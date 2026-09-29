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México pierde su primer partido del Mundial de Beisbol Sub 15 frente a Japón

El tricolor ahora se prepara para enfrentar este lunes a Cuba para cerrar la actividad de la primera ronda el certamen internacional, ya con el boleto a la siguiente fase en la bolsa

El tricolor ahora se prepara para enfrentar este lunes a Cuba para cerrar la actividad de la primera ronda el certamen internacional, ya con el boleto a la siguiente fase en la bolsa. (México Beis)
El tricolor ahora se prepara para enfrentar este lunes a Cuba para cerrar la actividad de la primera ronda el certamen internacional, ya con el boleto a la siguiente fase en la bolsa. (México Beis)
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México sufrió su primera derrota en la Copa Mundial de Beisbol Sub-15 tras caer 5-4 frente a Japón en un duelo cerrado, con lo cual se queda con récord de tres victorias y un descalabro en este inicio de torneo.

La novena mexicana compitió de tú a tú ante uno de los rivales más exigentes del torneo. Durante buena parte del encuentro, el equipo nacional encontró respuestas para mantenerse cerca en el marcador.

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Sin embargo, el cuadro nipón mantuvo la presión hasta los episodios y consiguió inclinar el resultado a su favor.

A pesar del revés, la Selección Mexicana dejó señales positivas por su capacidad de competir y mantenerse en disputa hasta el último momento.

Desenlace no apto para cardiacos

México pierde su primer enfrentamiento del Mundial de Beisbol Sub 15 ante Japón (México Beis)
México pierde su primer enfrentamiento del Mundial de Beisbol Sub 15 ante Japón (México Beis)

El encuentro se mantuvo parejo durante seis entradas y mantuvo la tensión en las tribunas del Parque Kukulcán Álamo, en Mérida, Yucatán. México y Japón intercambiaron golpes en un duelo que se definió hasta el último momento.

Cuando parecía que el partido se extendería a entradas extra, Japón consiguió la carrera definitiva con un walk-off. La selección asiática dejó a México en el terreno y selló la victoria por 5-4.

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Así, el tricolor se prepara para enfrentar a Cuba ya con el boleto asegurado a la siguiente fase que se disputará del 1 de octubre al 3 del mismo mes, por lo que buscarán que este duelo sirva de preparación de cara a lo que enfrentarán en la siguiente ronda.

Formato de competencia

México ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial. (México Beis)
México ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial. (México Beis)

El Mundial de Beisbol Sub-15 reúne a 12 selecciones, distribuidas en dos grupos de seis equipos. Los partidos del Grupo A se disputan en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán, mientras que el Grupo B tiene como sede el Estadio Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo.

México compite en el Grupo A junto con Alemania, República Dominicana, Sudáfrica, Japón y Cuba. En la Ronda de Apertura, cada equipo enfrenta una vez a los demás integrantes de su sector y los tres primeros lugares obtienen el pase a la siguiente etapa.

A falta de un juego por disputarse, Japón, México y República Dominicana ya aseguraron su clasificación a la siguiente ronda del certamen internacional.

El Grupo B está integrado por Australia, China Taipéi, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa y Venezuela. Al igual que en la otra llave, las tres selecciones mejor ubicadas avanzan a la Super Ronda.

Hasta el momento, el panorama luce mucho más cerrado al del grupo A, pues Estados Unidos es el único equipo clasificado a la siguiente ronda y los dos últimos dos boletos se disputarán entre China Taipéi, Nicaragua, Venezuela y Australia.

La siguiente fase se jugará del 1 al 3 de octubre y reúne a los seis equipos clasificados. Los resultados obtenidos ante los otros dos rivales que avancen desde el mismo grupo se mantienen en la tabla, por lo que los equipos no comienzan desde cero.

Después, cada selección disputará dos encuentros ante clasificados procedentes del grupo opuesto. Al término de la Super Ronda, los dos mejores registros avanzan a la final del 4 de octubre, mientras que el tercer y cuarto lugar juegan por la medalla de bronce.

Las seis selecciones que no consigan su clasificación a la Super Ronda disputarán la Ronda de Colocación, instancia que define las posiciones del séptimo al duodécimo lugar.

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