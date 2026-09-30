Sillas volando y golpes en vivo: La brutal pelea entre Jorge Kahwagi y el Cibernético que paralizó a la televisión

El empresario y exboxeador murió a los 58 años; años atrás protagonizó uno de los momentos más recordados de su etapa frente a las cámaras. (YouTube)

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Este miércoles 30 de septiembre, México se vio sorprendido por la muerte de Jorge Kahwagi, empresario, exboxeador y exdiputado que durante varias décadas se mantuvo bajo los reflectores por sus distintas facetas en el deporte, la política y el mundo del entretenimiento.

Uno de los episodios más recordados de su paso por la televisión ocurrió en 2006, cuando Jorge Kahwagi protagonizó un inesperado enfrentamiento con el luchador mexicano Cibernético durante el programa Permíteme Tantito, conducido por Israel Jaitovich. Lo que comenzó como una dinámica de vencidas entre ambos terminó elevando la tensión hasta convertirse en un altercado que sorprendió a los espectadores.

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La pelea de Jorge Kahwagi y Cibernético

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Durante aquella emisión, el ambiente comenzó a calentarse mientras Kahwagi y Cibernético participaban en una competencia de fuerza. El encuentro, que en principio formaba parte del entretenimiento del programa, terminó tomando otro rumbo después de una serie de provocaciones y acusaciones entre ambos.

La confrontación ocurrió durante una dinámica televisiva conducida por Israel Jaitovich y terminó con ambos personajes enfrentándose frente a las cámaras. (Captura de pantalla / YouTube)

La situación escaló rápidamente y los dos terminaron forcejeando frente a las cámaras. La producción tuvo que intervenir para separarlos y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

(Captura de pantalla / YouTube)

El momento llamó especialmente la atención porque Kahwagi tenía experiencia como boxeador profesional, mientras que Cibernético era una de las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana. La combinación de ambos personajes convirtió aquel episodio en una escena difícil de olvidar para quienes presenciaron el programa.

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Con el paso de los años, Cibernético volvió a hablar de aquel incidente y explicó que, desde su perspectiva, la dimensión que adquirió la confrontación en los medios fue mucho mayor que lo sucedido realmente.

(Captura de pantalla / YouTube)

“Fue en un programa de Jaitovich donde tuve el pedo con Kahwagi y que los medios de comunicación lo hicieron muy grande, y no pasó a mayores, porque si hubiera pasado a mayores no estaría aquí, los ovnis me hubieran raptado o raramente me hubieran encontrado en una fosa común. Solamente lo sometí”, recordó el luchador.

Una trayectoria lejos de los reflectores

La vida de Jorge Kahwagi estuvo marcada por actividades muy distintas. Además de su carrera empresarial, incursionó en la política y llegó a ocupar un escaño como diputado federal. Posteriormente tuvo participación dentro de Nueva Alianza, partido político que también llegó a encabezar.

Sin embargo, su relación con el deporte también fue una parte importante de su vida. Kahwagi incursionó en el boxeo profesional y llegó a disputar diferentes combates durante la primera mitad de la década de los 2000.

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(Captura de pantalla)

Su exposición pública aumentó todavía más cuando participó en programas de televisión y reality shows, convirtiéndose en una personalidad habitual de los medios mexicanos.

Esa combinación de política, deporte y espectáculo hizo que su nombre permaneciera durante años en el imaginario público.

Una figura polémica y mediática

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio. (Redes sociales)

La aparición de Kahwagi en televisión no estuvo exenta de momentos controversiales. El altercado con Cibernético fue precisamente uno de los episodios que más llamó la atención, debido a que ocurrió inesperadamente frente a las cámaras.

Aunque después ambos protagonistas hablaron sobre lo sucedido, aquella escena quedó registrada como una de las anécdotas más peculiares de la televisión mexicana de aquella época.

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Ahora, tras conocerse la muerte de Jorge Kahwagi a los 58 años, distintos momentos de su trayectoria han vuelto a circular en redes sociales y medios de comunicación.

Entre ellos destaca aquella tarde de 2006 en la que una dinámica televisiva terminó convertida en un enfrentamiento entre un exboxeador y una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana.

Más allá de las polémicas que marcaron algunas etapas de su vida, Kahwagi construyó una trayectoria poco convencional, pasando por el deporte, los negocios, la política y la televisión. Su muerte deja así el recuerdo de una figura que durante años permaneció bajo los reflectores y que protagonizó algunos de los momentos más inesperados del entretenimiento mexicano.

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