Embajador de México en EEUU defiende reforma sobre nacionalidad para cargos públicos: “Plantea extender un principio”

Embajador de México en EEUU defiende reforma sobre nacionalidad para cargos públicos. (Foto:X/@robertolazzeri)

Guardar

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, salió en defensa de la reforma constitucional que plantea nuevos requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar algunos de los cargos públicos de mayor responsabilidad del país: presidencia o gubernatura.

En un mensaje publicado este 29 de septiembre, el diplomático sostuvo que el debate no gira en torno a si una persona con doble nacionalidad es más o menos mexicana, sino sobre las obligaciones que deben cumplir quienes deciden asumir responsabilidades al frente del Estado.

PUBLICIDAD

La postura de Lazzeri ocurre después de que el Senado aprobara la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una modificación que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El tema ha generado posiciones encontradas, particularmente entre sectores que consideran que la medida puede afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

Embajador Lazzeri defiende que a mayor responsabilidad, mayores obligaciones

Roberto Lazzeri centró su defensa de la reforma en el principio de que las responsabilidades públicas aumentan conforme aumenta la relevancia del cargo. El embajador planteó que representar al Estado mexicano desde sus posiciones más altas implica obligaciones diferentes a las que corresponden a cualquier ciudadano.

PUBLICIDAD

Una mujer habla en una conferencia de prensa frente a un podio con un escudo. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo incluye los textos '2026', 'Margarita Maza' y 'Conferencia del Pueblo Ciudad'. Se observa una bandera de México. La oradora aborda temas relacionados con la doble nacionalidad de funcionarios públicos y una iniciativa de reforma constitucional. Esta es una cobertura de evento.

“Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano. Ese no es el debate”, sostuvo el diplomático en su publicación.

A partir de esa premisa, Lazzeri argumentó que el punto de discusión está en las condiciones que deben cumplir quienes voluntariamente decidan asumir responsabilidades vinculadas directamente con la representación del Estado.

El embajador también señaló que no se trata de una idea exclusiva de México. Como referencia, recordó que existen requisitos particulares de nacionalidad para determinadas funciones públicas en distintos países y que México ya contempla disposiciones de este tipo dentro de su propio Servicio Exterior.

De acuerdo con su explicación, quienes forman parte del Servicio Exterior enfrentan requisitos específicos y la legislación establece condiciones de nacionalidad para ocupar cargos como embajador o cónsul general. Lazzeri utilizó ese antecedente para explicar que la reforma buscaría extender un principio semejante a otras responsabilidades de máxima relevancia dentro del Estado mexicano.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el diplomático sostuvo a través de un mensaje en redes sociales, que quien decida asumir esas responsabilidades deberá aceptar también los requisitos de nacionalidad que establezca la Constitución.

Mayoría del oficialismo aprueba reforma enviada por Sheinbaum

Aprueban Ley de Doble Nacionalidad.

La reforma sobre la nacionalidad avanzó en el Congreso como una propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

En el Senado, el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y 42 en contra, antes de ser enviado a los congresos estatales. Al tratarse de una reforma constitucional, todavía debe continuar su proceso para que pueda entrar en vigor.

PUBLICIDAD

La propuesta establece que las personas que aspiren a alguno de estos cargos deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro. En términos generales, el planteamiento no significa que desaparezca la doble nacionalidad para los mexicanos, sino que introduce una condición específica para determinadas responsabilidades públicas.

Entre los aspectos centrales de la reforma se encuentran:

La medida se aplicaría a la Presidencia de México, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La renuncia tendría que acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado efectivamente dejó de existir.

Durante el ejercicio del cargo también se plantean restricciones relacionadas con adquirir, solicitar o invocar otra nacionalidad.

El proyecto contempla disposiciones sobre el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país.

La iniciativa parte de una distinción entre la condición de ciudadano mexicano y los requisitos particulares para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo. Ese punto es precisamente el que retomó Lazzeri en su mensaje, al señalar que tener dos nacionalidades no disminuye la pertenencia de una persona a México.

PUBLICIDAD