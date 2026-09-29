México

IMPI ordena retirar menciones de Gloria Trevi en libro de Karla de la Cuesta, pero editorial logra suspensión

La casa publicadora impugnó ante autoridades judiciales el criterio que limita fotografías y alusiones a la artista dentro del volumen

Karla de la Cuesta menciona a Gloria Trevi en varios pasajes de Todo a la Luz, libro donde aborda presuntos abusos cometidos por Sergio Andrade, exproductor y agente de la cantante
Karla de la Cuesta menciona a Gloria Trevi en varios pasajes de Todo a la Luz, libro donde aborda presuntos abusos cometidos por Sergio Andrade, exproductor y agente de la cantante. (@gloriatrevi, @karladela_cuesta)
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Gloria Trevi enfrenta a Penguin Random House en un litigio por el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, luego de que el IMPI ordenó retirar referencias e imágenes de la cantante por una presunta afectación a su derecho a la propia imagen.

La editorial impugna la resolución y sostiene que la medida constituye censura contra una obra de investigación, mientras el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene suspendidos sus efectos.

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La casa editorial informó que puede seguir comercializando el libro mientras se resuelve el juicio administrativo. El procedimiento podría tardar alrededor de un año, según explicó el abogado Eduardo de la Parra durante una conferencia encabezada por Quetzalli de la Concha.

Penguin Random House acusa al IMPI de actuar como órgano de censura

Quetzalli de la Concha, representante de Penguin Random House Grupo Editorial, aseguró que la editorial presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“Estamos viendo un hecho lamentablemente histórico y es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha convertido en un órgano de censura”, afirmó durante la conferencia.

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La representante editorial señaló que el procedimiento comenzó en 2024, después de que el equipo legal de Gloria Trevi pidió que se detuviera la publicación de Todo a la luz en todos sus formatos, incluidos impreso, digital y audiolibro.

De la Concha sostuvo que la solicitud buscaba usar las facultades cautelares del IMPI para impedir la circulación de una obra. “Esa capacidad de hacer el cese inmediato de una publicación o una comercialización lo querían ejercer ya como una herramienta de censura”, dijo.

Collage digital con un libro morado "Todo a la luz", un recorte de Karla de la Cuesta, periódicos, micrófono y una cadena sobre una mesa de madera.
Karla de la Cuesta posa junto a su libro "Todo a la luz", una publicación que detalla un caso criminal relevante de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La editorial afirmó que el IMPI levantó inicialmente las medidas provisionales contra el libro. Según su versión, el organismo reconoció que Gloria Trevi es una figura de interés público y que impedir la distribución de la obra afectaría el derecho de la sociedad a recibir información.

La postura cambió en la resolución definitiva emitida en 2026, de acuerdo con Penguin Random House. El IMPI habría ordenado retirar de inmediato las menciones y fotografías de la cantante en Todo a la luz, bajo el argumento de que afectan su imagen.

“Dos años después, en la resolución definitiva del IMPI en este 2026, sin explicación alguna, revirtió ese criterio y determinó que se prohibía y que pedía el retiro inmediato de los libros por afectar la propia imagen de Gloria Trevi”, sostuvo De la Concha.

La editorial defiende el contenido de Todo a la luz

Enrique Calderón, editor del libro bajo el sello Grijalbo, explicó que Penguin Random House publicó la obra por considerar que aborda hechos de interés público y reúne el testimonio de Karla de la Cuesta, quien relata experiencias vinculadas con el llamado clan Trevi-Andrade.

karla de la cuesta y gloria trevi
(Instagram)

Calderón aseguró que el texto no fue concebido como una opinión ni como un ajuste de cuentas. “Karla de la Cuesta no nos entregó un libro de opinión, ni de ajuste de cuentas, ni una venganza por escrito. Nos entrega un testimonio de vida”, afirmó.

El editor detalló que la autora revisó un expediente judicial integrado por miles de hojas y contrastó esos documentos con testimonios, publicaciones periodísticas y un análisis jurídico. Afirmó que el libro describe presuntos abusos, torturas, explotación y esclavitud que habrían afectado a varias adolescentes y jóvenes.

La obra lleva como subtítulo El caso criminal que México dejó en la oscuridad. Para Calderón, el contenido rebasa la experiencia personal de De la Cuesta porque examina el manejo de los expedientes, la valoración de pruebas y la actuación de las autoridades durante más de dos décadas.

“Cerrar la puerta a un libro como este significa también cerrársela a una sobreviviente, a una víctima que decide romper el silencio”, señaló el editor.

Penguin Random House argumenta que las imágenes incluidas en el libro provienen de documentos judiciales y de materiales publicados en medios de comunicación durante la cobertura del caso. La editorial negó que busque explotar comercialmente la imagen artística de Trevi.

Gloria Trevi cantando en concierto con micrófono brillante. Viste top iridiscente, guantes negros largos y cinturón con hebillas. Cabello ondulado y maquillaje vibrante
Gloria Trevi, con su distintiva energía y atuendo brillante, cautiva al público durante su presentación en el festival Tecate Emblema 2026.

“Son fotografías del expediente y son fotografías que vienen de periódicos, que fueron noticias públicas en su momento”, declaró De la Concha.

El Tribunal suspende el retiro del libro y las multas

Eduardo de la Parra, abogado de Penguin Random House, explicó que la editorial promovió un juicio contra la resolución del IMPI. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió la demanda y otorgó medidas cautelares.

La medida permite que Todo a la luz continúe a la venta mientras el Tribunal analiza el fondo del asunto. También frena, de manera provisional, el cobro de las sanciones económicas impuestas a la editorial.

Provisionalmente la resolución no surte efectos y no se considera cosa juzgada. Entonces, en lo que se sigue este juicio, la resolución carece de efecto alguno”, explicó el abogado.

De la Parra indicó que la demanda se presentó el 1 de agosto de 2026. El Tribunal la admitió a principios de septiembre y las partes recibieron la notificación de las medidas cautelares durante la semana previa a la conferencia.

La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)
La cantante mexicana Gloria Trevi se presenta en el festival de música Tecate Emblema en la Ciudad de México, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La defensa de la editorial sostuvo que el IMPI reconoció en 2024 que impedir la circulación del libro podría constituir censura previa. Aun así, afirmó que el organismo cambió su postura en la resolución de fondo sin explicar las razones jurídicas de ese viraje.

“El IMPI a lo largo de su resolución no explica por qué cambió el criterio”, aseguró De la Parra. “En 2024 determinó que prevalecía la libertad de expresión y el derecho a la información de la editorial y de la sociedad frente al derecho a la propia imagen”.

La disputa se centra en la imagen y el nombre de Gloria Trevi

El abogado precisó que el expediente no deriva de una controversia por marcas registradas. Según explicó, la queja se basa en la presunta violación al derecho a la propia imagen de Gloria Trevi.

De la Parra afirmó que la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento prevén excepciones cuando la utilización de una imagen responde a fines informativos, periodísticos o al ejercicio de la libertad de expresión.

“Gloria Trevi no demandó con base en una marca, sino a su derecho a la propia imagen”, dijo. “Cuando se dan estas circunstancias, hablar de una figura pública respecto de un texto que tiene interés público, entonces no se viola el derecho a la propia imagen”.

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