IMSS mantiene investigación sobre muerte de cinco bebés en hospital de Durango a una semana del caso

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó durante la conferencia de prensa La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la investigación médica y legal respecto a la muerte de cinco recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona 1 de Durango continúa; pidió no adelantar conclusiones.
De acuerdo con Robledo, se alcanzó un acuerdo con los padres de las víctimas en donde ellos recibirán información prioritaria en cuanto a los resultados de las indagaciones.
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