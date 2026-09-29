“Doble nacionalidad no es doble deslealtad”: Larry Rubin se dirige al Senado antes de la votación

Larry Rubin, presidente de AmSoc, cuestionó que la iniciativa avanzara sin un ejercicio de Parlamento Abierto y solicitó a los legisladores anteponer el interés del país a consideraciones partidistas durante la conferencia. EFE/ José Méndez

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La American Society of Mexico (AmSoc) pidió este 29 de septiembre de 2026 al Senado de la República reflexionar su voto sobre la reforma de doble nacionalidad, que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Larry Rubin, presidente de la organización, presentó el posicionamiento durante una conferencia en la capital del país.

Germán Canseco

Según AmSoc, la medida tendría implicaciones para más de 15 millones de mexicanos con doble nacionalidad que radican en México y para 40 millones de mexicanos que viven en el extranjero. Las cifras son de la organización y el comunicado no detalla su fuente.

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¿Qué dijo Larry Rubin ante el Senado?

@lrubin

Rubin expresó preocupación por el proceso con el que la iniciativa avanzó en la Cámara de Diputados y llegó al Senado. Señaló la ausencia de un ejercicio de Parlamento Abierto que permitiera escuchar a especialistas, organizaciones y personas potencialmente afectadas.

“No podemos permitir que la doble nacionalidad se convierta en una presunción de doble deslealtad”, sostuvo. Añadió que quienes tienen doble nacionalidad siguen siendo mexicanos y deben conservar sus derechos.

También pidió a las y los legisladores colocar el interés de México por encima de consideraciones partidistas: “Nuestro llamado es que verdaderamente piensen en México antes que pensar en su propio partido”. AmSoc informó que continuará dando seguimiento al proceso legislativo.

Los argumentos que Rubin compartió en X

@amsocmx

Como seguimiento a un llamado previo, Rubin publicó en X un documento con argumentos para consideración de las y los senadores. Entre los puntos planteados destacan:

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Mensaje a la comunidad binacional: la reforma podría interpretarse como una señal de que tener otra nacionalidad implica menos derechos.

Coherencia: México exige respeto para sus connacionales en Estados Unidos, por lo que, según el texto, no debería establecer distinciones internas.

Economía e inversión: cualquier distinción entre ciudadanos podría generar incertidumbre entre inversionistas y empresarios binacionales.

Seguridad nacional: reconoce el derecho del Estado a proteger puestos estratégicos, pero propone evaluar riesgos concretos, como conflictos de interés y controles de confianza.

Renuncia a otra nacionalidad: advierte que las reglas dependen de la legislación de cada país y que en algunos casos puede ser compleja.

Consulta pública: reconoce que el parlamento abierto no es un requisito constitucional general, pero lo considera relevante por la magnitud del cambio.

El documento concluye con una petición expresa a las y los senadores de votar en contra.

Un posicionamiento que suma llamados previos

No es la primera vez que Rubin se pronuncia. Durante la 5.ª Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre, pidió a los 128 integrantes del Senado votar contra la reforma. Entonces afirmó que “la doble nacionalidad no significa doble lealtad”.

Medios lo identifican también como representante del Partido Republicano en México, además de presidente de AmSoc.

¿Qué establece la reforma?

Una mujer habla en una conferencia de prensa frente a un podio con un escudo. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo incluye los textos '2026', 'Margarita Maza' y 'Conferencia del Pueblo Ciudad'. Se observa una bandera de México. La oradora aborda temas relacionados con la doble nacionalidad de funcionarios públicos y una iniciativa de reforma constitucional. Esta es una cobertura de evento.

El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quienes ejerzan esos cargos no podrían adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una distinta de la mexicana. Quien tenga una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

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Los reportes coinciden en que la reforma no plantea eliminar la doble nacionalidad para todos los mexicanos, sino restringirla en determinados cargos ejecutivos. Entraría en vigor para las elecciones de 2028.

Las posturas de gobierno y partidos

La iniciativa fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria negó que la reforma reste derechos a mexicanos en el extranjero y sostuvo que no impide a los connacionales ni a sus descendientes contar con doble o múltiple nacionalidad.

Morena y sus aliados sostienen que busca reforzar la soberanía y garantizar una sola lealtad constitucional. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advierten que restringe derechos políticos y afecta a la comunidad migrante.

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En Diputados, el proyecto obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. En comisiones del Senado, el dictamen fue aprobado con 23 votos a favor y 9 en contra.

¿Qué sigue en el Senado?

Por tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los presentes. El senador del PVEM Luis Armando Melgar anticipó que votará en contra.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguró que los votos son suficientes. Ignacio Mier expresó confianza en reunir los votos, aunque evitó anticipar el resultado, y Manuel Velasco, del PVEM, reconoció dificultades para garantizar el respaldo de toda su bancada.

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Hasta el cierre de esta nota no se había informado el resultado de la votación en el Pleno.