México

México no puede jugar como el Barcelona porque falta materia prima, reconoce Rafa Márquez

El entrenador de la Selección Mexicana fue coherente en sus declaraciones de cara a debut contra la Selección de Colombia

Hombre con gorra y ropa deportiva negra y verde gesticula con las manos durante una práctica al aire libre
El entrenador azteca debuta al frente del Tri vs Colombia. (Cortesía FMF)
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Este viernes 25 de septiembre, el exjugador mexicano, Rafael Márquez Álvarez, tuvo su última rueda de prensa previa a su debut como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol tras cumplir en la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica.

El Kaiser probará nuevas joyas en el combinado Tricolor para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Su primera prueba será Colombia y el técnico quisiera liderar a una Selección Nacional con el mismo estilo de juego del FC Barcelona, pero admite que no tiene la materia prima para que eso suceda desde el primer partido en los Estados Unidos.

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“Mi opinión ahora como entrenador, yo me adapto a lo que tengo y no es que yo vaya a poner o imponer un estilo de juego, porque obviamente a quién no le gustaría, yo que fui jugador del Barça, jugar como el Barça, pero no tienes la materia prima”, declaró Rafa Márquez.

“Tienes que adaptar a eso y sobre todo ser coherente un poco con el tema de cómo venimos, o sea, de que tengo muy poco tiempo para trabajar con el, con el equipo, entonces hay que darle continuidad a lo que más o menos sí estaba funcionando”, añadió el nuevo técnico mexicano.

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En ese mismo sentido, Rafa Márquez sentenció que el estilo que tiene la Selección Mexicana de Futbol “es el que vieron en el Mundial” y para conseguir un tipo de juego similar al de equipos élite, primero se tiene un proceso y después dar el salto, pero sobre todo dar lo mejor de cada uno para que la gente siga identificada con la Selección Mexicana.

Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha
Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

“Es una esencia que el equipo tenga que ser competitivo. Creo que hay calidad dentro del equipo, sumado con eso, esperemos que los resultados acompañen, pero como digo, yo creo que algo que sí quiero trabajar y quiero convencer al jugador es que den todo lo que tengan, cuando estén aquí conmigo en Selección y que la gente se sienta identificada con eso también”, indicó.

“Hay que darle continuidad a lo que más o menos sí estaba funcionando, el estilo de juego es el que vieron en el Mundial, tal cual, sí intentaremos obviamente dar dos pasos hacia adelante, pero los procesos llevan tiempo y es como plantar una semillita y estarla regando poco a poco. no es de la noche a la mañana los cambios”, enfatizó el Kaiser.

Las palabras emitidas por Rafael Márquez dejan en claro que la Selección Mayor no buscará un modo de jugar al futbol distinto a lo que se expuso en la Copa del Mundo, sino que van a exprimir el jugo de cada mexicano para potenciar su rendimiento y así mejore el nivel del equipo que dejó buenas reacciones al público y a los demás países durante la justa veraniega.

“Hay que saber un poco con lo que estás trabajando, poderlo manipular en la mejor manera posible para sacarle mejor rendimiento. Ojalá que con esto se pueda entender que obviamente no es que yo vaya a imponer mi estilo de juego, sino que lo que vieron es lo que vamos a intentar continuar, pero intentaremos mejorar”, dijo.

“El poder ayudarle individualmente al jugador para poder después sacarle provecho, es algo en el que yo creo, por eso también si se han fijado, creo que la media de hoy de la Selección es de 25 años, gente joven”, recalcó Márquez tras seguir de cerca el desempeño de los jugadores que alzan la mano para estar en consideración rumbo al Mundial 2030.

“Vendrán también gente joven de Chivas que está haciendo un buen trabajo, en su equipo. Entonces, creo en eso. Creo en el trabajo, de potencializar al jugador a beneficio, obviamente, del equipo”, recalcó Rafael Márquez Álvarez al comparecer ante los medios de comunicación.

Convocatoria de Rafa Márquez para debutar como seleccionador de México

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)
La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

Porteros

Alex Padilla

Raúl Rangel

Oscar García

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Mateo Chávez

Jesús Gallardo

César Montes

Johan Vásquez

Víctor Guzmán

Everardo López

Diego campillo

Dagoberto Espinosa

Mediocampistas

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Orbelín Pineda

Gilberto Mora

Jeremy Márquez

Luis Romo

Denzell García

Delanteros

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Germán Berteramef

Armando González

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Isaías Violante

¿Cuándo jugará México vs Colombia en la Fecha FIFA?

El Tri debuta contra Colombia tras el Mundial 2026.
El Tri debuta contra Colombia tras el Mundial 2026.

La primera cita de Rafael Márquez Álvarez como entrenador de la Selección Mexicana de Futbol se jugará este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana), desde el Estadio M&T Bank, en Baltimore, Estados Unidos.

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