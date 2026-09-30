La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

El corredor Aldama-Ojinaga, escenario de la disputa entre Los Cabrera y La Línea, abarca cuatro municipios y concentra 113 homicidios en dos años; el despliegue policial se intensificó tras el ataque a un helicóptero estatal en septiembre de 2026. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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La disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea ha dejado 113 homicidios dolosos y 175 personas detenidas durante los dos años que las autoridades llevan registrando la confrontación en el noreste de Chihuahua, un periodo en el que la violencia se extendió por Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

El saldo de los asesinatos corresponde al periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2024 y el 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro citados en un recuento sobre la violencia en la región.

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Las 175 detenciones fueron reportadas por Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como parte de las acciones de contención desplegadas desde el inicio del conflicto. Entre los detenidos, la corporación identifica al menos a cinco presuntos líderes de ambos grupos. Esta información fue proporcionada por el funcionario a El Heraldo de Chihuahua.

La violencia se concentra en una franja que comunica Aldama con Ojinaga y que atraviesa municipios como Coyame del Sotol y Manuel Benavides. En ese territorio, las autoridades han identificado una disputa entre estructuras relacionadas con La Línea y Los Cabrera, grupos que mantienen presencia en una zona fronteriza con Estados Unidos.

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Los Cabrera están ligados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, mientras que La Línea es señalada como una estructura afín al Nuevo Cártel de Juárez.

Dos años de violencia y 113 homicidios

El recuento comenzó el 21 de septiembre de 2024, cuando 11 hombres fueron encontrados sin vida en un predio ubicado detrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ojinaga.

De acuerdo con trabajos de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ese multihomicidio marcó la entrada de Los Cabrera a una zona que durante años había estado bajo el dominio de La Línea. El hecho se convirtió en el punto de referencia utilizado por las autoridades para establecer el inicio de la disputa.

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Entre el 21 de septiembre y diciembre de 2024 se contabilizaron 30 homicidios dolosos en los cuatro municipios. Aldama concentró ocho casos; Ojinaga, 19; Manuel Benavides, dos, y Coyame del Sotol, uno.

El 21 de septiembre de 2024 fueron hallados 11 hombres muertos detrás de la CFE en Ojinaga, lo que marcó el inicio del periodo de violencia entre Los Cabrera y La Línea. (Crédito: X |@victorcabreramx)

La violencia aumentó durante 2025, cuando se registraron 51 homicidios relacionados con el periodo de confrontación. Aldama concentró 32; Ojinaga, ocho, y Coyame del Sotol, 11.

Entre enero y el 23 de septiembre de 2026 se contabilizaron otros 32 homicidios: 22 en Aldama, dos en Ojinaga y ocho en Coyame del Sotol.

La suma de los tres periodos arroja 113 asesinatos: 62 en Aldama, 29 en Ojinaga, 20 en Coyame del Sotol y dos en Manuel Benavides.

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El comportamiento de la violencia también muestra un desplazamiento del mayor número de homicidios hacia Aldama. Mientras Ojinaga concentró la mayoría de los asesinatos registrados en los últimos meses de 2024, Aldama acumuló la mayor parte de los casos tanto en 2025 como en 2026.

El corredor que quedó en disputa

La confrontación no comenzó como un enfrentamiento abierto entre dos organizaciones completamente ajenas entre sí. Los antecedentes documentados por autoridades de Chihuahua apuntan a una ruptura dentro de La Línea y a la incorporación de Los Cabrera a la disputa por el territorio.

En diciembre de 2025, Infobae México reportó que Roberto “N”, alias “El 02” o “El 04”, era señalado por autoridades como líder de una célula de Los Cabrera y probable responsable de las confrontaciones en Ojinaga.

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Según la información proporcionada entonces por la Fiscalía General del Estado, el hombre había pertenecido a La Línea antes de separarse de esa estructura y buscar respaldo de Los Cabrera Sarabia, vinculados con una facción del Cártel de Sinaloa. Su célula, identificada como Los Fariseos, tenía presencia en Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

La captura de Roberto “N” ocurrió en diciembre de 2025, después de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Aldama. En el operativo también fueron detenidas otras 10 personas y se aseguraron armas largas, ametralladoras, fusiles Barrett, vehículos, explosivos y un dron.

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El detenido contaba con una orden de extradición en Estados Unidos y posteriormente fue entregado a ese país en febrero de 2026.

Su captura, sin embargo, no puso fin a la confrontación. Los registros de homicidios muestran que durante 2026 continuaron los asesinatos en la misma franja territorial.

