Cámara de Diputados entre 2009 y 2012. Su figura era reconocida también por su etapa como boxeador profesional.

Entre 2001 y 2005 disputó 11 peleas y ganó todas por nocaut. Fue campeón mexicano de peso crucero en 2002 y obtuvo títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

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La muerte de Jorge Kahwagi Macari ocurre meses después de la de su padre

La muerte de Jorge Kahwagi Macari ocurre poco más de seis meses después del fallecimiento de Jorge Kahwagi Gastine. La coincidencia temporal coloca de nuevo a la familia en el centro de la atención pública.

Roberto Palazuelos fue una de las primeras figuras que habló públicamente del fallecimiento. Su publicación no contiene información sobre los motivos de la muerte ni detalles sobre los servicios funerarios.

“Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”, escribió Palazuelos al final de su mensaje. La publicación recibió comentarios de seguidores que enviaron condolencias a la familia.

¿Qué problemas de salud tenía Kahwagi Macari?

El exboxeador y expolítico había permanecido alejado de la vida pública durante los últimos años. Su cuenta de X no mostraba actividad desde 2019.

(Captura de pantalla/X)

En 2019, Kahwagi Macari informó que enfrentó una úlcera gástrica perforada que requirió atención médica y derivó en una infección bacteriana. “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió entonces en sus redes sociales.

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La familia de Jorge Kahwagi Macari queda integrada públicamente por su madre, Sonja Macari Chalhub; sus hermanas Sonja y Layla; su sobrino Fernando Marón Kahwagi, así como otros familiares de quienes no se han difundido datos públicos.

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio. (Redes sociales)