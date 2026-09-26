Sabina Berman es la escritora de Digger, la película de Iñárritu protagonizada por Tom Cruise

MEX8189. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/08/2021.- Sabina Berman trabajó con Iñárritu para Digger. EFE/ Grupo Planeta /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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La escritora mexicana Sabina Berman figura entre los guionistas de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, cuyo estreno mundial se celebró esta semana en Londres con una premier real a la que asistieron el príncipe William y la princesa Kate. La cinta llega a los cines de Estados Unidos y Reino Unido el 2 de octubre, y a México un día antes.

Berman comparte crédito de guion con Iñárritu y los ganadores del Óscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, mientras que la historia original lleva su firma junto a la del propio director y el dramaturgo Jez Butterworth. Dinelaris y Giacobone coescribieron previamente Birdman, la cinta que le dio a Iñárritu el Óscar a mejor guion original.

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Tom Cruise interpreta a un magnate petrolero que provoca una catástrofe global

El actor Tom Cruise asiste al estreno mundial de "Digger" en Londres, Reino Unido, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Hannah McKay

En Digger, Cruise da vida a Digger Rockwell, descrito en la sinopsis oficial como “el hombre más poderoso del mundo”. El personaje emprende una misión desesperada para probar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo desató termine con todo.

El actor se transforma casi por completo mediante prótesis faciales, canas y un traje acolchado para encarnar al excéntrico magnate. Cruise reveló que conoció el proyecto hace ocho años, tras una primera reunión con Iñárritu, quien antes dirigió The Revenant y Birdman.

El elenco incluye a Riz Ahmed, John Goodman y Sandra Hüller

(De izq. a der.) Los actores Sophie Wilde, Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Tom Cruise, John Goodman, Michael Stuhlbarg y Emma D'Arcy en el estreno mundial de la película 'Digger' en Leicester Square, Londres (Reino Unido), el 22 de septiembre de 2026. EFE/NEIL HALL

Junto a Cruise participan Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. La actriz Hüller describió el rodaje como el resultado de casi diez años de trabajo por parte de Iñárritu, según declaró durante la alfombra roja en Londres.

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Digger representa la primera película en idioma inglés de Iñárritu desde The Revenant, y la primera desde Bardo en términos generales dentro de su filmografía. El director también ejerce como productor junto a Mary Parent, nominada al Óscar, y el propio Cruise.

El equipo técnico reúne a colaboradores habituales de Iñárritu

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise se abrazan durante un evento formal de cine. (EFE/Neil Hall)

Detrás de cámaras trabajó el director de fotografía Emmanuel Lubezki, ganador del Óscar y colaborador recurrente del cineasta mexicano. La edición corrió a cargo de Conor O’Neill y Stephen Mirrione, este último también reconocido con la estatuilla por su trabajo en Traffic.

El diseño de vestuario quedó en manos de Jacqueline West, nominada al Óscar, mientras que Alessandro Bertolazzi se encargó del maquillaje y peinado. El diseño de producción combinó el trabajo de Dennis Gassner, ganador del Óscar, con el de Richard Johnson, y la música original quedó a cargo de Cosmo Sheldrake.

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El tráiler generó reacciones divididas antes del estreno

Desde que se difundió el tráiler oficial en julio, la transformación física de Cruise como Digger Rockwell provocó reacciones encontradas entre el público. Algunos espectadores señalaron que la propuesta de un magnate megalómano cuya ambición desata una catástrofe planetaria no terminaba de encajar con las expectativas previas sobre el proyecto.

Tras la proyección mundial en Londres, la recepción crítica mantuvo esa división. La cinta fue descrita como una farsa que resulta tan polarizante como llamativa, en la que Cruise abandona su registro habitual de acción para incursionar en la comedia oscura.

Warner Bros. Pictures distribuirá la cinta a partir del 30 de septiembre

El actor Tom Cruise camina frente a un cartel promocional del proyecto cinematográfico Digger, dirigido por Alejandro González Iñárritu. (EFE/Neil Hall)

El estreno internacional de Digger comenzará el 30 de septiembre, previo a su llegada a las salas de Estados Unidos y Reino Unido el 2 de octubre. La distribución mundial corre a cargo de Warner Bros. Pictures, en coproducción con Legendary Pictures.

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Entre los productores ejecutivos figuran Joshua Grode, la propia Berman, Dinelaris, Giacobone, Butterworth y Lubezki. El estreno en México está previsto para el 1° de octubre, un día antes que en los mercados estadounidense y británico.