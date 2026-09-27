Preventa para Avengers Doomsday en México: horarios y fechas para las mejores pantallas para verla

Avengers Doomsday se perfila como un éxito de taquilla (Marvel)

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La preventa de boletos para Avengers: Doomsday arranca este lunes 28 de septiembre en México, exclusivamente para salas con certificación Infinity Vision, el formato premium que Disney utiliza como garantía de calidad de imagen y sonido. La cinta llega a los cines del país el 17 de diciembre de 2026, un día antes que en Estados Unidos.

Ninguna de las dos cadenas líderes, Cinépolis y Cinemex, precisó la hora exacta en que abrirá la venta. Ambas empresas recomendaron a los usuarios revisar sus aplicaciones y sitios web desde temprano para no perder disponibilidad de asientos.

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La cinta de los directores Anthony y Joe Russo tendrá una duración de 165 minutos, es decir dos horas y 45 minutos. El metraje coloca a Doomsday entre las producciones más largas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Infinity Vision inicia la venta; otros formatos llegarán después

El póster oficial de Marvel Studios presenta a Doctor Doom como figura central para la película Avengers Doomsday, con fecha de estreno el 17 de diciembre. (Disney)

La preventa del 28 de septiembre no cubre todas las salas del país. Está limitada a los complejos con certificación Infinity Vision, un programa de calidad que Disney lanzó con el relanzamiento de Avengers: Endgame Encore.

Cinemex confirmó a través de su cuenta de X que la venta anticipada en ese formato “será este 28 de septiembre” y que “próximamente” habilitará la compra para el resto de las salas.

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Cinépolis siguió la misma línea. La cadena anunció en sus redes que la preventa “comenzará el lunes 28 de septiembre de 2026” de forma “exclusiva en Infinity Vision”, sin detallar costos ni complejos participantes.

Quienes busquen boletos para IMAX o 4DX deberán esperar anuncios posteriores. Las grandes cadenas descartaron destinar pantallas IMAX a Avengers: Doomsday, ya que reservaron ese formato de manera exclusiva para Dune: Parte 3, que se estrena la misma fecha decembrina.

El estreno mexicano se adelanta un día a Estados Unidos

El tráiler anticipa una batalla épica, con escenas donde Thor intenta frenar sin éxito el poder de Doom (Marvel)

Avengers: Doomsday llega a las salas de México el jueves 17 de diciembre de 2026, un día antes que en territorio estadounidense, donde el lanzamiento comercial está fijado para el 18 del mismo mes.

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La diferencia de fechas responde a la estrategia de distribución regional de Disney para Latinoamérica. La cinta se proyectará en formatos como Infinity Vision, 4DX y salas VIP, dependiendo de la programación de cada complejo.

Las funciones de medianoche regresan a los cines mexicanos

El avance muestra la magnitud de la destrucción provocada por Doom y el temor entre los héroes. (Marvel)

Cinemex y Cinépolis confirmaron el regreso de las funciones de medianoche, una práctica que no se realizaba desde hace varios años en el país. Las proyecciones especiales arrancarán en el primer minuto del miércoles 16 de diciembre, con horario de las 12:00 de la madrugada.

Estas funciones de preestreno permitirán a los espectadores ver la cinta horas antes del estreno oficial. El regreso de este formato de exhibición se interpretó como una señal de la magnitud comercial que las cadenas atribuyen a la película.

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Las proyecciones especiales del 16 de diciembre se adelantan un día al lanzamiento comercial que ocurrirá el 17, y se suman a la ventana de estreno que Disney definió para toda la región.

Cómo comprar los boletos y qué revisar antes de pagar

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Los boletos podrán adquirirse a través de las aplicaciones móviles, los sitios web oficiales y las taquillas físicas de Cinépolis y Cinemex. El medio recomendó a los interesados iniciar sesión con anticipación y verificar que su método de pago esté guardado en el perfil de la cuenta.

La cadena Cinépolis no ha listado todavía los complejos participantes ni los horarios disponibles para el primer día de venta.

Hasta el momento tampoco se conoce el costo de los boletos para las funciones de estreno. Las cadenas indicaron que la información sobre precios y disponibilidad se revelará únicamente cuando se habilite la compra en cada complejo.

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Infinity Vision, la pantalla que domina la primera ola de venta

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom, un villano marcado por la tragedia y el aislamiento. (Marvel)

Para quienes buscan la mejor experiencia visual disponible desde el primer día de preventa, la opción es Infinity Vision. El formato ofrece pantallas de gran tamaño, imagen mejorada y sonido envolvente, características similares a las de una sala IMAX tradicional, según Mediotiempo.

Ese medio detalló que las salas Infinity Vision cuentan con “pantallas tipo IMAX, con mejor sonido ambiente y una calidad de imagen mejorada”, lo que las convierte en la alternativa premium más accesible durante esta primera fase de venta.

Quienes prefieran esperar por una sala IMAX deberán tener en cuenta que ese formato quedó reservado para Dune: Parte 3, con la cual Avengers: Doomsday comparte cartelera en la misma fecha de estreno, de acuerdo con Excelsior. Las cadenas no han anunciado si habrá disponibilidad de IMAX para la cinta de Marvel en semanas posteriores al estreno.

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