“Pensé que iba a ser por unanimidad”, critica Sheinbaum votos en contra de reforma que prohíbe doble nacionalidad

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum criticó la postura de los partidos políticos de oposición frente a la iniciativa que prohíbe a los candidatos a la presidencia y gubernaturas tener doble nacionalidad, la cual fue aprobada el día de ayer en la Cámara de Senadores.

“La verdad, yo pensé que iba a ser por unanimidad. La verdad, no entiendo cuál es el argumento. ¿Qué le quitan derecho a alguien? ¿A quién se le está quitando derecho? ¿Se le quitaría un derecho al pueblo de México de tener un representante popular que tenga doble nacionalidad? Es una patria, una bandera, si quieres ser presidente de México", expresó durante la mañanera del pueblo de este 30 de septiembre en Palacio Nacional.

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Recordó que en el pasado, la Constitución del 17 dictaba que los postulantes debían tener padres mexicanos. “Entonces, no, no lo entiendo. Y sí hubo mucha propaganda. Entonces, particularmente el mensaje a las y los paisanos. Bienvenidos siempre, pueden tener doble nacionalidad, es más, lo promovemos, que si nacieron allá, se hagan también ciudadanos mexicanos”.

¿Esta disposición afecta a paisanos con doble nacionalidad?

Siguiendo con su discurso afirmó que: “si quieres ser presidente de México, una bandera, un pueblo, una patria. No puedes tener dos. No entiendo, la verdad, cuál es el razonamiento”, aclarando que las mentiras difundidas por la oposición sobre quitarles el derecho a las y los mexicanos con doble nacionalidad es totalmente falso, ya que esta disposición solo aplicaría a las personas que tengan la intención de ser jefes de Estado o gobernadores.

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“En tiempos de injerencias es muy importante que las y los mexicanos tengan claridad de que sus representantes populares más importantes solo tienen una nacionalidad. Para ser embajador mexicano en el extranjero, no puedes ser embajador si tienes doble nacionalidad. Solo puedes ser mexicano, cuanti más si quieres ser presidente o gobernador”, declaró la mandataria mexicana.