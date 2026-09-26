México no puede jugar como el Barcelona porque falta materia prima, reconoce Rafa Márquez

Este viernes 25 de septiembre, el exjugador mexicano, Rafael Márquez Álvarez, tuvo su última rueda de prensa previa a su debut como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol tras cumplir en la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica.
El Kaiser probará nuevas joyas en el combinado Tricolor para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Su primera prueba será Colombia y el técnico quisiera liderar a una Selección Nacional con el mismo estilo de juego del FC Barcelona, pero admite que no tiene la materia prima para que eso suceda desde el primer partido en los Estados Unidos.
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“Mi opinión ahora como entrenador, yo me adapto a lo que tengo y no es que yo vaya a poner o imponer un estilo de juego, porque obviamente a quién no le gustaría, yo que fui jugador del Barça, jugar como el Barça, pero no tienes la materia prima”, declaró Rafa Márquez.
“Tienes que adaptar a eso y sobre todo ser coherente un poco con el tema de cómo venimos, o sea, de que tengo muy poco tiempo para trabajar con el, con el equipo, entonces hay que darle continuidad a lo que más o menos sí estaba funcionando”, añadió el nuevo técnico mexicano.
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En ese mismo sentido, Rafa Márquez sentenció que el estilo que tiene la Selección Mexicana de Futbol “es el que vieron en el Mundial” y para conseguir un tipo de juego similar al de equipos élite, primero se tiene un proceso y después dar el salto, pero sobre todo dar lo mejor de cada uno para que la gente siga identificada con la Selección Mexicana.
“Es una esencia que el equipo tenga que ser competitivo. Creo que hay calidad dentro del equipo, sumado con eso, esperemos que los resultados acompañen, pero como digo, yo creo que algo que sí quiero trabajar y quiero convencer al jugador es que den todo lo que tengan, cuando estén aquí conmigo en Selección y que la gente se sienta identificada con eso también”, indicó.
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“Hay que darle continuidad a lo que más o menos sí estaba funcionando, el estilo de juego es el que vieron en el Mundial, tal cual, sí intentaremos obviamente dar dos pasos hacia adelante, pero los procesos llevan tiempo y es como plantar una semillita y estarla regando poco a poco. no es de la noche a la mañana los cambios”, enfatizó el Kaiser.
Las palabras emitidas por Rafael Márquez dejan en claro que la Selección Mayor no buscará un modo de jugar al futbol distinto a lo que se expuso en la Copa del Mundo, sino que van a exprimir el jugo de cada mexicano para potenciar su rendimiento y así mejore el nivel del equipo que dejó buenas reacciones al público y a los demás países durante la justa veraniega.
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“Hay que saber un poco con lo que estás trabajando, poderlo manipular en la mejor manera posible para sacarle mejor rendimiento. Ojalá que con esto se pueda entender que obviamente no es que yo vaya a imponer mi estilo de juego, sino que lo que vieron es lo que vamos a intentar continuar, pero intentaremos mejorar”, dijo.
“El poder ayudarle individualmente al jugador para poder después sacarle provecho, es algo en el que yo creo, por eso también si se han fijado, creo que la media de hoy de la Selección es de 25 años, gente joven”, recalcó Márquez tras seguir de cerca el desempeño de los jugadores que alzan la mano para estar en consideración rumbo al Mundial 2030.
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“Vendrán también gente joven de Chivas que está haciendo un buen trabajo, en su equipo. Entonces, creo en eso. Creo en el trabajo, de potencializar al jugador a beneficio, obviamente, del equipo”, recalcó Rafael Márquez Álvarez al comparecer ante los medios de comunicación.
Convocatoria de Rafa Márquez para debutar como seleccionador de México
Porteros
Alex Padilla
Raúl Rangel
Oscar García
Defensas
Jorge Sánchez
Israel Reyes
Mateo Chávez
Jesús Gallardo
César Montes
Johan Vásquez
Víctor Guzmán
Everardo López
Diego campillo
Dagoberto Espinosa
Mediocampistas
Obed Vargas
Álvaro Fidalgo
Erik Lira
Orbelín Pineda
Gilberto Mora
Jeremy Márquez
Luis Romo
Denzell García
Delanteros
Roberto Alvarado
Hirving Lozano
Santiago Giménez
Germán Berteramef
Armando González
Hugo Camberos
Santiago Sandoval
Isaías Violante
¿Cuándo jugará México vs Colombia en la Fecha FIFA?
La primera cita de Rafael Márquez Álvarez como entrenador de la Selección Mexicana de Futbol se jugará este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana), desde el Estadio M&T Bank, en Baltimore, Estados Unidos.
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