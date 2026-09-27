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Mohamed eleva sus críticas contra Katia Itzel García: “Con un árbitro normal, ganábamos el partido”

El técnico Toluca criticó severamente el desempeño de la silbante tras el empate a 3 ante Cruz Azul en el Estadio Banorte

Plano lateral de un hombre con cabello rapado en los lados y camisa negra, con espectadores y una árbitra al fondo en un estadio
Antonio Mohamed desató polémica al cuestionar el desempeño de la silbante Katia Itzel García tras el juego entre Toluca contra Cruz Azul. (Especial Infobae México)
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El empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca terminó con reclamos de Antonio Mohamed contra la actuación arbitral de Katia Itzel García. El técnico argentino consideró que algunas decisiones condicionaron el encuentro y cuestionó abiertamente el nivel de la silbante.

La Máquina llegó a tener una ventaja de dos goles, pero los Diablos reaccionaron en el complemento y estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos en el Estadio Banorte. Un doblete de Gabriel Fernández permitió al conjunto capitalino rescatar el empate.

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Un 3-3 marcado por la polémica arbitral

Cruz Azul tomó el control desde temprano. Nicolás Ibáñez abrió el marcador al minuto 7, tras una asistencia de José Paradela, mientras que Gabriel Fernández aumentó la diferencia al 38′.

El panorama cambió en el segundo tiempo. Al 52′, Katia Itzel García acudió al VAR para revisar una falta dentro del área y, tras observar la jugada, señaló penalti a favor de Toluca. Además, amonestó a Willer Ditta.

Helinho convirtió desde los once pasos al minuto 54 y apenas un minuto después Alexis Vega marcó el 2-2.

La Máquina volvió a encontrar el gol con Luka Romero al 77′, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Cuando Toluca parecía encaminarse al triunfo, Gabriel Fernández apareció nuevamente para sellar el 3-3.

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El resultado dejó a Cruz Azul con un punto, pero la conferencia posterior al encuentro estuvo dominada por las declaraciones de Mohamed sobre el arbitraje.

Gabriel "Toro" Fernández (21) remata con la cabeza para anotar el gol que le dio el empate a Cruz Azul ante Toluca en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Gabriel "Toro" Fernández (21) remata con la cabeza para anotar el gol que le dio el empate a Cruz Azul ante Toluca en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Las críticas de Mohamed contra Katia Itzel García

El entrenador argentino fue contundente al hablar de la actuación de García y puso en duda que estuviera a la altura de un partido de esta magnitud.

“Con un árbitro normal, ganábamos el partido. Porque ustedes vieron muy clara la expulsión de Piovi, vieron el contacto de Devita con el juez de línea, ya lo vieron todos”.

Mohamed también cuestionó decisiones previas relacionadas con la silbante y añadió: “No está a la altura de un partido así, lamentablemente”.

Antonio Mohamed habla frente a un micrófono con gafas amarillas y chaqueta roja ante un panel con logotipos publicitarios
El director técnico Antonio Mohamed opina sobre el desempeño de la árbitra Katia Itzel García durante una conferencia de prensa. (YouTube: ESPN)

El técnico de Cruz Azul también aseguró que habló directamente con García después del encuentro.

“Para mí no está a la altura, se lo dije en la cara, para este tipo de partidos. Para estar a este nivel tenés que tener talento, entender el juego. Para mí, no lo entiende”.

Mohamed hizo referencia además a una jugada protagonizada por Gonzalo Piovi y Paulinho, al considerar que existió una acción merecedora de expulsión.

Mensajes de García en redes sociales elevan la controversia

La relación entre Mohamed y García ya había quedado bajo los reflectores el 14 de septiembre, durante el partido entre Toluca y Atlas, cuando la silbante fungió como cuarta árbitra.

Tras el partido en el Estadio Banorte, García publicó en sus historias de Instagram un dibujo relacionado con la doble moral de una persona religiosa.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un cómic de cuatro viñetas sobre una persona e inscripciones en la parte inferior
La árbitra Katia Itzel García compartió una historieta en Instagram relacionada con la hipocresía tras su polémica con Antonio Mohamed. (Instagram: Katia Itzel García)

Aunque la árbitra no identificó públicamente a nadie en la publicación, usuarios de redes sociales interpretaron el contenido como una posible indirecta hacia Mohamed, quien suele portar un rosario durante los partidos.

Tras el 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, las declaraciones de Mohamed volvieron a colocar a Katia Itzel García en el centro de la conversación, ahora por las decisiones tomadas durante el encuentro y por el antecedente entre ambos.

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