Hizo un recorte de ensueño y metió a México en el partido: así fue el gol de Gil Mora ante Colombia

La jugada comenzó dentro del área colombiana, donde Gilberto Mora recibió el balón con poco espacio y rápidamente buscó la manera de superar a la defensa. El futbolista de apenas 17 años mostró personalidad para encarar a Jhon Lucumí, uno de los zagueros colombianos, y realizó un recorte que le permitió dejarlo fuera de la jugada. (redes sociales)

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La Selección Mexicana encontró una respuesta cuando más necesitaba cambiar la dinámica del encuentro ante Colombia.

En una noche que representa el comienzo de una nueva etapa para el Tricolor, una de las jóvenes figuras convocadas por Rafa Márquez apareció para darle otra cara al equipo y devolver la igualdad al partido.

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Gil Mora hizo un recorte de ensueño y puso el 1-1

La jugada comenzó dentro del área colombiana, donde Gilberto Mora recibió el balón con poco espacio y rápidamente buscó la manera de superar a la defensa.

El futbolista de apenas 17 años mostró personalidad para encarar a Jhon Lucumí, uno de los zagueros colombianos, y realizó un recorte que le permitió dejarlo fuera de la jugada.

Mora ganó unos metros con ese movimiento y quedó en una posición favorable para definir. Sin apresurarse, sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería para conseguir su primer gol con la Selección Mexicana mayor.

Mora regresó a México en el partido. (redes sociales)

El tanto significó además el 1-1, justo cuando México necesitaba una acción individual que cambiara el rumbo del encuentro.

La anotación también vuelve a poner bajo los reflectores a Mora, quien llegó a este compromiso como una de las grandes apuestas del nuevo proceso del Tricolor.

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Para el futbolista de Xolos de Tijuana, la noche representa un momento particularmente importante: además de disputar uno de sus primeros encuentros con la selección absoluta, consiguió estrenarse como goleador en un escenario internacional y ante un rival de la jerarquía de Colombia.

Así salió México para enfrentar a Colombia

Para este encuentro, Rafa Márquez apostó por un once que combinó experiencia con juventud. Raúl Rangel apareció en la portería, mientras que la defensa estuvo conformada por Jesús Gallardo, Jorge Sánchez Ramos, Johan Vásquez e Israel Reyes Romero.

En el mediocampo, el técnico colocó a Gilberto Mora, Luis Chávez y Érik Lira, mientras que la zona ofensiva quedó integrada por Armando González, Roberto Alvarado e Hirving Lozano.

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Colombia abrió el marcador en el primer tiempo ante México, con gol de Luis Javier Suárez - crédito @miseleccionmx/X

La presencia de Mora desde el inicio confirmó la importancia que el cuerpo técnico le dio al joven futbolista para esta primera prueba.

Con apenas 17 años, el jugador de Xolos compartió el terreno de juego con elementos de mayor experiencia internacional, pero no tardó en asumir protagonismo.

México tuvo que responder ante un rival que intentó imponer condiciones desde los primeros minutos. El Tricolor buscó generar peligro mediante sus hombres de ataque y encontrar espacios ante la presión colombiana.

Con el paso del encuentro, el equipo mexicano consiguió adelantar líneas y tener mayor presencia en territorio rival.

En ese contexto apareció Mora para protagonizar la acción que devolvió la igualdad al partido y poner el 1-1, después de una jugada individual que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del encuentro.

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Rafa Márquez empató 1-1 en su debut como seleccionador nacional contra Colombia. (X/ @miseleccionmx)

Para Rafa Márquez, este partido representa su primera prueba al frente de la Selección Mexicana.

El técnico comienza así una nueva etapa en la que tendrá que definir poco a poco la base del equipo y encontrar la combinación entre futbolistas consolidados y jóvenes con proyección. En su debut, precisamente uno de esos jugadores jóvenes fue quien apareció para cambiar el rumbo del partido.