México

IMSS mantiene investigación sobre muerte de cinco bebés en hospital de Durango a una semana del caso

Las familias de los menores de edad serán las primeras en recibir información de las indagaciones medicas y judiciales

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, ofrece un mensaje durante la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México. Desde el pódium oficial, el funcionario presenta información sobre el seguimiento a las investigaciones tras el fallecimiento de recién nacidos en un hospital de Durango. La transmisión del evento incluye la interpretación en lengua de señas mexicana.
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Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó durante la conferencia de prensa La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la investigación médica y legal respecto a la muerte de cinco recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona 1 de Durango continúa; pidió no adelantar conclusiones.

De acuerdo con Robledo, se alcanzó un acuerdo con los padres de las víctimas en donde ellos recibirán información prioritaria en cuanto a los resultados de las indagaciones.

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