México

Aldo Rendón se reúne con Toño de Valdés y Enrique Burak tras llamarlos “vejestorios” en LCDLFM

El fashion stylist se burló de los compañeros de Memo Schutz antes de su salida de La Casa de los Famosos México 2026

Tres hombres de pie y sonrientes posan juntos abrazados por los hombros en un estudio de televisión frente a una pantalla.
Los tres posan frente a la cámara tras polémica en La Casa de los Famosos 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras desatar la polémica en La Casa de los Famosos México, por insultar a Antonio de Valdés y Enrique Burak, el estilista de moda, Aldo Rendón, encaró a los comentaristas deportivos durante la grabación del pódcast “Amigos”.

Mientras Toño de Valdés y Enrique Burak entraron en materia de la National Football League (NFL), el fashion stylist, Aldo Rendón, irrumpió su transmisión para platicar seriamente de aquella ocasión cuando los llamo “viejitos” y “vejestorios” antes de salir de La Casa de los Famosos.

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La escena referida ocurre durante una charla entre Aldo Rendón y Memo Schutz, compañero de Antonio de Valdés y Enrique Burak en TUDN durante las transmisiones de la NFL.

¿Cómo se llaman los otros señores viejitos que salen?“, preguntó el asesor de imagen. Inmediatamente, Schutz salió para decir que no se dirija de esa forma hacia sus compañeros de trabajo, pero desató más la ironía del exparticipante de La Casa de los Famosos.

“Los va destronar, que le urge quedarse solo, para conducir. Que los otros dos vejestorios que tiene a lado, Toño (de Valdés) y Enrique (Burak) se aman”, dijo mientras miraba a una de las cámaras instaladas dentro de La Casa.

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De igual manera, entre sus mensajes de burla, Aldo Rendón afirmó que Enrique Burak “me cae bien” pero lo llamó “Enrique Bunbury”, afirmando que sabe más de deportes que el propio Memo Schutz, “Sabe más que tú”, indicó al mismo tiempo en que solicita mandar el video sin censura a los narradores de béisbol y futbol americano,

“Reproduzcan este video que le llegue a (Enrique) Burak y a cómo se llama el otro señor viejito, Toño (de Valdés), que parecen los viejitos de los Muppets”, señaló Aldó Rendón.

Antonio de Valdés y Enrique Burak le responden a Aldo Rendón en vivo

Aldo Rendón detalló en un video publicado en sus redes sociales las complicaciones médicas que provocaron su retiro del reality.
El fashionista se retiró de la competencia por problemas de salud. (Captura de pantalla )

Al comienzo del programa, La Jugada en TUDN, los cronistas deportivos, Antonio de Valdés y Enrique Burak, reavivaron la polémica al no quedarse callados después de escuchar los insultos de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos.

“Bueno mi querido Aldo (Rendón), yo no te veo muy jovencito”, señaló Antonio de Valdés mientras Enrique Burak culpó a Memo Schutz por decir que ese “par de vejestorios” tienen sus nombres y apellidos y por eso surgieron los comentarios irónicos del exhabitante.

“No, no, no es que ese es el punto dos, el punto número 1 es que él (Aldo Rendón) hablaba de un par de vejestorios y el que le puso nombre fue (Memo) Schutz, o sea, eso es lo peor de todo, pero efectivamente, Aldo Rendón es un niño y Schutz también”, expuso Enrique Burak.

Antes de pasar a otro tema, Antonio de Valdés anticipó que Aldo Rendón sería uno de los eliminados de la Casa de los Famosos, antes de la final, porque “ya te veremos a la salida”.

Aldo Rendón se encuentra con Antonio de Valdés y Enrique Burak

Conversaron juntos tras la polémica de La Casa de los Famosos México
Conversaron juntos tras la polémica de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

Después de enviarse mensajes a distancia, este viernes 25 de septiembre Aldo Rendón se dejó ver junto a los narradores deportivos, Toño de Valdés y Enrique Burak, en una imagen que publicó en sus historias de Instagram.

Dejando atrás la controversia surgida en La Casa de los Famosos, Aldo Rendón reconoció que Antonio de Valdés y Enrique Burak son dos “leyendas de la televisión” mexicana por una increíble trayectoria juntos en las oficinas de Televisa y TUDN.

En otra imagen observamos a la personalidad de internet platicar con los conductores del pódcast pero lo que más generó las risas y comentarios del público es que volvió a llamar Enrique Bunbury a Burak, quien no ha dicho nada al respecto.

¿Qué harán Antonio de Valdés y Enrique Burak si Memo Schutz llega a la final?

Memo Schutz captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos México)
El comentarista busca ser finalista del reality show. (La Casa de los Famosos México)

Al estar cerca de la gran final de La Casa de los Famosos México, tanto Enrique Burak como Antonio de Valdés han mostrado su apoyo a Memo Schutz, solicitando al público que voten por él y siga con la ilusión de ganar el reality.

Incluso, en un video publicado en sus redes sociales, los relatores revelaron que harían si Memo Schtuz se califica a la final de La Casa de los Famosos México. El primero fue Enrique Burak y dijo lo siguiente: “Si Memo Schutz llega a la final de La Casa de los Famosos me comprometo a ir al Ángel a festejar, no es cierto, o sea nada”.

Mientras Toño de Valdés comentó lo siguiente: “Si Memo Schutz llega a la final, yo me comprometo... a nada”. La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a cabo por la noche del domingo 4 de octubre.

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