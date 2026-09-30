Pondrán Caifanes con concierto tributo gratis en CDMX: dónde y cuándo será

Una banda de rock interpreta un concierto de tributo frente al público con una pantalla de fondo que proyecta la fotografía de la agrupación homenajeada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El viento que Saúl Hernández convirtió en aullido colectivo hace casi cuatro décadas volverá a soplar sobre la Ciudad de México. La Alcaldía Gustavo A. Madero confirmó un concierto tributo gratuito a Caifanes, la banda que llevó al rock en español el misticismo, el folclore mexicano y los dioses ocultos de un imaginario que hasta entonces pocos se habían atrevido a musicalizar.

El homenaje estará a cargo de El 5ilencio Tributo, agrupación que recreará el repertorio de una de las bandas fundadoras del rock mexicano moderno. La convocatoria promete un recorrido por los himnos que marcaron a distintas generaciones: desde la oscuridad gótica del debut homónimo hasta la fusión de rock, mariachi y cumbia que definió a la banda en su etapa de mayor proyección internacional.

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No será un concierto más. Será la oportunidad de reencontrarse, aunque sea a través de una versión tributo, con canciones que se volvieron parte de la memoria colectiva de varias generaciones de mexicanos: “Mátenme Porque Me Muero”, “La Célula Que Explota”, “Nubes” y, por supuesto, “Los Dioses Ocultos”, ese tema que abrió la puerta al folclore y al misticismo dentro del catálogo de la banda original.

Imagen promocional sobre un concierto tributo a la banda de rock Caifanes, interpretado por el grupo El Silencio. (Historias/Instagram)

Quién es la banda tributo El 5ilencio

El nombre elegido por la banda remite directamente a El Silencio, el tercer álbum de estudio de Caifanes, editado en 1992 y considerado uno de los trabajos más influyentes del rock latinoamericano.(Instagram/El Silencio Tributo)

El 5ilencio Tributo es la agrupación encargada de interpretar el repertorio de Caifanes durante el concierto en Gustavo A. Madero. El nombre elegido por la banda remite directamente a El Silencio, el tercer álbum de estudio de Caifanes, editado en 1992 y considerado uno de los trabajos más influyentes del rock latinoamericano.

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Ese disco fue producido por Adrian Belew, guitarrista de King Crimson y colaborador de artistas como David Bowie y Talking Heads. La producción de Belew llevó a Caifanes a la proyección internacional con canciones como “Nubes”, “No Dejes Que...” y “Miércoles de Ceniza”, temas que integran hoy el repertorio que suelen abordar las bandas tributo dedicadas al grupo.

El material difundido por la Alcaldía no incluye información adicional sobre la formación, los integrantes ni la trayectoria previa de El 5ilencio Tributo. Tampoco se detalla si la agrupación ha realizado presentaciones anteriores en la Ciudad de México o en otras sedes.

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El origen de Caifanes y su primera etapa

Caifanes anunció a través de sus redes sociales su regreso a Colombia con tres presentaciones, en 2026 - crédito @caifanes/Instagram

Caifanes se formó en enero de 1987 en Ciudad de México, tras la disolución de Las Insólitas Imágenes de Aurora, grupo del que provenían el cantante y guitarrista Saúl Hernández y el baterista Alfonso André. El nombre de la banda se inspiró en la película mexicana de 1967 Los caifanes.

El álbum debut homónimo, publicado en 1988, mostró una fuerte influencia del rock gótico y del post-punk británico, con ecos evidentes de The Cure tanto en el sonido como en la estética visual del grupo. Ese primer disco incluyó “Mátenme Porque Me Muero”, un tema que, según se recuerda en distintos registros sobre la banda, funcionó como un aullido que estableció alianza con una generación que se sentía identificada con la oscuridad de sus letras.

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La banda enfrentó resistencia comercial en sus inicios. De acuerdo con testimonios recopilados sobre esa etapa, la disquera CBS llegó a rechazar el proyecto argumentando que la compañía vendía música y no ataúdes, en referencia a la estética oscura del grupo. Pese a ello, Caifanes ganó terreno tocando en discotecas, plazas de toros y palenques.

El Diablito y la fusión con el folclore mexicano

Con la incorporación del guitarrista Alejandro Marcovich, la banda editó en 1990 su segundo álbum, Caifanes. Volumen II, conocido popularmente como El Diablito. Ese trabajo marcó un giro hacia el folclore y el misticismo mexicano, con canciones como “Los Dioses Ocultos” y “La Célula Que Explota”, esta última considerada la primera fusión clara entre música mexicana y rock dentro del catálogo de la banda.

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Marcovich definió en su momento la identidad musical del grupo con una frase que resume el espíritu de esa etapa: “Caifanes no es un grupo de rock and roll y quizá tampoco lo sea de rock. Somos un grupo musical que nunca ha definido su estilo”.

El propio Saúl Hernández había sido igual de directo respecto a las intenciones del proyecto desde sus inicios: “Lo único que pretendemos es tocar y desarrollar nuestra música”. Esa declaración terminó siendo una definición precisa de un camino que, con el paso de los discos, fue incorporando trompetas de mariachi, percusiones latinas y referencias directas a la cosmovisión prehispánica.

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El Silencio y la consagración internacional

Ese proceso de exploración sonora encontró su punto más alto en El Silencio, editado en 1992 bajo la producción de Adrian Belew. El disco reunió a Saúl Hernández en voz y guitarra, Diego Herrera en teclados y saxofón, Sabo Romo en el bajo, Alfonso André en la batería y Alejandro Marcovich en la segunda guitarra.

El álbum es señalado por la crítica como uno de los trabajos más influyentes del rock mexicano y, para muchos especialistas, el disco de rock más trascendente jamás grabado en México. De ese material se desprenden temas que integran el repertorio clásico del grupo, entre ellos “Nubes”, “Piedra”, “Hasta Morir” y “Nos Vamos Juntos”.

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La banda cerró su etapa original con El Nervio del Volcán, publicado en 1994, y se separó al año siguiente. Hernández y André continuaron su trabajo musical con el proyecto Jaguares, hasta que Caifanes se reunió en 2011 y retomó su actividad en vivo.

Fecha, horario y sede del concierto

La dirección exacta es 5 de Febrero esquina Vicente Villada, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, Ciudad de México. (Instagram/El Silencio Tributo)

El tributo se realizará el 1 de octubre a las 15.00 horas en el Ágora Elena Poniatowska, ubicada en el patio central de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

La dirección exacta es 5 de Febrero esquina Vicente Villada, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La entrada será gratuita para todo el público, según se informó a través de los canales oficiales de la demarcación.

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La convocatoria se difundió a través de las redes sociales de la Alcaldía GAM.

Un repertorio que sigue vigente

Canciones como “Viento”, “Afuera”, “La Negra Tomasa” y “Nubes” forman parte del repertorio que consolidó a Caifanes como una de las bandas más determinantes del rock hecho en español. La banda es reconocida por haber incorporado la poesía, el misticismo y una identidad sonora propia en una época dominada por propuestas inspiradas exclusivamente en el rock anglosajón.

Ese legado explica la persistencia de tributos y homenajes dedicados al grupo a lo largo de los años, entre los que se cuenta el proyecto Antes de que nos olviden: Tributo a Caifanes, editado en el año 2000 con versiones de otros artistas sobre canciones del catálogo original.

El concierto que ofrecerá El 5ilencio Tributo en la Alcaldía Gustavo A. Madero se inscribe en esa tradición de homenajes, con la particularidad de tratarse de un evento gratuito y abierto al público en un espacio público de la demarcación.