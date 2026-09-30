Quién fue Jorge Kahwagi Macari, famoso empresario que murió a sus 58 años

Quién fue Jorge Kahwagi Macari, empresario que murió a sus 58 años (RS)

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Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, de acuerdo con mensajes de despedida publicados por Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco. La causa y el lugar del fallecimiento no se han informado.

Su muerte coloca de nuevo en la conversación pública una trayectoria que pasó por la Cámara de Diputados, el boxeo profesional, los negocios -empresario- y Big Brother VIP.

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El deceso ocurre seis meses después de la muerte de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica. Kahwagi Gastine murió el 23 de marzo de 2026, hecho que devolvió el apellido a la agenda pública.

Jorge Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Fue empresario, abogado, exboxeador y político. Durante más de dos décadas mantuvo presencia en espacios legislativos, deportivos y de entretenimiento.

Roberto Palazuelos publica una fotografía junto a Kahwagi Macari y escribe: “Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”.

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El actor y empresario también dirige un mensaje a los familiares del exdiputado. “Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, señala antes de despedirse con la frase: “Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”.

Manuel Velasco recuerda la LIX Legislatura

Manuel Velasco recuerda la LIX Legislatura (Instagram)

Manuel Velasco confirma la noticia con una publicación en su cuenta de X. El político chiapaneco recuerda que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura”, escribe Velasco.

El legislador envía sus condolencias a la familia y a las amistades de Kahwagi Macari. El mensaje se suma a las primeras reacciones públicas después de que se conoció el fallecimiento.

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Kahwagi Macari mantuvo un perfil bajo durante los últimos años. Su nombre reapareció en marzo, tras la muerte de su padre, y este 30 de septiembre vuelve a generar atención por las condolencias de figuras de la política y la televisión.

Jorge Kahwagi Macari fue diputado del Partido Verde

La carrera política de Jorge Kahwagi Macari tomó fuerza en el Partido Verde Ecologista de México. Fue diputado federal en la LIX Legislatura y coordinador de la bancada de ese instituto político en la Cámara de Diputados.

Su presencia en San Lázaro coincidió con una etapa de alta exposición mediática. Kahwagi no se limitó a la actividad legislativa y mantuvo vínculos con el espectáculo, el deporte y el sector empresarial.

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Entre 2001 y 2006 formó parte del Partido Verde. Ese año dejó la organización en medio de desacuerdos con la dirigencia encabezada por Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.

Después se integró a Nueva Alianza, partido en el que ocupó la Secretaría General junto con Tomás Ruiz González. Más tarde asumió la presidencia nacional de esa fuerza política, cargo que desempeñó entre 2007 y 2011.

Jorge Kahwagi Macari fue diputado del Partido Verde

Su paso por la política estuvo marcado por cuestionamientos debido a la combinación de sus actividades legislativas con sus apariciones públicas. La decisión de participar en un reality show fue uno de los episodios que más discusión generó.

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Big Brother VIP llevó a Kahwagi a la televisión abierta

Jorge Kahwagi pidió licencia como diputado federal para ingresar a Big Brother VIP, programa producido por Televisa. La determinación provocó críticas de adversarios políticos y de sectores que cuestionaron que un legislador dejara temporalmente sus funciones para participar en televisión.

Dentro de la casa, Kahwagi se convirtió en uno de los concursantes con mayor presencia. Su estilo directo y competitivo lo colocó en discusiones por la convivencia y lo mantuvo entre los nombres más comentados por la audiencia.

El exdiputado avanzó hasta la final de esa edición y terminó en el tercer lugar. El resultado amplió su popularidad fuera de los espacios políticos y lo mantuvo ligado a la farándula mexicana.

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Su participación en Big Brother VIP también profundizó las críticas sobre su figura pública. Para algunos, representaba una ruptura con el perfil tradicional de un legislador; para otros, era una estrategia para mantenerse vigente ante las cámaras.

Años después, su paso por el reality permaneció como una de las referencias más frecuentes sobre su carrera. Kahwagi Macari quedó asociado a una generación de personajes públicos que transitó de la política a los programas de entretenimiento.

Jorge Kahwagi Macari tuvo 11 peleas profesionales

Antes de entrar de lleno a la política, Kahwagi practicó boxeo amateur durante su etapa universitaria. Más adelante construyó una carrera profesional que tuvo amplia difusión en México.

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Jorge Kahwagi Macari fue diputado del Partido Verde (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Entre 2001 y 2005, disputó 11 peleas profesionales. Ganó todas por nocaut y obtuvo el campeonato mexicano de peso crucero en febrero de 2002.

También sumó títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, además de un campeonato internacional del CMB dentro de la misma división.

Su carrera sobre el ring fue objeto de cuestionamientos. Algunos de sus adversarios fueron señalados por supuestamente enfrentar peleas de bajo nivel competitivo y hubo acusaciones sobre posibles arreglos en combates que terminaron con triunfos de Kahwagi.

El último combate de esa primera etapa ocurrió en julio de 2005 ante el brasileño Roberto Coelho. Kahwagi ganó por nocaut en el segundo round, aunque una parte del público abucheó el resultado.

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Diez años después volvió al boxeo profesional. Enfrentó al mexicano Ramón Olivas en una pelea programada en Filipinas. El duelo duró 40 segundos y terminó por nocaut técnico tras un golpe a la mandíbula.

La causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari no ha sido dada a conocer. Roberto Palazuelos y Manuel Velasco concentran hasta ahora las principales expresiones públicas de despedida para el exboxeador, empresario y exdiputado federal.