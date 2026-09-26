México

Ricardo Pérez confesó vivir mucha incomodidad por intromisión en su relación con Susana Zabaleta: “Les veo la cara y digo tú eres el que siempre me ha cag...”

El conductor de La Cotorrisa recuerda que la atención mediática sobre su noviazgo le resultó particularmente difícil al inicio

Tras meses de exposición, el comediante decide no engancharse con cada nota con versiones falsas sobre su relación con Zabaleta. (Imagern Ilustrativa Infobae)
Tras meses de exposición, el comediante decide no engancharse con cada nota con versiones falsas sobre su relación con Zabaleta. (Imagern Ilustrativa Infobae)
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El noviazgo de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se convirtió en material de conversación fuera de los escenarios.

Al comediante no le resula indiferente, ya que confesó que la atención sobre su relación le pesa cuando los rumores avanzan más rápido que su propia versión de los hechos.

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Susana Zabaleta y Ricardo Pérez - Foto: Susana Zabaleta
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez - Foto: Susana Zabaleta

Mientras presenta A toda madre, Pérez miró hacia esos meses de exposición con otra distancia. Reconoció que al principio la pasó mal por la intromisión, pero hoy enfrenta las noticias sobre su relación con humor, incluso cuando sabe de dónde vienen.

Ricardo Pérez admitió que los rumores sobre Zabaleta lo rebasaron

El conductor de La Cotorrisa explicó que no esperaba que su relación con Zabaleta provocara tanta conversación en espacios de espectáculos. Aunque suele convertir experiencias propias en comedia, admitió que enfrentar rumores sobre una pareja tuvo otro peso: “No estaba acostumbrado a esto”.

Ricardo señaló que hubo una etapa en la que los señalamientos le resultaron molestos, pues sintió que algunos comentarios se metieron en espacios que quería reservar.

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La cantante y el comediante se conocieron en el reality show "La Divina Comida México"
La cantante y el comediante se conocieron en el reality show "La Divina Comida México". (@susanazabaleta, Instagram)

El también actor sostuvo que varias publicaciones se alejaron demasiado de la realidad: “Fueron muy entrometidos, salieron cosas que no eran ciertas”, dijo al hablar de las versiones que surgieron alrededor de él y la cantante.

Pérez también recordó que un incidente en el aeropuerto y las reacciones a un video donde hacía bromas sobre programas de espectáculos aumentaron el interés sobre la pareja. Esos episodios lo colocaron frente a una dinámica que, según relató, no sabía manejar al inicio.

Las noticias de una ruptura ya las enfrenta con humor

Con el paso de los meses, Ricardo Pérez modificó su respuesta ante los rumores. El comediante explicó que dejó de engancharse con cada nota y comenzó a mirar con distancia las historias que hablaban de su relación con Susana Zabaleta: “Le he agarrado otra filosofía”.

Para Ricardo, el aprendizaje consistió en aceptar que no podía controlar todo lo que se publicaba, aunque sí podía decidir cómo enfrentarlo.

Primer plano de un hombre con gorra negra, gafas y bigote, hablando en un micrófono rojo con logo GR, frente a un cartel de 'Loco México Mágico'
Ricardo Pérez, comediante de La Cotorrisa y pareja de Susana Zabaleta, recomienda el cine mexicano en una entrevista registrada para una historia digital. (Instagram: Susana zabaleta)

Las versiones sobre una supuesta separación fueron uno de los ejemplos que utilizó. El conductor bromeó con que, si una publicación afirmaba que había terminado con Susana, entonces debía dejar de hablarle porque la noticia ya lo daba por hecho.

El comediante también dejó claro que no olvidó a quienes asoció con esos rumores: “Les veo la cara y digo tú eres el que siempre me ha cag...”, comentó entre risas al recordar a algunas figuras del medio a las que se negó a nombrar.

A toda madre llevó al comediante a nuevos retos en la gran pantalla

Mientras hablaba de su vida personal, Pérez promovió A toda madre, película independiente de comedia dirigida por Max del Río y clasificada para mayores de 18 años. La cinta sigue a un personaje que planeaba casarse con la madre de un hombre al que molestaba desde joven.

El elenco incluye a Adal Ramones, Jesús Ochoa, Hugo “El Cojo Feliz”, Jaro Hernández, Bombón Rodman, Alexa Zuart y Esmeralda Soto, entre otros.

El conductor de La Cotorrisa promocionó la película independiente A toda madre, proyecto dirigido por el cineasta Max del Río. (Póster oficial)
El conductor de La Cotorrisa promocionó la película independiente A toda madre, proyecto dirigido por el cineasta Max del Río. (Póster oficial)

Ricardo explicó que trabajar en cine le exigió una precisión distinta al stand up, pues cada toma quedó registrada. También adelantó que participara en El mágico cerebro de un hombre atormentado, dirigida por Carlos Santos, junto a Slobotzky y otros comediantes.

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