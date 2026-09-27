Quién es Freddy Chacón, alias “El Mexicano”, presunto enlace del CJNG detenido en Colombia y requerido por EEUU

El alcalde de Medellín confirmó la puesta a disposición de Chacón con autoridades migratorias. Crédito: Especial

Guardar

Este 26 de septiembre de 2026, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que un hombre identificado como Freddy Chacón, alias “El Mexicano”, quedó a disposición de Migración Colombia, señalado como presunto enlace en aquel país del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y requerido por autoridades de Estados Unidos.

Durante el operativo se incautaron computadoras, celulares, discos duros, memorias USB y documentos que serán analizados como parte de la investigación. Gutiérrez, quien fue candidato presidencial en 2022 en la elección que ganó Gustavo Petro, publicó las imágenes del arresto en las que el hombre aparece esposado y custodiado por un agente de Migración Colombia y un policía, en instalaciones de esa entidad.

PUBLICIDAD

Freddy Chacón fue detenido en un lujoso departamento de Medellín. Crédito: Especial

El anuncio oficial dejó abierta una pregunta: quién es en realidad “El Mexicano” y por qué su detención es relevante más allá de Colombia. De acuerdo con una columna del periodista Ricardo Ravelo, publicada el 11 de noviembre de 2022 en el medio SinEmbargo, Chacón, de origen mexicano y radicado en Tijuana, Baja California, ya arrastraba desde ese año señalamientos de empresarios locales por presunto fraude, secuestro y lavado de dinero en favor del CJNG.

Un tatuaje en la mano izquierda coincidió con fotografías previas de Chacón

En la fotografía de la detención distribuida por el alcalde colombiano se observó un tatuaje en la mano izquierda del detenido. Ese tatuaje coincidió con el que aparece en la mano izquierda de Freddy Chacón en la portada de la revista M Magazine, edición Baja California, en la que el empresario posó sosteniendo bastantes auriculares, equipo utilizado en las operaciones de call center de su empresa.

PUBLICIDAD

Imágenes de la mano izquierda de Freddy Chacón, el día de su arresto y en la portada de la revista M. Crédito: Especial

La coincidencia entre ambas imágenes sirve como uno de los elementos de identificación visual del detenido en Medellín, al comparar el rasgo físico documentado en material oficial con fotografías previas de Chacón en su actividad empresarial en Tijuana.

Enfrentó cadena perpetua en Estados Unidos por secuestro, según Ravelo

De acuerdo con la columna de Ravelo, Chacón habría estado preso en Estados Unidos, donde enfrentó una condena de cadena perpetua por el delito de secuestro. El periodista señaló dos versiones sobre su salida de prisión: que escapó de la cárcel o que negoció con las autoridades estadounidenses para recuperar la libertad.

Freddy Chacón en la portada de la revista M de Baja California. Crédito: Especial

Tras cruzar la frontera, Chacón se instaló en Tijuana. Ahí, según las denuncias recogidas por Ravelo, desplegó una red de negocios que empresarios afectados señalaron como fachada para el presunto lavado de dinero en favor del CJNG. Los denunciantes, que pidieron el anonimato por temor a represalias, presentaron sus quejas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, el FBI, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Baja California.

PUBLICIDAD

Las denuncias citadas por Ravelo señalaron a Chacón como responsable de fraude a través de servicios de nómina, además de secuestro y extorsión. El esquema, de acuerdo con los denunciantes, incluyó préstamos forzados de entre 250 mil y 500 mil dólares que después no fueron pagados, y estructuras piramidales en efectivo con una lista de víctimas que ascendió a 42 personas.

