México

Maru Campos responde a Ronald Johnson tras ataque a helicóptero de la Policía de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua agradeció el reconocimiento tras operativo de la Policía Estatal donde un elemento fue herido de gravedad

Maru Campos agradece felicitación de embajador de EU en México, Ronald Johnson (Foto: X/@MaruCampos_G)
Maru Campos agradece felicitación de embajador de EU en México, Ronald Johnson (Foto: X/@MaruCampos_G)
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por reconocer el trabajo de las autoridades estatales tras el ataque armado contra un helicóptero de la Policía Estatal ocurrido el pasado 12 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal respondió al mensaje del diplomático estadounidense y aseguró que su administración mantiene el compromiso de fortalecer las acciones de seguridad y combate al crimen en la entidad.

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“Agradezco su mensaje, @USAmbMex. En Chihuahua estamos comprometidos con la seguridad de los ciudadanos y el combate frontal al crimen”, escribió Campos.

La gobernadora destacó además el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y señaló que continuarán fortaleciendo la Plataforma Centinela, estrategia de seguridad implementada en Chihuahua para reforzar las labores de vigilancia, prevención y respuesta ante hechos delictivos.

“Seguimos fortaleciendo a la @SSPE_Chihuahua con la Plataforma Centinela para dar mejores resultados por el bien de Chihuahua, México y la región”, agregó.

Ronald Johnson reconoce operativo tras ataque a helicóptero

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El mensaje de Maru Campos ocurrió después de que Ronald Johnson reconociera públicamente al secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, y a su equipo por las acciones realizadas después del ataque contra la aeronave policial.

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El embajador estadounidense destacó el valor y compromiso de los elementos de seguridad luego de la agresión registrada el 12 de septiembre.

Johnson también expresó sus deseos de una pronta recuperación para el oficial que resultó herido durante el ataque.

“Reconozco al secretario de Seguridad Pública de SSPE Chihuahua, Gilberto Loya, y a su equipo por su valor y compromiso tras el ataque del 12 de septiembre contra un helicóptero de la Policía Estatal”, señaló el diplomático.

El embajador también reconoció el compromiso de Maru Campos con la seguridad y sostuvo que las detenciones y decomisos realizados posteriormente enviaron un mensaje a quienes ataquen a agentes de seguridad.

De acuerdo con Johnson, las acciones desarrolladas por las autoridades de Chihuahua contribuyen a generar mayor seguridad para las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Ataque ocurrió entre Coyame y Ojinaga

Coyame y Ojinaga operativo Chihuahua Seguridad Ataque
Ataque a helicóptero de la policía estatal de Chihuahua en los municipios de Coyame y Ojinaga el pasado 12 de septiembre de 2026 (especial)

El ataque contra el helicóptero de la Policía Estatal ocurrió el 12 de septiembre en una zona ubicada entre los municipios de Coyame y Ojinaga, Chihuahua, en el marco de las operaciones de seguridad vinculadas con la Plataforma Centinela.

Durante la agresión, un elemento que se desempeñaba como observador aéreo resultó herido en la cabeza.

El piloto y los demás integrantes de la tripulación no sufrieron lesiones, por lo que la aeronave pudo continuar con las acciones correspondientes tras el ataque.

Posteriormente, las autoridades estatales reportaron detenciones y decomisos derivados de los operativos realizados en la zona.

Maru Campos acudió a recepción de la embajada

El intercambio público entre Maru Campos y Ronald Johnson se produjo dos días después de que la gobernadora acudiera a una recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en México.

El encuentro se realizó el jueves y tuvo como objetivo dar la bienvenida a Douglass Benning como nuevo jefe de Misión Adjunto.

La recepción fue encabezada por Ronald Johnson y contó con la presencia de otros gobernadores y políticos mexicanos.

La reunión se realizó sin convocatoria a medios de comunicación.

Tras el reconocimiento público del embajador, Campos respondió destacando la coordinación y las acciones de seguridad de Chihuahua, así como el fortalecimiento de la Plataforma Centinela para enfrentar al crimen y mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

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