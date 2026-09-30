Semarnat presume acciones en protección al medio ambiente, pero persisten más de 300 luchas ambientales en México

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó el Segundo Informe de Actividades a dos años de que iniciara el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó trabajos importantes en materia de medio ambiente, sin embargo, persisten luchas ambientales en México.
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