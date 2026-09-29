Señalan a policías de Amecameca por presuntamente fabricar delitos para exigir rescates

Denuncian a policías de Amecameca por fabricar delitos para exigir rescates en el Estado de México. Especial

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Un comerciante de Amecameca señaló que efectivos policiales pertenecientes a la policía de barrio, acompañados de civiles, se metieron a la fuerza en su salón de fiestas para intentar fabricarle un delito. Durante el operativo, según su relato, le robaron una cadena de oro y una cartera con 10 mil 500 pesos, y ahora prepara una denuncia formal por los hechos.

El incidente ocurrió mientras se realizaba una fiesta en la propiedad del denunciante. De acuerdo con el relato, primero ingresaron dos personas caminando y, detrás de ellas, entró corriendo un policía.

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“Se metieron primero dos personas. Este, caminando. Y atrasito entra corriendo el, el policía”, detalló la víctima a Infobae.

Los sujetos, según la víctima, intentaron subirlo a él y “a mi hijo, primero a mi hijo pero yo salí y se los quité”, relató.

La víctima remarcó que los agentes ingresaron hasta el interior de su propiedad sin ninguna justificación: “Se metieron hasta adentro, hasta adentro de mi propiedad y no pueden hacerlo”.

Según denuncias ciudadanas, estos oficiales operarían en las zonas de Amecameca, Ozumba, Tepetlixpa.

El despojo de bienes durante el forcejeo

Fue durante el forcejeo, mientras el afectado exigía explicaciones a los agentes por haber entrado a su propiedad, que notó la sustracción de sus pertenencias.

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“Me quedé afuera, diciéndoles que por qué se metieron y todo eso, pero en la trasteada no me di cuenta, ya después me di cuenta que ya no traigo mi cadena en el cuello ni mi cartera”, explicó.

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El propio afectado señaló directamente a los responsables de cada sustracción cuando se le mostró una fotografía de los presuntos implicados.

Dentro de esta línea de sucesos, fuentes cercanas al caso aseguraron que no es la primera vez que sucede, ya que con anterioridad a uno de sus “chalanes” le habían despojado de 8 mil pesos, en un modus operandi similar.

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Los señalamientos contra los agentes involucrados

Al ser consultado sobre la identidad de los responsables, el afectado señaló con precisión a dos personas presentes en el operativo mostrado en fotografía. “El policía flaquito, ese fue el que me quitó mi cadena”, indicó. Sobre el segundo implicado, agregó: “Y el de rojo, de playera roja civil, fue el que me quitó mi cartera”.

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El denunciante también remarcó que ninguno de los agentes se identificó durante el operativo, pese a que se les solicitó. “Yo les pedía que se identificaran y no quisieron. Y no traían nada ni, ni su nombre en el uniforme”, afirmó.

De acuerdo con información recabada previamente sobre el caso, un hombre que se identificó como licenciado y vestía con sombrero durante el altercado también participó en la coordinación del operativo desde un vehículo estacionado a una cuadra del lugar, donde sostenía comunicación telefónica con otras personas presentes.

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La acusación a los efectivos

El afectado sostuvo que los agentes no tenían motivo legal para ingresar a su propiedad y que el objetivo del operativo habría sido fabricarle un delito. “No sé qué delito querían fabricar. No lo sé”, expresó.

También planteó la posibilidad de que el operativo buscara una extorsión económica directa. “Yo creo que me querían extorsionar o algo así. Buscaban la feria”, señaló.

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De acuerdo con información compartida por fuentes policiales a Infobae, se trataría de una banda que opera bajo un patrón repetido: ubica a personas de las que se presume capacidad económica para pagar un rescate, les coloca droga y las acusa de delitos como secuestro o violación para luego exigir dinero a sus familias a cambio de su liberación.

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Una banda dedicada a fabricar delitos y extorsionar

De acuerdo con el relato de otra fuente vinculada al caso, el operativo constituye un abuso de autoridad que buscaba derivar en un secuestro. “Es abuso de autoridad y ya después, es secuestro. Querían secuestrar a este chavo al que se bajan”, señaló.

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La misma fuente también señaló a los responsables como parte de una estructura organizada que opera con un patrón repetido. “Es una banda de creadores de delitos, de falsos. Ellos operan así”, afirmó, y detalló el método utilizado para elegir a sus víctimas: “Ven un güey que saben que va a pagar buena feria por el rescate. Le meten droga y lo acusan de secuestro, de violación, de pendejadas. Ellos se dedican a eso”.

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Según este señalamiento, el objetivo del operativo era secuestrar a la víctima para luego exigir dinero a su familia a cambio de su liberación. “A esta persona lo querían secuestrar. Ya secuestrado, querían calentarlo y pedir una feria a su familia para que lo dejaran salir”, explicó.

La respuesta de un elemento policial ante las acusaciones

Consultado sobre las acusaciones de fabricación de delitos, un elemento de la policía de Amecameca negó tener conocimiento de que este tipo de prácticas ocurran dentro de la corporación.

“Nosotros la verdad desconocemos de esa actuar. De que yo sepa, la verdad, joven, yo no creo que eso haya pasado”, declaró.

El oficial reconoció, sin embargo, que no puede garantizar la conducta de todos sus compañeros fuera de su presencia. “Yo no conozco a todos los compañeros, ni qué hagan cuando yo no los veo. Ahí sí yo no metería las manos al fuego por gente que no conozco”, señaló.

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Pese a admitir esa incertidumbre sobre el actuar de otros elementos, el policía descartó que exista corrupción generalizada dentro de la corporación. “Que la policía esté toda corrompida o podrida, la verdad no”, afirmó.