La violencia se concentra en un corredor que conecta Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, en el noreste de Chihuahua. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Aldama concentra más de la mitad de los homicidios registrados

De los 113 homicidios contabilizados durante los dos años del conflicto, 62 ocurrieron en Aldama, lo que representa más de la mitad del total.

El municipio acumuló ocho asesinatos durante los últimos meses de 2024, 32 en 2025 y 22 entre enero y el 23 de septiembre de 2026.

Ojinaga ocupa el segundo lugar con 29 homicidios, aunque la distribución temporal es diferente: 19 ocurrieron durante los primeros meses del conflicto, ocho en 2025 y dos durante 2026.

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Coyame del Sotol suma 20 asesinatos: uno en el último trimestre de 2024, 11 durante 2025 y ocho en los primeros nueve meses de 2026. Manuel Benavides registra dos casos, ambos correspondientes al periodo inicial de la disputa.

El propio recuento de la Fiscalía de Distrito Zona Centro establece una diferencia entre la investigación de los homicidios del fuero común y la investigación de la delincuencia organizada. Las autoridades estatales han integrado las carpetas correspondientes a los asesinatos, mientras que la investigación sobre la evolución del conflicto criminal corresponde a instancias federales.

175 detenidos durante la contención policial

A este saldo se suman 175 personas detenidas desde septiembre de 2024 como parte de las acciones de la SSPE para contener la disputa entre ambos grupos.

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El dato fue informado por Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la corporación estatal, quien señaló que entre esas detenciones se encuentran al menos cinco personas identificadas por las autoridades como líderes de las estructuras criminales enfrentadas.

La cifra engloba las acciones realizadas durante los dos años de confrontación y no significa que las 175 personas hayan sido condenadas ni que todas hayan sido detenidas por homicidio. Se trata del número de detenciones reportado por la SSPE dentro de la estrategia de contención en la región.

Los operativos más recientes muestran que la presencia de las organizaciones criminales continúa siendo un problema para las autoridades estatales.

El ataque a un helicóptero reactivó el despliegue en septiembre

El 12 de septiembre de 2026, un helicóptero de la Policía del Estado que realizaba labores de reconocimiento entre Coyame y Ojinaga fue atacado a tiros. Uno de los elementos que viajaban a bordo resultó herido.

Un helicóptero de la policía estatal de Chihuahua fue atacado entre los municipios de Coyame y Ojinaga, el pasado 12 de septiembre de 2026. (Crédito: especial)

Después de esa agresión, la SSPE amplió el despliegue hacia Ojinaga, Manuel Benavides, Paso de San Antonio y el corredor Aldama-Ojinaga. Las acciones incluyeron recorridos terrestres, vigilancia aérea y participación de la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 19 de septiembre fueron detenidas tres personas que, de acuerdo con la SSPE, estaban vinculadas con la célula señalada por las autoridades como responsable de los ataques contra la aeronave. En esa intervención fueron asegurados dos fusiles, 17 cargadores, 877 cartuchos, dos vehículos, más de 14 kilogramos de marihuana y alrededor de un centenar de artefactos ponchallantas.

Dos días después, el 21 de septiembre, agentes estatales detuvieron en Ojinaga a Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, señalado por la SSPE como uno de los presuntos líderes criminales de la zona fronteriza, así como a Axel A. A.

En ese operativo fueron aseguradas 11 armas largas, 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, una camioneta Ford Ranger Raptor con reporte de robo en Estados Unidos, una motocicleta y 19 mil 400 dólares en efectivo.

La SSPE señaló a “El Tavo” como presunto vinculado con el ataque al helicóptero y como una persona con una orden de extradición vigente en Estados Unidos. Infobae México reportó entonces que, de acuerdo con información extraoficial, tanto él como su acompañante serían integrantes de La Línea.

Una disputa que continúa pese a las capturas

Los datos acumulados durante los dos años muestran que las detenciones de operadores y presuntos líderes no han significado el fin de los homicidios en el corredor.

El periodo comenzó con 30 asesinatos entre septiembre y diciembre de 2024, alcanzó 51 durante 2025 y sumó otros 32 hasta el 23 de septiembre de 2026. En paralelo, la SSPE reporta 175 personas detenidas durante las acciones de contención.

El territorio en disputa comprende cuatro municipios y conecta zonas del centro-oriente de Chihuahua con Ojinaga, en la frontera con Estados Unidos. La violencia registrada en este corredor ha combinado homicidios, enfrentamientos, aseguramientos de armamento y operativos de seguridad que se mantienen activos durante septiembre de 2026.