México Deportes

Liga Mx, Fecha FIFA y NFL: estos son todos los partidos que se transmitirán por televisión abierta

Las transmisiones se distribuyen entre Azteca 7, El 5 y Nueve

El domingo 27 de septiembre ofrece una jornada con actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil, la UEFA Nations League, la Copa Argentina y el futbol de Centroamérica (X@LigaBBVAMX)
A continuación te presentamos la programación de partidos en televisión abierta para la semana del martes 29 de septiembre al domingo 4 de octubre. (X@LigaBBVAMX)
Guardar

A continuación te presentamos la programación de partidos en televisión abierta para la semana del martes 29 de septiembre al domingo 4 de octubre. La cartelera incluye encuentros de la Selección Mexicana, Liga MX varonil y femenil, además de dos duelos de la NFL. Las transmisiones se distribuyen entre Azteca 7, El 5 y Nueve.

La actividad inicia con el amistoso entre México y Perú, anunciado para el martes 29 de septiembre a las 19:00 horas por Azteca 7. El encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones y aparece como el único partido internacional de esa jornada.

PUBLICIDAD

Escudo de fútbol de México a la izquierda, letras doradas VS al centro y escudo de Perú a la derecha en la cancha de un estadio iluminado.
Los escudos oficiales de las selecciones de fútbol de México y Perú flanquean las letras VS en dorado sobre el campo de un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 2 de octubre concentra dos partidos de futbol mexicano. Pumas recibe a Tigres a las 19:00 horas, con transmisión por Nueve. Más tarde, a las 21:00 horas, Rayadas enfrenta al América en la Liga MX Femenil, también por Nueve.

El sábado 3 de octubre se contempla otro amistoso de la Selección Mexicana. El equipo nacional visita a Estados Unidos a las 20:00 horas, en una transmisión programada por Azteca 7.

Sep 28, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Bears quarterback Case Keenum (11) scores a touchdown against the Philadelphia Eagles during the second halfat Soldier Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images
Sep 28, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Bears quarterback Case Keenum (11) scores a touchdown against the Philadelphia Eagles during the second halfat Soldier Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images

La cartelera cierra el domingo 4 de octubre con dos partidos de la NFL. Cowboys enfrenta a Texans a las 11:00 horas por Nueve, mientras que Broncos juega contra 49ers a las 14:25 horas por El 5.

PUBLICIDAD

Cartelera de partidos por TV abierta

  • Martes 29 de septiembre, 19:00 horas: México vs Perú, partido amistoso, por Azteca 7 y Canal 5.
  • Viernes 2 de octubre, 19:00 horas: Pumas vs Tigres, correspondiente a la Liga MX, por NU9VE.
  • Viernes 2 de octubre, 21:00 horas: Rayadas vs América, de la Liga MX Femenil, por NU9VE.
  • Sábado 3 de octubre, 20:00 horas: Estados Unidos vs México, partido amistoso, por Azteca 7.
  • Domingo 4 de octubre, 14:25 horas: Broncos vs 49ers, de la NFL, por Azteca 7.
  • Domingo 4 de octubre, 17:00 horas: Cowboys vs Texans, de la NFL, por NU9VE.

Encuentros destacados

México y Perú abren la cartelera con un partido amistoso. Este tipo de encuentros permite a las selecciones probar variantes tácticas, revisar jugadores y ajustar el funcionamiento del equipo fuera de competencias oficiales. Para México, el duelo representa una oportunidad de medir su nivel ante un rival sudamericano con tradición en torneos como la Copa América.

Pumas y Tigres protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Liga MX. Pumas suele apostar por un juego dinámico y por el impulso de sus fuerzas básicas, mientras que Tigres se presenta como un equipo acostumbrado a disputar los primeros lugares, aunque en este torneo es la excepción.

Rayadas y América se enfrentan en la Liga MX Femenil. Monterrey se mantiene como uno de los clubes con mayor protagonismo del circuito, mientras que América busca consolidarse entre los equipos competitivos del torneo. El partido reúne a dos planteles con capacidad ofensiva y puede influir en la clasificación rumbo a la fase final.

Sep 28, 2026; Chicago, Illinois, USA; Philadelphia Eagles tight end Johnny Mundt (83) runs against the Chicago Bears during the first half at Soldier Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images
Sep 28, 2026; Chicago, Illinois, USA; Philadelphia Eagles tight end Johnny Mundt (83) runs against the Chicago Bears during the first half at Soldier Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images

Estados Unidos y México disputan otro amistoso marcado por una rivalidad histórica en Concacaf. Más allá de que no otorga puntos oficiales, el partido tiene un valor especial por la competencia deportiva entre ambas selecciones. El duelo también sirve para observar el desempeño de México ante un rival que conoce bien su estilo de juego.

