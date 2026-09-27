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Yazmin Jauregui regresa a los octágonos de la UFC con brutal nocaut sobre Vanessa Demopoulos en 62 segundos

Tras una rehabilitación que la dejó casi dos años sin actividad, la tijuanense elevó su marca a 12 victorias al derrotar a la estadounidense en el primer asalto

El desenlace en Las Vegas representa la octava definición antes del límite para Jáuregui, quien impuso golpes consecutivos hasta que el árbitro frenó el combate. (Especial)
El desenlace en Las Vegas representa la octava definición antes del límite para Jáuregui, quien impuso golpes consecutivos hasta que el árbitro frenó el combate. (Especial)
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Yazmín Jáuregui está de regreso en la UFC, luego de un camino en el que enfrentó una lesión de rodilla, meses de rehabilitación y casi dos años sin pelear.

Hoy volvió a cruzar la puerta del octágono en Las Vegas, la mexicana no necesitó de un combate largo para confirmar que estaba lista: derrotó a Vanessa Demopoulos por nocaut técnico a los 62 segundos del primer asalto.

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La reaparición de Jáuregui ocurre después de su último combate disputado ante la brasileña Ketlen Souza. (Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
La reaparición de Jáuregui ocurre después de su último combate disputado ante la brasileña Ketlen Souza. (Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La peleadora de Tijuana compitió por última vez en septiembre de 2024. Ante Demopoulos, retomó la actividad con presión desde el arranque, llevó a su rival hacia la reja y cerró con golpes en el suelo hasta la intervención del árbitro. El triunfo elevó su registro a 12 victorias y dos derrotas.

La mexicana necesitó 62 segundos para detener a Demopoulos

La mexicana no utilizó los primeros minutos para medir distancia. Salió a buscar el intercambio, acortó el espacio y llevó a Demopoulos hacia la reja, donde encontró la secuencia que definió su regreso al octágono.

  • Demopoulos intentó responder durante los primeros segundos, pero Jáuregui conectó una combinación que obligó a la estadounidense a retroceder hasta quedar cerca de la malla.
  • La presión de la mexicana se mantuvo con golpes consecutivos. Su rival perdió estabilidad y cayó al suelo, sin tiempo para recuperar una posición defensiva.
  • Jáuregui continuó el ataque desde arriba hasta que el árbitro intervino. La detención llegó a los 62 segundos del primer asalto.
La peleadora de Tijuana acorraló a Demopoulos contra la reja y definió el combate con golpes en el suelo. (RS)
La peleadora de Tijuana acorraló a Demopoulos contra la reja y definió el combate con golpes en el suelo. (RS)

Así, el resultado dejó a la mexicana con récord de 12 victorias y dos derrotas. También significó su cuarta victoria dentro de la UFC y el octavo nocaut de su carrera profesional, una cifra que respalda su eficacia durante los intercambios de pie.

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La lesión de rodilla había frenado su actividad desde 2024

El combate ante Demopoulos representó la primera aparición de Yazmín desde su derrota ante Ketlen Souza. La ausencia no respondió a una decisión deportiva, sino a una lesión de ligamentos en la rodilla que sufrió durante una preparación.

  • La recuperación comenzó con ejercicios de movilidad y fuerza. El objetivo era que la articulación volviera a responder a las exigencias de los entrenamientos de alto rendimiento.
  • Jáuregui trabajó después en la recuperación de masa muscular, resistencia y movimientos de impacto. La pliometría y los saltos formaron parte de una etapa previa al retorno completo.
  • El proceso incluyó el regreso gradual al boxeo, kickboxing, lucha y jiu-jitsu. Cada disciplina exigía confianza para patear, derribar, defender intentos de sumisión y cambiar de dirección.
El proceso de rehabilitación de la lesión de ligamentos abarcó trabajo de movilidad, masa muscular y el retorno gradual a disciplinas como el jiu-jitsu y el boxeo. (Instagram/ @yasminjitsu)
El proceso de rehabilitación de la lesión de ligamentos abarcó trabajo de movilidad, masa muscular y el retorno gradual a disciplinas como el jiu-jitsu y el boxeo. (Instagram/ @yasminjitsu)

La mexicana había anticipado que no quería precipitarse en busca de una definición. Su plan consistía en encontrar una apertura y aprovecharla. Contra Demopoulos, el espacio apareció pronto y convirtió una pelea de regreso en una definición antes del segundo minuto.

El nocaut devuelve a Jáuregui a la competencia en peso paja

Yazmín llegó a Las Vegas con la necesidad de recuperar continuidad. La derrota de 2024 y el tiempo de rehabilitación habían interrumpido su recorrido en una categoría con peleadoras que compiten con frecuencia y buscan avanzar en el ranking.

  • La presentación despejó dudas sobre cómo respondería tras la inactividad. Jáuregui no adoptó una estrategia conservadora y tomó la iniciativa desde el comienzo.
  • Demopoulos contaba con experiencia en la UFC y recursos para buscar el combate en el suelo, pero la presión de la mexicana impidió que pudiera establecerse.
  • La pelea abrió una cartelera con presencia mexicana, que también tuvo a Raúl Rosas Jr. en el combate estelar ante Raoni Barcelos.
La cartelera del evento en Las Vegas contó con presencia mexicana al incluir a Raúl Rosas Jr. en el combate estelar.(Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
La cartelera del evento en Las Vegas contó con presencia mexicana al incluir a Raúl Rosas Jr. en el combate estelar.(Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La victoria no otorgó un título ni aseguró una posición en las clasificaciones, pero le devolvió a Jáuregui una plataforma competitiva después de una pausa prolongada. Su regreso quedó resumido en una secuencia de poco más de un minuto: presión, golpes, nocaut y una marca de 12-2.

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