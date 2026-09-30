México

Semarnat presume acciones en protección al medio ambiente, pero persisten más de 300 luchas ambientales en México

Actualmente, varios estados han emprendido campañas para evitar proyectos que afectan al medio ambiente

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó el Segundo Informe de Actividades a dos años de que iniciara el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó trabajos importantes en materia de medio ambiente, sin embargo, persisten luchas ambientales en México.

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