Broncos y 49ers se miden en un duelo de la NFL entre dos franquicias con aficiones amplias en México. San Francisco llega con el antecedente de ser uno de los equipos más reconocidos de la Conferencia Nacional, mientras Denver busca continuar con la racha positivas después de dos victorias consecutivas.

Temas Relacionados

Liga MxFecha FifaNFLTelevisión abiertatransmisionesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pocos días para la Feria Nacional del Mole 2026 con más de 20 días de actividades y platillos únicos: fechas, artistas y todo lo que habrá

La XLIX Feria Nacional del Mole arranca el 3 de octubre de 2026 en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec; entre los atractivos destaca la elaboración de la enmolada más grande del mundo, de 80 metros

Pocos días para la Feria Nacional del Mole 2026 con más de 20 días de actividades y platillos únicos: fechas, artistas y todo lo que habrá

Gobierno anuncia Campaña Nacional de Vacunación en octubre, incluyen dosis contra virus sincicial

Destacó la aplicación de vacunas a mujeres embarazadas para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias a sus bebés

Gobierno anuncia Campaña Nacional de Vacunación en octubre, incluyen dosis contra virus sincicial

Octubre mes clave para los Programas del Bienestar: registros, documentos y fechas tentativas

Octubre concentra registros, posibles pagos y avances de trámites para programas de Bienestar, becas y apoyos educativos

Octubre mes clave para los Programas del Bienestar: registros, documentos y fechas tentativas

Ruta del Cempasúchil 2026: dónde, cuándo y cómo vivir esta experiencia entre atardeceres, degustación de platillos típicos y campos de flores

Los visitantes pueden elegir salidas al amanecer o al atardecer en las chinampas para disfrutar relatos tradicionales, música en vivo, juegos antiguos de pelota y altares dedicados a seres queridos

Ruta del Cempasúchil 2026: dónde, cuándo y cómo vivir esta experiencia entre atardeceres, degustación de platillos típicos y campos de flores

Natalia Alcocer destapa su romance con Pablo Montero en La Granja VIP: “Estaba muy enamorada”

La conductora contó detalles de su historia juvenil con el cantante, mientras su cercanía dentro del reality vuelve a despertar rumores

Natalia Alcocer destapa su romance con Pablo Montero en La Granja VIP: “Estaba muy enamorada”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vecinos alertan por olor fétido y hallan el cuerpo de un adulto mayor en un departamento de la Cuauhtémoc

Vecinos alertan por olor fétido y hallan el cuerpo de un adulto mayor en un departamento de la Cuauhtémoc

Los sindicatos que se convirtieron en ‘fachada’ para cobrar piso: cómo operaba red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec, según la FGJEM

EEUU pide más de 7 años de cárcel para operador de Los Chapitos por tráfico de fentanilo

De los jaripeos a la extorsión: así operaba “El Flaco” para un jefe del CJNG en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU pide más de 7 años de cárcel para operador de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Pocos días para la Feria Nacional del Mole 2026 con más de 20 días de actividades y platillos únicos: fechas, artistas y todo lo que habrá

Pocos días para la Feria Nacional del Mole 2026 con más de 20 días de actividades y platillos únicos: fechas, artistas y todo lo que habrá

Ruta del Cempasúchil 2026: dónde, cuándo y cómo vivir esta experiencia entre atardeceres, degustación de platillos típicos y campos de flores

Natalia Alcocer destapa su romance con Pablo Montero en La Granja VIP: “Estaba muy enamorada”

Ella es Valentina, la hija de Cecilia Galliano que quiere abrir su OnlyFans

Las leyendas más sombrías de la CDMX llegan al Tour del Terror 2026 durante octubre: fechas, precios y horarios

DEPORTES

Chicago Cubs vs San Diego Padres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Comodines desde México

Chicago Cubs vs San Diego Padres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Comodines desde México

México vs Péru: quién domina el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones

Playoffs MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver cada juego de la Serie de Comodines desde México

México vs Perú: la vez que un juego amistoso estuvo a punto de convertirse en una batalla campal en los vestidores

Playoffs MLB 2026: estos son los mexicanos que obtuvieron su pase a la postemporada en Grandes Ligas