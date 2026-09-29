Liga Mx, Fecha FIFA y NFL: estos son todos los partidos que se transmitirán por televisión abierta

A continuación te presentamos la programación de partidos en televisión abierta para la semana del martes 29 de septiembre al domingo 4 de octubre. (X@LigaBBVAMX)

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A continuación te presentamos la programación de partidos en televisión abierta para la semana del martes 29 de septiembre al domingo 4 de octubre. La cartelera incluye encuentros de la Selección Mexicana, Liga MX varonil y femenil, además de dos duelos de la NFL. Las transmisiones se distribuyen entre Azteca 7, El 5 y Nueve.

La actividad inicia con el amistoso entre México y Perú, anunciado para el martes 29 de septiembre a las 19:00 horas por Azteca 7. El encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones y aparece como el único partido internacional de esa jornada.

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Los escudos oficiales de las selecciones de fútbol de México y Perú flanquean las letras VS en dorado sobre el campo de un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 2 de octubre concentra dos partidos de futbol mexicano. Pumas recibe a Tigres a las 19:00 horas, con transmisión por Nueve. Más tarde, a las 21:00 horas, Rayadas enfrenta al América en la Liga MX Femenil, también por Nueve.

El sábado 3 de octubre se contempla otro amistoso de la Selección Mexicana. El equipo nacional visita a Estados Unidos a las 20:00 horas, en una transmisión programada por Azteca 7.

Sep 28, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Bears quarterback Case Keenum (11) scores a touchdown against the Philadelphia Eagles during the second halfat Soldier Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images

La cartelera cierra el domingo 4 de octubre con dos partidos de la NFL. Cowboys enfrenta a Texans a las 11:00 horas por Nueve, mientras que Broncos juega contra 49ers a las 14:25 horas por El 5.

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Cartelera de partidos por TV abierta

Martes 29 de septiembre, 19:00 horas: México vs Perú, partido amistoso, por Azteca 7 y Canal 5.

Viernes 2 de octubre, 19:00 horas: Pumas vs Tigres, correspondiente a la Liga MX , por NU9VE .

Viernes 2 de octubre, 21:00 horas: Rayadas vs América, de la Liga MX Femenil , por NU9VE .

Sábado 3 de octubre, 20:00 horas: Estados Unidos vs México, partido amistoso, por Azteca 7 .

Domingo 4 de octubre, 14:25 horas: Broncos vs 49ers, de la NFL , por Azteca 7 .

Domingo 4 de octubre, 17:00 horas: Cowboys vs Texans, de la NFL, por NU9VE.

Encuentros destacados

México y Perú abren la cartelera con un partido amistoso. Este tipo de encuentros permite a las selecciones probar variantes tácticas, revisar jugadores y ajustar el funcionamiento del equipo fuera de competencias oficiales. Para México, el duelo representa una oportunidad de medir su nivel ante un rival sudamericano con tradición en torneos como la Copa América.

Pumas y Tigres protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Liga MX. Pumas suele apostar por un juego dinámico y por el impulso de sus fuerzas básicas, mientras que Tigres se presenta como un equipo acostumbrado a disputar los primeros lugares, aunque en este torneo es la excepción.

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Rayadas y América se enfrentan en la Liga MX Femenil. Monterrey se mantiene como uno de los clubes con mayor protagonismo del circuito, mientras que América busca consolidarse entre los equipos competitivos del torneo. El partido reúne a dos planteles con capacidad ofensiva y puede influir en la clasificación rumbo a la fase final.

Sep 28, 2026; Chicago, Illinois, USA; Philadelphia Eagles tight end Johnny Mundt (83) runs against the Chicago Bears during the first half at Soldier Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images

Estados Unidos y México disputan otro amistoso marcado por una rivalidad histórica en Concacaf. Más allá de que no otorga puntos oficiales, el partido tiene un valor especial por la competencia deportiva entre ambas selecciones. El duelo también sirve para observar el desempeño de México ante un rival que conoce bien su estilo de juego.

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Broncos y 49ers se miden en un duelo de la NFL entre dos franquicias con aficiones amplias en México. San Francisco llega con el antecedente de ser uno de los equipos más reconocidos de la Conferencia Nacional, mientras Denver busca continuar con la racha positivas después de dos victorias consecutivas.