Fast Hunt Recruitment Services operó en Tijuana desde 2020

Para sus operaciones, Chacón utilizó call centers ubicados en la avenida 20 de Noviembre y en Rancho Alegre 3470, en Tijuana, según la denuncia recogida por Ravelo. Como empresas fachada operaron BPO Centers Callcast S.A. de C.V. y Fast Hunt Recruitment Services, esta última presentada como una firma de reclutamiento de personal. La denuncia señaló que a estas compañías estarían ligadas al menos 100 empresas estadounidenses utilizadas para el lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Fast Hunt, la empresa dirigida por Chacón. Crédito: Especial

Fast Hunt Services anunció el 28 de septiembre de 2020, en Boulevard Paseo de los Héroes, Zona Río, Tijuana, la apertura de su cuarta ubicación en la ciudad, según una publicación de la propia empresa en Instagram. Días después, el 21 de octubre de 2020, la compañía inauguró oficialmente lo que describió como su propio “Campus”.

El 21 de junio de 2021, la empresa publicó que recibió la visita del cónsul de El Salvador para explorar oportunidades de empleo destinadas a connacionales salvadoreños, encuentro en el que se exhibió de forma física un ejemplar de M Magazine con Chacón en portada.

PUBLICIDAD

Publicación de la empresa en su cuenta oficial de Instagram. Crédito: Especial

En su perfil de LinkedIn, Chacón se identificó como Chief Executive Officer de Fast Hunt Recruitment Services, con una descripción de la empresa como un servicio integral de reclutamiento y filtrado de personal basado en perfil.

La actividad digital de la empresa se detuvo en agosto de 2022

Entre el material publicado en el perfil de LinkedIn de la empresa figuró una imagen del equipo de Fast Hunt Recruitment Services, en la que Chacón apareció identificado como CEO junto a otras cuatro personas señaladas como especialistas en reclutamiento. La descripción de la empresa en ese material indicó que ofrecía apoyo a compañías extranjeras para establecer operaciones en Tijuana, “desde la búsqueda de ubicación hasta el lanzamiento”.

PUBLICIDAD

Freddy Chacón presumía ser el CEO de la empresa. Crédito: Especial

La cuenta de Instagram de Fast Hunt Services, bajo el usuario fasthuntservices, mostró publicaciones de ofertas laborales para agentes bilingües de call center con sueldos de 3 mil 300 pesos semanales, además de fotografías del personal y actividades corporativas. La última publicación de esa cuenta se registró el 2 de agosto de 2022, tres meses antes de que Ravelo diera a conocer las denuncias en su contra.

El sitio web de la empresa, fasthuntservice.com, dejó de estar disponible, de acuerdo con la revisión más reciente hecha por Infobae México. La cuenta de Instagram, con 385 seguidores y 706 seguidos al momento de la última consulta, tampoco registró actividad posterior a agosto de 2022, mismo periodo en que comenzaron a circular las primeras denuncias contra Chacón entre la comunidad empresarial de Tijuana.

PUBLICIDAD

Pagaba a estructuras del Clan del Golfo por protección en Medellín

De acuerdo con información de Infobae Colombia, la operación de captura contra “El Mexicano” se realizó en una lujosa vivienda de Medellín y participaron la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades vinculan a Chacón, además del CJNG, con la organización criminal estadounidense Mexican Mafia, conocida como La Eme, a la que la DEA lo relaciona desde 2015.

Según la Fiscalía colombiana, Chacón habría pagado entre 10 mil y 15 mil dólares mensuales a integrantes de La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo. Esos recursos, de acuerdo con la investigación, tenían como fin garantizar seguridad territorial, custodiar cargamentos de estupefacientes y proteger al señalado enlace criminal durante sus desplazamientos por el área metropolitana del Valle de Aburrá.

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que el detenido contaba con un esquema de seguridad conformado en parte por policías retirados y se movilizaba en al menos dos vehículos blindados de alta gama.

Además, reportes de medios colombianos señalaron que Chacón tiene antecedentes en Estados Unidos por agresión agravada con arma de fuego, infracciones a la normativa sobre armas y secuestro extorsivo de adultos, de acuerdo con información compartida por el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la oficina de la DEA en México. Ese antecedente conecta con las denuncias expuestas en 2022 por el periodista mexicano Ricardo Ravelo, quien ya señalaba a Chacón por presunto secuestro y extorsión en Tijuana antes de su captura en Medellín.