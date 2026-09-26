Huracán Polo: Guardia Nacional activa Plan DN-III-E en Baja California Sur

Créditos: Guardia Nacional

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La aproximación del huracán Polo mantiene bajo vigilancia a distintas zonas del noroeste del país y llevó a las autoridades federales a reforzar las medidas de prevención en Baja California Sur.

Ante el riesgo de que el fenómeno meteorológico genere afectaciones, la Guardia Nacional activó en fase preventiva el Plan DN-III-E, con el objetivo de contar con personal, vehículos y equipos preparados para responder ante una posible emergencia.

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Guardia Nacional prepara operativo preventivo en Baja California Sur

De acuerdo con la información oficial de la Guardia Nacional, el despliegue se realiza en coordinación con el Ejército Mexicano y las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno. La estrategia busca anticiparse a los posibles efectos de Polo y establecer las condiciones necesarias para auxiliar a la población en caso de que el ciclón provoque daños.

Como parte de esta fase preventiva, se preparan brigadas de apoyo, vehículos y equipos especializados que podrían ser utilizados en las zonas donde se registren afectaciones.

(Guardia Nacional)

El personal también realiza recorridos preventivos en los municipios considerados de mayor riesgo para identificar posibles situaciones que requieran una respuesta inmediata.

La Guardia Nacional señaló que estos recorridos también tienen como finalidad exhortar a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil. La prioridad durante esta etapa es reducir riesgos antes de que las condiciones meteorológicas puedan complicar los trabajos de auxilio.

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La activación del Plan DN-III-E no significa que ya se haya producido una emergencia generalizada, sino que permite mantener preparados los recursos humanos y materiales necesarios ante un escenario que pudiera requerir intervención.

(Guardia Nacional)

Búsqueda, rescate y apoyo en refugios, entre las acciones previstas

En caso de que Polo genere afectaciones importantes en Baja California Sur, los elementos desplegados estarán organizados como una fuerza de reacción para participar en diferentes tareas de auxilio. Entre ellas se contempla el traslado y apoyo en refugios temporales, además de labores de búsqueda y rescate de personas.

También se contempla mantener vigilancia en las zonas que pudieran presentar condiciones de riesgo. La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales permitirá intercambiar información sobre la evolución del fenómeno y determinar dónde sería necesario reforzar la presencia operativa.

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La atención no se limita a Baja California Sur. La Guardia Nacional informó que su personal en Sinaloa y Sonora permanece en alerta permanente debido a los posibles efectos asociados con el sistema meteorológico.

(Guardia Nacional)

El contexto meteorológico explica la importancia de mantener esta preparación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Polo alcanzó nuevamente la categoría 5 y que su circulación genera condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en distintas regiones del Pacífico mexicano.

Para el 25 de septiembre, los pronósticos oficiales contemplaban lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que las autoridades mantienen seguimiento de su evolución.

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Con el Plan DN-III-E ya activo en Baja California Sur, la respuesta federal se concentra por ahora en la prevención y en mantener disponibles los recursos necesarios para atender a la población.

La Guardia Nacional y el Ejército continuarán coordinados con las autoridades de Protección Civil mientras se monitorea el comportamiento de Polo y se determina el alcance de sus posibles efectos sobre el territorio mexicano.

Las autoridades mantienen especial atención sobre las condiciones de viento, lluvia y oleaje, debido a que estos factores pueden incrementar el riesgo para las comunidades cercanas a la costa.

Por ello, se insiste en la importancia de consultar únicamente información oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil, particularmente ante cualquier eventual llamado para trasladarse a un refugio temporal.

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