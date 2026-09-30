México

Sheinbaum solicitará reporte por jaulas a migrantes en Alligator Alcatraz: “No lo habían reportado”

La presidenta aseguró que ni connacionales ni cónsules informaron del uso de jaulas en el centro de Florida y confirmó que solicitará el informe oficial

La mandataria afirma que ni los connacionales repatriados ni el personal consular notificaron el confinamiento en celdas metálicas de la instalación de Florida, clausurada este verano tras la difusión de un documento federal
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en la mañanera de este miércoles que ni los mexicanos repatriados ni los cónsules habían reportado el uso de jaulas en un centro de detención migratoria de Estados Unidos que ya fue cerrado. También confirmó que solicitará el reporte correspondiente.

La pregunta que abrió el tema

La OIG concluye que los espacios de 1.6 metros cuadrados usados entre julio de 2025 y enero de 2026 no tenían precedentes en las inspecciones realizadas por ese organismo de control. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
La OIG concluye que los espacios de 1.6 metros cuadrados usados entre julio de 2025 y enero de 2026 no tenían precedentes en las inspecciones realizadas por ese organismo de control. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Durante la conferencia, un reportero le recordó que en una ocasión anterior le advirtió sobre las condiciones del lugar. Según su relato, ella respondió entonces que los cónsules le habían informado que todo estaba normal. El reportero sostuvo que le habían informado mal desde Estados Unidos y le preguntó cómo es que no se detectó que los connacionales estaban enjaulados.

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La respuesta de la presidenta

La confirmación de que mexicanos fueron confinados en celdas de apenas 1.6 metros cuadrados revela los límites de los sistemas consulares y del programa de repatriación como instrumentos de alerta temprana. DHS OIG/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
La confirmación de que mexicanos fueron confinados en celdas de apenas 1.6 metros cuadrados revela los límites de los sistemas consulares y del programa de repatriación como instrumentos de alerta temprana. DHS OIG/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Sheinbaum explicó que actualmente hay mucha más información, ya que a los mexicanos que llegan mediante el programa México te abraza se les pregunta si sufrieron maltratos y cuánto tiempo estuvieron en un centro de detención. A partir de esos testimonios, dijo, se presentan denuncias.

Precisó que:

  • El tema de las jaulas no había sido reportado por los connacionales atendidos en México te abraza ni por los cónsules.
  • El Gobierno ha hecho públicas denuncias de mexicanos que fallecieron en centros de detención o en redadas.
  • Se busca que haya investigación y responsabilidades para quienes hayan cometido delitos, “si es así”.
  • Se apoya a las familias que quieran presentar denuncias por maltratos, que, reconoció, en algunos casos sí ocurrieron.

Más acceso a los centros

La mandataria indicó que ahora es más fácil acceder a estos centros gracias a distintas resoluciones y que los cónsules mexicanos mantienen sus visitas.

Cuando el reportero le preguntó si, ahora que se conoce el caso, solicitará el reporte, respondió: “Sí, por supuesto”.

Lo que revela el informe

El informe del organismo federal señala que los espacios de 1.6 metros cuadrados no tienen precedente en centros revisados y que el personal los denominaba “áreas de calma” durante las inspecciones. REUTERS/Evelyn Hockstein//File Photo
El informe del organismo federal señala que los espacios de 1.6 metros cuadrados no tienen precedente en centros revisados y que el personal los denominaba “áreas de calma” durante las inspecciones. REUTERS/Evelyn Hockstein//File Photo

El cuestionamiento se da tras la publicación de un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre Alligator Alcatraz, el centro instalado en los Everglades, Florida. El caso fue difundido también por The New York Times en su cobertura.

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De acuerdo con los reportes, el documento concluye que:

  • Migrantes fueron confinados en pequeñas celdas metálicas de alrededor de 1.6 metros cuadrados.
  • Entre julio de 2025 y enero de 2026, 79 migrantes habrían sido colocados en esos espacios, según la BBC.
  • La OIG calificó su uso como algo sin precedentes entre los centros que ha inspeccionado.
  • El personal las describió como “áreas de calma”.

El DHS sostuvo que el centro era administrado por el estado de Florida y que las condiciones eran consistentes con las normas federales empleadas por gobiernos anteriores. Florida cerró la instalación este verano.

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