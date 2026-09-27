Marina intercepta yates con 45 migrantes, entre ellos tres menores, que buscaban cruzar de forma ilegal a EEUU

Parte de los migrantes localizados en las embarcaciones. Crédito: Especial

Guardar

La Secretaría de Marina (Semar) informó este 26 de septiembre que rescató a 45 personas de nacionalidad mexicana que eran trasladadas de forma ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones tipo yate.

El operativo, realizado por la Armada de México a través de la Segunda Zona Naval, tuvo lugar en inmediaciones de Ensenada, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar las embarcaciones durante un recorrido de patrullaje de vigilancia marítima.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial, personal naval interceptó las dos embarcaciones cuando realizaban el traslado ilegal de los 45 tripulantes. Entre las víctimas rescatadas se encontraban 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, quienes viajaban apretujados en los yates interceptados.

La Semar detalló los incidíos localizados en los yates

La Semar detalló que, además de las personas, en las embarcaciones se transportaban aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, almacenados en 23 bidones. Debido a esta carga, tanto las embarcaciones como sus ocupantes debieron ser conducidos a puerto para continuar con el procedimiento correspondiente.

Binomio canino de la Semar inspeccionando una de las embarcaciones. Crédito: Especial

La dependencia precisó que el hallazgo del combustible se dio de forma simultánea al rescate de las víctimas, dentro del mismo operativo de vigilancia marítima realizado en la zona de Ensenada.

PUBLICIDAD

Personal naval detuvo a cinco presuntos responsables del traslado ilegal

Durante la intervención, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco presuntos infractores de la ley por su posible vínculo con las operaciones de tráfico ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos. Las dos embarcaciones y su carga, tanto humana como de combustible, fueron conducidas a puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

La Semar subrayó que este tipo de operativos forman parte de sus labores permanentes de vigilancia en aguas y costas nacionales, con el objetivo declarado de combatir actividades delictivas relacionadas con el tráfico de personas y de combustibles en el mar.

Sanidad Naval atendió a las víctimas antes de su traslado a la FGR

Al arribo a las instalaciones navales, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a los 45 rescatados, quienes se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo con el reporte oficial. La dependencia no reportó lesiones ni condiciones de salud que ameritaran hospitalización entre los rescatados.

PUBLICIDAD

Las 45 personas fueron atendidas por personal de sanidad naval. Crédito: Especial

Posteriormente, tanto las víctimas como los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ensenada. Ahí se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales derivadas del presunto traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia territorio estadounidense.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de vigilancia en costas nacionales

La Secretaría de Marina reiteró, al cierre de su comunicado, su compromiso de combatir frontalmente las actividades delictivas en el mar. La dependencia señaló que el objetivo de estas acciones es preservar la seguridad interior y salvaguardar la integridad de las personas en las costas y aguas nacionales del país.

El comunicado fue firmado bajo el lema institucional de la Armada de México: Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo.

Un migrante mexicano permaneció varado dos días en el desierto de California antes de ser rescatado

Los riesgos del cruce ilegal hacia Estados Unidos también han quedado documentados del lado americano. El pasado 22 de agosto se informó el rescate de un migrante mexicano de 25 años, quien permaneció varado dos días sin agua en las montañas Jacumba, cerca de la línea divisoria con México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, el hombre logró hacer una llamada de auxilio desde el sitio donde se encontraba. Esa llamada activó un operativo conjunto en el que participaron equipos de respuesta de varias agencias, con apoyo de unidades aéreas para agilizar su localización.

Agentes estadounidenses lo auxiliaron. Crédito: @USBPChiefELC

La Patrulla Fronteriza del Sector El Centro obtuvo la ubicación GPS del migrante y coordinó de inmediato a los equipos terrestres. El terreno escarpado de las montañas Jacumba limitó las opciones de las aeronaves, aunque los equipos desplegaron los recursos disponibles hasta dar con el paradero del hombre, quien fue encontrado con vida.

Personal médico evaluó al migrante en el sitio antes de proceder a su traslado, aunque la Patrulla Fronteriza no precisó el medio de evacuación ni el centro hospitalario al que fue llevado. Según datos del CBP, el calor del verano en esa zona puede superar los 120 grados Fahrenheit, equivalentes a 49 grados Celsius, una condición que representa un peligro tanto para los agentes como para quienes intentan cruzar la frontera sin documentos.

PUBLICIDAD

Por mar y por tierra: los mexicanos intentan cruzar de forma ilegal a EEUU por distintas rutas

Los casos documentados en Ensenada y en las montañas Jacumba muestran dos rutas distintas utilizadas por mexicanos para intentar cruzar de forma ilegal a Estados Unidos: una marítima y otra terrestre. En ambas, las autoridades reportaron condiciones de riesgo para quienes intentan el cruce.

En el mar, la Secretaría de Marina rescató a las 45 personas que eran trasladadas en yates hacia territorio estadounidense, entre ellas tres menores de edad. En tierra, la Patrulla Fronteriza localizó a un migrante que permaneció varado dos días sin agua en terreno desértico, donde las temperaturas pueden superar los 120 grados Fahrenheit.