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México vs Colombia: así le fue al Tri en el debut de Rafael Márquez como técnico

Aunque, de la mano de Mora, González y Alvarado, los dirigidos por el Káiser intentaron más, los colombianos demostraron mayor contundencia

El conjunto dirigdo por Márquez generó su ocasión más clara al minuto 31, pero el cuadro cafetero marcó temprano y mantiene la diferencia en el amistoso internacional. REUTERS/Daniel Becerril
El conjunto dirigdo por Márquez generó su ocasión más clara al minuto 31, pero el cuadro cafetero marcó temprano y mantiene la diferencia en el amistoso internacional. REUTERS/Daniel Becerril
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México empató 1-1 con Colombia al cumplirse los 90 minutos en Baltimore, en el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Nacional.

El Tri reaccionó tras recibir un gol a los nueve minutos y encontró la igualdad con una definición individual de Gilberto Mora, una de las figuras del equipo en el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030.

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Soccer Football - Mexico unveils new coach Rafael Marquez - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 10, 2026 Rafael Marquez during the press conference as he is unveiled as the new coach of the national team REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Mexico unveils new coach Rafael Marquez - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 10, 2026 Rafael Marquez during the press conference as he is unveiled as the new coach of the national team REUTERS/Daniel Becerril

Esta vez, el equipo mexicano generó opciones suficientes para cambiar el historial contra los caefeteros, aunque Álvaro Montero sostuvo al conjunto colombiano en varios pasajes.

Colombia golpeó al inicio, pero México respondió antes del descanso

El partido comenzó con México en campo rival. Armando González tuvo la primera aproximación a los dos minutos, aunque no logró conectar un centro elevado. Luis Chávez también probó desde media distancia, sin dirección al arco.

  • Minuto 9: Colombia abrió el marcador tras una jugada por las bandas que dejó expuesta a la defensa mexicana.
  • Minuto 12: Hirving Lozano desbordó por la izquierda y sacó un remate bajo que Montero desvió.
  • Minuto 19: Armando González quedó cerca del empate, pero el arquero colombiano salió de su área y despejó con la cabeza.
  • Minuto 31: Roberto Alvarado sacó un derechazo que se estrelló en el poste. Chávez tomó el rebote, aunque no consiguió definir.
  • Minuto 34: Mora superó a su marca y lanzó un centro hacia González, pero Lozano se cruzó en la trayectoria del balón y anuló la posibilidad de remate.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's Luis Suarez in action IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's Luis Suarez in action IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

México cerró el primer tiempo con mayor presencia ofensiva. González volvió a probar a los 43 minutos, tras una disputa con Dávinson Sánchez, pero Montero controló su remate.

Gilberto Mora igualó con una acción individual

El segundo tiempo ofreció una oportunidad temprana para la Hormiga González. El delantero ganó un balón tras un despeje defensivo y quedó solo frente a Montero, pero intentó picar la pelota y su definición salió por arriba.

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  • Minuto 51: Raúl Rangel evitó el segundo tanto de Colombia con una atajada ante un tiro libre de Jhon Arias.
  • Minuto 62: Gilberto Mora recibió la pelota, dejó rivales en el camino y entró al área para definir con potencia ante Montero. México estableció el 1-1.
  • Minuto 64: Márquez ordenó cuatro cambios. Ingresaron Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Mateo Chávez y Orbelín Pineda; salieron Mora, Lozano, Chávez y Jesús Gallardo.
  • Minuto 67: México se salvó del segundo gol cuando Daniel Muñoz no pudo cerrar una jugada dentro del área.

La anotación de Mora premió la insistencia mexicana y confirmó su protagonismo en un equipo que combina futbolistas de experiencia con jugadores que buscan consolidarse.

México tuvo opciones para ganar en el tramo final

Después del empate, Colombia presionó la salida mexicana, pero el Tri encontró espacios para lanzar contragolpes. Las modificaciones de Márquez permitieron renovar el mediocampo y sumar alternativas en ataque.

  • Minuto 76: Germán Berterame no logró interpretar el último pase de Fidalgo en una salida rápida y Montero recuperó la pelota.
  • Minuto 81: Fidalgo tuvo otra posibilidad, aunque demoró su decisión y Colombia recompuso su defensa.
  • Minuto 83: Isaías Violante remató desde la derecha, directo a las manos de Montero.
  • Minuto 87: Erik Lira dejó el campo y Denzell García ingresó para los minutos finales.

Al llegar a los 90 minutos, el árbitro añadió tres de compensación. México mantenía el empate ante Colombia, con Gilberto Mora como autor del gol que evitó otra derrota frente al seleccionado cafetero.

Así, el tanto cambió el escenario para México. El conjunto de Márquez adelantó sus líneas y buscó recuperar la pelota cerca del área rival

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