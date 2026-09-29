Director de Policía de Suchiapa es detenido tras fuga de un presunto narcomenudista

Jesús “N”, director de la Policía Municipal de Suchiapa, fue detenido tras la evasión de una persona que se encontraba bajo custodia. (Facebook FGEChiapas)

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una investigación a fondo por la evasión de un detenido en el municipio de Suchiapa y anunció la detención de Jesús “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los hechos ocurrieron después de un operativo contra el narcomenudeo realizado el pasado 25 de septiembre, en el que fueron asegurados narcóticos y cuatro personas fueron detenidas.

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Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades en la cárcel municipal de Suchiapa; sin embargo, posteriormente se registró la evasión de uno de los detenidos, situación que derivó en una investigación de la Fiscalía estatal y en la captura del funcionario municipal.

Llaven Abarca señaló que las autoridades continúan con los actos de investigación y que ya existen avances para identificar vehículos presuntamente utilizados durante la evasión, así como a otras personas que pudieron intervenir.

El fiscal añadió que también se determinará si hubo participación de otros servidores públicos en los hechos.

Fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo: Juan José “N”, de 26 años; Maclovio Nicolás “N”, de 40; Ocario “N”, de 24, y Lisset Pamela “N”, de 20 años.(Facebook Fiscalía General del Estado de Chiapas﻿)

“No vamos a permitir la colusión de autoridades con grupos delincuenciales”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que se investigará el caso hasta sus últimas consecuencias y que en los próximos días se informarán los avances.

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Fiscalía indaga posible participación de más funcionarios

La investigación busca establecer cómo ocurrió la evasión de una persona que se encontraba bajo custodia después de un operativo contra el narcomenudeo y, particularmente, si hubo participación de integrantes de la corporación municipal o de otros servidores públicos.

El fiscal general sostuvo que el caso debe sentar un precedente y reiteró que no habrá impunidad cuando autoridades puedan estar relacionadas con organizaciones criminales.

“Es muy importante sentar un precedente y dejar en claro que no habrá impunidad y menos colusión de autoridades con grupos criminales. El único compromiso que tenemos es con el pueblo de Chiapas”, declaró.

La Fiscalía no detalló públicamente la identidad del detenido que logró evadirse ni las circunstancias específicas en las que abandonó la cárcel municipal. Tampoco precisó, hasta el momento, si otros funcionarios han sido detenidos o si existen órdenes de aprehensión adicionales relacionadas con el caso.

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En el operativo, un presunto delincuente murió luego de que policías repelieran una agresión a balazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo en Tapachula deja un muerto y cuatro detenidos

Durante la misma conferencia, Llaven Abarca informó sobre otro operativo relacionado con una investigación por narcomenudeo en Tapachula.

El 24 de septiembre ocurrió un homicidio dentro de un bar ubicado en la colonia Xochimilco. De acuerdo con la Fiscalía, una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa relacionada con la venta de drogas.

Como parte de las indagatorias, el 27 de septiembre las fuerzas de seguridad realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Paraíso. Al ingresar, los agentes fueron recibidos con disparos, por lo que repelieron la agresión.

Durante el enfrentamiento, un elemento de la Guardia Estatal resultó lesionado, aunque el fiscal aseguró que se encuentra fuera de peligro.

En el lugar murió Abraham Ángel “N”, una de las personas que eran investigadas. Además, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo: Juan José “N”, de 26 años; Maclovio Nicolás “N”, de 40; Ocario “N”, de 24, y Lisset Pamela “N”, de 20 años.

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Fue detenido el director de la Policía Municipal de Suchiapa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fiscalía, Juan José “N” es señalado como el presunto responsable del homicidio ocurrido el 24 de septiembre.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los delitos de homicidio en grado de tentativa y narcomenudeo.

Durante el cateo fueron asegurados tres fusiles AR-15, una escopeta y un arma corta, además de una maleta con marihuana, 15 envoltorios de una sustancia identificada como “cristal”, 11 de “crack” y un vehículo utilizado como taxi.

Fiscalía reporta denuncia por violencia familiar

Llaven Abarca también informó que la Fiscalía recibió una denuncia por violencia familiar ocurrida en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez.

La víctima acudió ante el Ministerio Público y presentó lesiones en la mano izquierda, con posible fractura, además de heridas en distintas partes del cuerpo.

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La carpeta de investigación fue iniciada contra Ulises Alberto “N”, identificado como pareja sentimental de la denunciante. La Fiscalía señaló que se realizan las diligencias correspondientes y los peritajes para determinar las circunstancias de la agresión.

“En este gobierno no hay cabida para la impunidad, mucho menos cuando se trata de violencia familiar”, afirmó el fiscal.

Sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez entre el 21 y el 27 de septiembre, Llaven Abarca reportó una disminución de 19% en delitos diversos respecto a la semana anterior, con 35 denuncias.

En delitos de alto impacto se registraron dos denuncias, correspondientes a robo a negocio y extorsión, mientras que la Fiscalía reportó saldo blanco en homicidios dolosos y feminicidios. En delitos sexuales se registró tasa cero y se iniciaron 23 carpetas por violencia familiar.

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Finalmente, el fiscal informó que, de acuerdo con datos del INEGI, Chiapas mantiene una tendencia descendente en los embarazos de menores de 18 años. Indicó que en 2024 se registraron 9 mil 176 casos, mientras que en 2025 la cifra bajó a 8 mil 938.

El funcionario señaló que la expectativa es que esta tendencia continúe durante los próximos años y que Chiapas deje de ocupar los primeros lugares nacionales en este indicador.