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Raoni Barcelos: ¿cuál es su estado de salud tras el nocaut de Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121?

El brasileño quedó tendido sobre la lona y el equipo médico ingresó inmediatamente al octágono

Personal de emergencias atiende a un hombre sobre una camilla mientras un recuadro circular muestra a otro peleador sentado con guantes
Raoni Barcelos fue trasladado a un hospital después de quedar inmóvil sobre la lona durante su pelea contra Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121. (Captura de pantalla: X)
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Raoni Barcelos fue trasladado a un hospital después de quedar inmóvil sobre la lona durante su pelea contra Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121.

La organización informó posteriormente que el peleador brasileño se encuentra estable y bajo supervisión médica.

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El combate estelar de la noche del sábado 26 de septiembre terminó en el quinto asalto, cuando Rosas Jr. consiguió derribar a Barcelos en una acción cerca de la reja. El brasileño quedó tendido sobre la lona y el equipo médico ingresó inmediatamente al octágono.

Barcelos fue retirado en camilla del Meta Apex de Las Vegas para recibir atención especializada.

Dos peleadores de artes marciales mixtas disputan una posición en la lona dentro de una jaula octagonal
El quinto round terminó definiendo la pelea. (X)

¿Cómo está Raoni Barcelos tras el nocaut?

La UFC informó que Barcelos fue trasladado “inmediatamente a un centro de trauma de Nivel 1 para evaluación”.

De acuerdo con la actualización difundida por la organización, los médicos realizaron una tomografía computarizada y una evaluación integral. El peleador permanece bajo vigilancia médica.

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“Barcelos está estable, alerta y receptivo, con movimiento completo. Permanecerá bajo supervisión médica. Proporcionaremos actualizaciones sobre su condición a medida que estén disponibles”.

La información de la UFC despejó las versiones que circularon durante la transmisión sobre un posible problema cardiaco. Hasta esta actualización, la organización no informó que Barcelos hubiera sufrido un infarto.

Davi Ramos, entrenador del brasileño, también pidió tranquilidad a sus seguidores mientras esperaba los resultados de los estudios.

“Hola, gente. Raoni está bien, todo está en orden, todos pueden estar tranquilos, solo fue a hacerse la tomografía ahora, pero todo está bien, estamos aquí esperándolo, todos pueden estar tranquilos, gracias”.

Así fue el nocaut de Raúl Rosas Jr.

Rosas Jr., de 21 años, comenzó el combate con intensidad y conectó golpes que dejaron marcas visibles en el rostro de Barcelos. El brasileño, de 30 años y ubicado hasta entonces en el octavo puesto del ranking de peso gallo de UFC, respondió en los siguientes asaltos con derribos y combinaciones de golpes.

El quinto round terminó definiendo la pelea. Rosas salió decidido a buscar el final y consiguió derribar a Barcelos cerca de la reja. El brasileño quedó inmóvil y el árbitro intervino para detener el combate.

La escena generó preocupación debido a que no se observó un golpe contundente previo ni una caída particularmente aparatosa.

Un peleador con guantes negros de la UFC y manchas de sangre en el rostro permanece sentado detrás de la reja del octágono
El peleador Raúl Rosas Jr. permanece sentado dentro del octágono tras vencer por nocaut a Raoni Barcelos en un evento de la UFC. (Captura de pantalla: X)

¿Quién es Raúl Rosas Jr.?

Rosas Jr. llegó a UFC después de participar en Dana White’s Contender Series, donde obtuvo una victoria que le permitió firmar con la organización a los 17 años y convertirse en el peleador más joven en ingresar a sus filas.

Nacido en Estados Unidos, el peleador tiene raíces familiares en la Ciudad de México y comenzó a entrenar artes marciales desde los cuatro años.

Conocido como “El Niño Problema”, construyó su carrera hasta llegar al máximo escenario de las MMA. Su única derrota profesional ocurrió en abril de 2023 ante Christian Rodríguez, por decisión de los jueces.

En UFC Vegas 121, Rosas Jr. volvió a colocarse bajo los reflectores con su victoria por nocaut sobre Barcelos.

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