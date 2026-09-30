México

Embajador de México en EEUU defiende reforma sobre nacionalidad para cargos públicos: “Plantea extender un principio”

La reforma contra la doble nacionalidad ya fue aprobada en México, tras el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum

Embajador de México en EEUU defiende reforma sobre nacionalidad para cargos públicos. (Foto:X/@robertolazzeri)
Embajador de México en EEUU defiende reforma sobre nacionalidad para cargos públicos. (Foto:X/@robertolazzeri)
Guardar

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, salió en defensa de la reforma constitucional que plantea nuevos requisitos de nacionalidad para quienes busquen ocupar algunos de los cargos públicos de mayor responsabilidad del país: presidencia o gubernatura.

En un mensaje publicado este 29 de septiembre, el diplomático sostuvo que el debate no gira en torno a si una persona con doble nacionalidad es más o menos mexicana, sino sobre las obligaciones que deben cumplir quienes deciden asumir responsabilidades al frente del Estado.

PUBLICIDAD

La postura de Lazzeri ocurre después de que el Senado aprobara la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una modificación que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El tema ha generado posiciones encontradas, particularmente entre sectores que consideran que la medida puede afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

Embajador Lazzeri defiende que a mayor responsabilidad, mayores obligaciones

Roberto Lazzeri centró su defensa de la reforma en el principio de que las responsabilidades públicas aumentan conforme aumenta la relevancia del cargo. El embajador planteó que representar al Estado mexicano desde sus posiciones más altas implica obligaciones diferentes a las que corresponden a cualquier ciudadano.

PUBLICIDAD

Una mujer habla en una conferencia de prensa frente a un podio con un escudo. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo incluye los textos '2026', 'Margarita Maza' y 'Conferencia del Pueblo Ciudad'. Se observa una bandera de México. La oradora aborda temas relacionados con la doble nacionalidad de funcionarios públicos y una iniciativa de reforma constitucional. Esta es una cobertura de evento.

“Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano. Ese no es el debate”, sostuvo el diplomático en su publicación.

A partir de esa premisa, Lazzeri argumentó que el punto de discusión está en las condiciones que deben cumplir quienes voluntariamente decidan asumir responsabilidades vinculadas directamente con la representación del Estado.

El embajador también señaló que no se trata de una idea exclusiva de México. Como referencia, recordó que existen requisitos particulares de nacionalidad para determinadas funciones públicas en distintos países y que México ya contempla disposiciones de este tipo dentro de su propio Servicio Exterior.

De acuerdo con su explicación, quienes forman parte del Servicio Exterior enfrentan requisitos específicos y la legislación establece condiciones de nacionalidad para ocupar cargos como embajador o cónsul general. Lazzeri utilizó ese antecedente para explicar que la reforma buscaría extender un principio semejante a otras responsabilidades de máxima relevancia dentro del Estado mexicano.

En ese sentido, el diplomático sostuvo a través de un mensaje en redes sociales, que quien decida asumir esas responsabilidades deberá aceptar también los requisitos de nacionalidad que establezca la Constitución.

Mayoría del oficialismo aprueba reforma enviada por Sheinbaum

Aprueban Ley de Doble Nacionalidad.

La reforma sobre la nacionalidad avanzó en el Congreso como una propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

En el Senado, el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y 42 en contra, antes de ser enviado a los congresos estatales. Al tratarse de una reforma constitucional, todavía debe continuar su proceso para que pueda entrar en vigor.

La propuesta establece que las personas que aspiren a alguno de estos cargos deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro. En términos generales, el planteamiento no significa que desaparezca la doble nacionalidad para los mexicanos, sino que introduce una condición específica para determinadas responsabilidades públicas.

Entre los aspectos centrales de la reforma se encuentran:

  • La medida se aplicaría a la Presidencia de México, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
  • Quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
  • La renuncia tendría que acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado efectivamente dejó de existir.
  • Durante el ejercicio del cargo también se plantean restricciones relacionadas con adquirir, solicitar o invocar otra nacionalidad.
  • El proyecto contempla disposiciones sobre el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país.

La iniciativa parte de una distinción entre la condición de ciudadano mexicano y los requisitos particulares para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo. Ese punto es precisamente el que retomó Lazzeri en su mensaje, al señalar que tener dos nacionalidades no disminuye la pertenencia de una persona a México.

Temas Relacionados

Roberto LazzeriEstados UnidosMéxicodoble nacionalidadSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales para este miércoles 30 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales para este miércoles 30 de septiembre

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del tiempo para este 30 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del tiempo para este 30 de septiembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 30 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 30 de septiembre

Conoce el clima de este 30 de septiembre en Acapulco de Juárez

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Conoce el clima de este 30 de septiembre en Acapulco de Juárez

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 30 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 30 de septiembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

“El Quetu” se queda en el Altiplano: un juez vincula a proceso al alcalde de Juchitán señalado por nexos con el CJNG

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán por octava ocasión en EEUU: fue reprogramada para diciembre

Del Mayito Flaco al 03, los narcos mexicanos que nacieron en territorio estadounidense

FGR se enfrenta a civiles armados en Tlajomulco, Jalisco: reportan un agresor abatido y un federal herido

ENTRETENIMIENTO

Las enfermedades de Otto Sirgo, actor ícono de la televisión nacional que murió a los 79 años

Las enfermedades de Otto Sirgo, actor ícono de la televisión nacional que murió a los 79 años

Diana Atri respalda a su esposa Joy Huerta tras la dolorosa separación de Jesse & Joy

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

Maribel Guardia admite no sentirse bien tras la denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio

La confesión de Otto Sirgo sobre la muerte de su esposa Maleni Morales que volvió a cobrar fuerza tras la partida del actor

DEPORTES

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

Andrade El Ídolo escribe emotiva despedida por el fallecimiento del luchador PAC, tras ser el último rival que enfrentó en AEW

Quién es Ferran Soriano, exasesor del América vinculado a la polémica del Manchester City

Con un cuadro joven, la Selección Mexicana rescata el empate en la fecha FIFA: así fueron los goles

Cruz Azul lo dejó ir y ahora Miguel Borja destaca como el goleador del América en la Liga Mx