Semarnat presume acciones en protección al medio ambiente, pero persisten más de 300 luchas ambientales en México

Alicia Bárcena , secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , presentó el Segundo Informe de Actividades a dos años de que iniciara el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó trabajos importantes en materia de medio ambiente, sin embargo, persisten luchas ambientales en México.

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