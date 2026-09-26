México

Francisco Vázquez Jiménez es administrador de Juchitán tras desaparición del Ayuntamiento

El periodista y conductor del noticiero más longevo de Oaxaca asumirá la administración municipal de Juchitán de Zaragoza

Juchitán Oaxaca nuevo administrador Francisco Vázquez
Francisco Vázquez, nuevo administrador de Juchitán, Oaxaca (especial)
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Francisco Vázquez Jiménez, periodista y conductor de uno de los noticieros con mayor trayectoria en Oaxaca, será nombrado administrador del municipio de Juchitán de Zaragoza, luego de la desaparición de poderes del Ayuntamiento aprobada este jueves por el Poder Legislativo estatal.

De acuerdo con información difundida desde Oaxaca, Vázquez Jiménez arribó a las instalaciones del Palacio de Gobierno de la entidad, donde se prevé que el gobernador Salomón Jara Cruz le tome protesta para asumir la conducción temporal del municipio istmeño, después de la crisis política derivada de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano.

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La designación ocurre dos días después de la detención del alcalde, quien enfrenta señalamientos relacionados con delitos que son investigados por las autoridades estatales.

Francisco Vázquez asumirá la administración de Juchitán

Juchitán Oaxaca nuevo administrador Francisco Vázquez
Francisco Vázquez fue director de Bomberos de Juchitán

El periodista se perfilaba desde esta tarde como la persona que asumiría temporalmente las funciones de administración del municipio istmeño.

Vázquez Jiménez cuenta con una trayectoria de aproximadamente dos décadas al frente de un noticiero de la cadena estatal Encuentro, lo que lo ha convertido en una figura conocida dentro del ámbito periodístico de Oaxaca.

Su designación ocurre semanas después del conflicto registrado en Juchitán por su permanencia al frente del cuerpo de Bomberos, luego de que se intentara separarlo del cargo, situación que provocó protestas y movilizaciones en su respaldo.

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¿Qué pasará con el gobierno de Juchitán?

La encomienda para Francisco Vázquez Jiménez será administrar el municipio durante el periodo de transición y trabajar en la organización política y social de Juchitán de Zaragoza.

Uno de los objetivos planteados es generar las condiciones para que posteriormente puedan realizarse elecciones extraordinarias, mediante las cuales la población elegiría a un nuevo cabildo.

De concretarse este proceso, el actual administrador tendría una función temporal, mientras se prepara el mecanismo para que un nuevo Ayuntamiento tome posesión y asuma el gobierno municipal.

La desaparición de poderes aprobada por el Poder Legislativo estatal abrió así una nueva etapa para Juchitán, municipio considerado uno de los principales centros urbanos y políticos del Istmo de Tehuantepec.

Detención de Miguel Sánchez Altamirano desencadenó crisis

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

La situación comenzó a cambiar después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, quien hasta entonces se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán de Zaragoza.

Sánchez Altamirano, fue detenido e imputado por el delito de extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad del Estado, de acuerdo con información de la Fiscalía de Oaxaca.

La captura del alcalde provocó una crisis en la administración local y llevó a las autoridades estatales a plantear una solución para garantizar la continuidad del gobierno municipal.

En este escenario, Francisco Vázquez fue considerado para asumir la administración temporal, mientras se define el futuro político del Ayuntamiento.

La llegada del periodista al Palacio de Gobierno de Oaxaca para tomar protesta marca el inicio de esta nueva etapa administrativa.

Ahora, uno de los principales pendientes será determinar los tiempos y condiciones para la eventual elección extraordinaria, así como la integración del nuevo cabildo que sustituirá al Ayuntamiento desaparecido.

Mientras tanto, Vázquez Jiménez tendrá la responsabilidad de encabezar la administración municipal de Juchitán durante este periodo de transición y atender la operación del gobierno local.

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