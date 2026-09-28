Metro CDMX anuncia obras de mantenimiento en la Línea 5: qué pasará con el servicio de las estaciones

Anunciaron obras de mantenimiento en la Línea 5 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que realizará obras de mantenimiento en la Línea 5, a través de un comunicado detallaron las maniobras que están por realizar en las instalaciones de la línea amarilla, cabe apuntar que el tramo a intervenir será de Aragón a Oceanía, así como la conexión con la Línea B.

Este lunes 28 de septiembre dieron a conocer que estarán realizando la sustitución de 180 durmientes de madera que se encuentran en estado de obsolescencia por nuevas piezas sintéticas en la interestación. Los trabajos forman parte de las acciones preventivas y correctivas de mantenimiento programadas para las instalaciones fijas.

PUBLICIDAD

La intervención en esta vía de enlace permite conservar las condiciones necesarias para el traslado de trenes de la Línea B hacia la Línea 5, principalmente cuando deben ser enviados a taller. El tramo también funciona como zona de maniobras para el envío de trenes vacíos hacia estaciones de mayor demanda de la Línea B, así como para establecer servicios provisionales entre Oceanía y Politécnico o entre Oceanía y Pantitlán, en la Línea 5.

El Gobierno de la CDMX junto con el STC Metro realizarán trabajos de mantenimiento en la inter-estación Aragón a Oceanía de la Línea 5 y su conexión con la Línea B, cambiarán 180 durmientes de madera (X/ @AdrianRubalcava)

¿Suspenderán el servicio de la Línea 5 del Metro CDMX por obras?

De acuerdo con las autoridades, para evitar afectaciones a los usuarios de la Línea 5 del Metro CDMX no habrá suspensión del servicio, los trabajos de mantenimiento se realizarán al término de las operaciones del STC Metro, esto con la finalidad de evitar cierres prolongados o la suspensión total de actividades.

PUBLICIDAD

Los trabajos serán realizados por trabajadores del STC durante las noches y madrugadas, sin afectar el horario de servicio para los usuarios. “Los trabajos son realizados por trabajadores del Metro durante las madrugadas, sin afectar el horario de servicio para los usuarios”, se lee en el comunicado.

La operación de trenes concluye a la media noche, es decir a las 24:00 horas, a partir de ese momento el personal especializado iniciará con los trabajos de cambios de durmientes para mejorar las condiciones en las que opera la Línea 5 del Metro CDMX.

Como parte de la intervención, también se llevan a cabo labores de compactación del balasto y la verificación de las medidas geométricas de los rieles. Por instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y bajo la dirección general de Adrián Rubalcava Suárez, el Metro mantiene acciones continuas de mantenimiento durante las 24 horas del día, con el propósito de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas para ofrecer servicio a los usuarios.

PUBLICIDAD

La Línea 5 del Metro CDMX suspendió servicio por afectaciones en la barra guía provocadas por el calentamiento de la barra guía (X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX interpone denuncia ante FGJ por el corte de un cable en la Línea 12

Adrián Rubalcava informó que el STC Metro detectó el corte de un cable de fibra óptica en la Línea 12, entre las estaciones Tláhuac y Tlaltenco. La falla redujo hasta 50% la velocidad de los trenes y provocó retrasos durante los últimos días.

El área jurídica del Metro presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que abrió la carpeta de investigación CI-FIAE/ATI-STCMPA/UI1S/D/00120/09-2026. Las autoridades investigaban las causas del daño al cableado y la posibilidad de que se tratara de un intento de robo desde el exterior de las instalaciones.

Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo, indicó que la revisión técnica apuntó a una intervención ajena a la operación ferroviaria. El cable presentaba un corte que, de acuerdo con la inspección, habría sido realizado desde el exterior en un presunto intento de sustracción.

PUBLICIDAD

Un cable de energía dañado en la Línea 12 del Metro fue la causa de los retrasos en el servicio en días recientes (X/ @AdrianRubalcava)

La falla fue localizada a las 10:30 horas del miércoles 23 de septiembre, cuando personal de la Línea 12 detectó un funcionamiento irregular en el mando centralizado de los trenes, en la interestación Tláhuac-Tlaltenco.

El desperfecto obligó a implementar marcha lenta y disminuyó hasta en 50% el avance regular de los trenes. Durante la mañana de ese miércoles, usuarios enfrentaron servicio irregular y mayores tiempos de traslado en las estaciones de la llamada Línea Dorada.

Personal especializado reparó el cableado y la operación ordinaria quedó restablecida desde la mañana del jueves 24 de septiembre.