Le retiran protección policial a María Patrón, madre buscadora en Quintana Roo: denuncia que sigue recibiendo amenazas de muerte

María Dolores Patrón Pat presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo (especial)

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La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Patrón Pat, denunció el retiro de las medidas de protección que un juez le otorgó a raíz de las amenazas que ha recibido tras la desaparición y feminicidio de su hija, Francisca Mariner, señalando que fue decisión de la gobernadora Mara Lezama.

“Fueron órdenes de la gobernadora, fueron órdenes de la secretaria Cristina Torres. Toda seguridad, en ese momento no había ninguna patrulla”, destacó.

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La activista afirmó que la falta de seguridad ocurrió mientras mantiene una protesta pacífica en la entrada a la zona hotelera de Cancún, situación que, de acuerdo con su denuncia, estuvo seguida por un ataque a balazos registrado durante la madrugada del viernes 25 de septiembre.

Patrón Pat explicó que, luego de las amenazas de muerte que recibió, un juez determinó otorgarle custodia policial las 24 horas, los siete días de la semana, tanto en su domicilio como durante sus desplazamientos. La protección también fue extendida a sus hijas.

“A raíz de la desaparición y feminicidio de mi hija, así como de las constantes amenazas de muerte, un juez me otorgó custodia policial para mí y mi familia; sin embargo, en diversas ocasiones me la han retirado”, denunció.

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María Patrón asegura que hombres armados dispararon durante la madrugada

Feminicidio Francisca Flores patrón en 2020, su madre María Dolores Patrón Pat Quintana Roo busca justicia (especial)

La presidenta de Madres Buscadoras relató que durante el periodo en que se quedó sin seguridad, hombres armados que viajaban en un vehículo negro pasaron frente al lugar donde se encontraba sentada y realizaron cuatro disparos al aire, cerca de la medianoche del viernes.

Según su relato, el hecho ocurrió después de que varias mujeres acudieran al sitio donde el colectivo mantiene su manifestación y, presuntamente, las agredieran.

Patrón Pat señaló que estos acontecimientos forman parte de una serie de situaciones que considera extrañas y que han ocurrido durante su protesta.

La activista recordó que el 12 de diciembre de 2025 recibió medidas de protección después de que dos hombres armados la amenazaran durante una audiencia judicial.

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Posteriormente, aseguró, se presentó otro episodio de intimidación durante una audiencia reciente, en esta ocasión dirigido contra sus testigos. A partir de ello, sostuvo que el juez estableció la custodia permanente para protegerla a ella y a sus familiares.

Exige protección tras caso de Francisca Mariner

El caso derivó también en investigaciones contra exfuncionarios de la Fiscalía estatal por presuntas omisiones y negligencia durante la búsqueda de Francisca Mariner (Crédito: Especial)

El caso de Francisca Mariner ha mantenido a María Patrón durante años en una lucha por justicia. La joven desapareció el 22 de junio de 2020, cuando tenía 17 años. Su cuerpo fue localizado e identificado hasta diciembre de 2024, después de permanecer durante años en instalaciones del Servicio Médico Forense de Quintana Roo.

El caso derivó también en investigaciones contra exfuncionarios de la Fiscalía estatal por presuntas omisiones y negligencia durante la búsqueda de la joven. En 2025, una ex titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en esos hechos.

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Más recientemente, el proceso por el feminicidio de Francisca Mariner avanzó a la etapa de juicio, luego de que una audiencia intermedia que había sido aplazada en tres ocasiones finalmente se reanudara y fueran admitidas las pruebas presentadas por las víctimas.

En este contexto, Patrón Pat aseguró que las amenazas y los incidentes registrados durante sus protestas buscan intimidarla y evitar que continúe denunciando las irregularidades que, según sostiene, ocurrieron en el caso de su hija.

“Quieren callarme”, afirmó la activista, al señalar que ha documentado ante las autoridades lo que considera fallas institucionales relacionadas con la desaparición y feminicidio de Francisca.

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Finalmente, María Patrón responsabilizó directamente a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, por la falta de garantías para su seguridad y la de su familia.

La denuncia ocurre mientras el colectivo mantiene acciones de protesta para exigir justicia por Francisca Mariner y atención a las demandas de las familias de personas desaparecidas en Quintana Roo.