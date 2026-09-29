De un beso en pleno show a nueva cena privada: cómo nació la relación entre Luis Miguel y Carolina Herrera (RS)

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Luis Miguel y Carolina Herrera compartieron una cena privada en Nueva York el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con imágenes difundidas el pasado lunes 28 de septiembre por De Primera Mano.

El encuentro no apunta a un romance: el cantante mantiene una relación con la española Paloma Cuevas y su presencia junto a la diseñadora responde a una amistad de años, ligada a Michelle Salas y al mundo de la moda. La reunión también abre la posibilidad de una conversación profesional ante los planes del artista para volver a los escenarios.

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Las fotografías muestran a Luis Miguel y Carolina Herrera durante una cena en un salón privado. La presencia de ambos generó especulaciones por la discreción del encuentro, pero no existen elementos públicos que indiquen una relación sentimental entre el intérprete y la empresaria venezolana.

La versión difundida por el programa de espectáculos ubica la reunión en Manhattan. Otros reportes señalan que Manuel Mijares coincidió con Luis Miguel en el restaurante y se acercó a saludarlo, un detalle que refuerza el carácter social de la noche.

Michelle Salas vincula a Luis Miguel con Carolina Herrera

La amistad entre Luis Miguel y Carolina Herrera tiene uno de sus vínculos más visibles en Michelle Salas, hija del cantante y Stephanie Salas. La modelo estudió moda en Nueva York y realizó una pasantía en la firma fundada por la diseñadora.

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Ese acercamiento profesional permitió que la familia de Luis Miguel tuviera una relación más directa con el entorno de Herrera. Michelle Salas ha desarrollado parte de su carrera en la industria de la moda, con presencia en pasarelas, campañas y eventos de marcas internacionales.

Carolina Herrera funda su firma homónima en Nueva York en 1980. Desde entonces, la casa de moda construye una presencia internacional con colecciones de ropa, accesorios, perfumes y propuestas de alta costura.

Michelle Salas vincula a Luis Miguel con Carolina Herrera (Foto: Instagram)

La diseñadora, cuyo nombre completo es María Carolina Josefina Pacanins Niño, nace el 8 de enero de 1939 en Caracas, Venezuela. A lo largo de su trayectoria ha vestido a figuras de la política, el entretenimiento y la alta sociedad estadounidense.

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Luis Miguel también ha utilizado diseños asociados con la estética de Carolina Herrera en eventos públicos. Esa afinidad con la moda ha mantenido el contacto entre ambos fuera de los escenarios y de las actividades profesionales de Michelle Salas.

El Madison Square Garden exhibe una amistad de años

La cercanía entre Luis Miguel y Carolina Herrera ya había quedado expuesta durante una presentación del cantante en el Madison Square Garden. En aquel momento, el intérprete se acercó a la diseñadora y le entregó un ramo de flores frente al público.

El gesto fue interpretado como una muestra de afecto entre amigos. Las imágenes también mostraron un saludo cercano, sin que ninguno de los dos hablara entonces de una relación distinta a la amistad.

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Carolina Herrera ha asistido a conciertos de Luis Miguel en Nueva York. El cantante también ha estado presente en actividades relacionadas con la firma de la diseñadora, lo que explica que vuelvan a coincidir en espacios privados de la ciudad.

La nueva gira de Luis Miguel abre la opción de una colaboración

Luis Miguel ha dado señales de que prepara su regreso a los escenarios. El cantante no ha confirmado todavía las fechas, los recintos ni los países que formarán parte de su siguiente gira, aunque sus seguidores esperan presentaciones en México, América Latina y Europa.

La reunión con Carolina Herrera podría tener relación con ese proceso, en particular por la experiencia de la diseñadora en vestuario, imagen y eventos de alto perfil. No hay confirmación de que exista un proyecto conjunto ni de que Herrera participe en la producción de la gira.

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La posibilidad surge por la cercanía entre ambos y por la tradición del cantante de cuidar la imagen de sus presentaciones. Cualquier colaboración, de concretarse, podría abarcar vestuario, diseño o una presencia especial vinculada con la promoción de los conciertos.

Hasta este 29 de septiembre, Luis Miguel y Carolina Herrera no han informado sobre un trabajo conjunto. La cena en Nueva York confirma una amistad sostenida por años, mientras los detalles de la próxima gira del cantante permanecen pendientes de anuncio oficial.

(REUTERS: Caitlin Ochs // Agustin Marcarian)

Paloma Cuevas mantiene una relación con Luis Miguel

La cena con Carolina Herrera ocurre mientras Luis Miguel mantiene una relación con Paloma Cuevas, diseñadora española con quien ha sido visto en distintos eventos y viajes durante los últimos años.

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El cantante y Cuevas han evitado dar declaraciones frecuentes sobre su vida privada. Aun así, sus apariciones públicas han colocado su relación bajo atención mediática. Por esa razón, la imagen de Luis Miguel acompañado por una mujer distinta generó versiones que no corresponden a los antecedentes entre él y Herrera.

Carolina Herrera tiene 87 años y forma parte de un círculo cercano al cantante desde hace tiempo. La relación se construye a partir de coincidencias en Nueva York, la moda y la cercanía profesional que la diseñadora tuvo con Michelle Salas.