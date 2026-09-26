Cateo en Culiacán: FGR decomisa 49 toneladas de sosa cáustica, cianuro de sodio y otros precursores, más 45 mil litros de químicos

Parte de los tambos localizados en el interior del inmueble. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) decomisó más de 49 toneladas de sustancias sólidas y 45 mil 490 litros de químicos durante un cateo realizado en una bodega del poblado El Diez, al sur de Culiacán, Sinaloa. El operativo derivó de un reporte atendido por la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detectaron el inmueble con la cortina semiabierta.

Entre los materiales decomisados destacaron 18 mil 100 kilogramos de sosa cáustica, 25 mil 975 kilogramos de ácido tartárico, 950 kilogramos de acetato de plomo y 4 mil 725 kilogramos de cianuro de sodio. Las sustancias permanecían almacenadas en costales, cajas, bidones y tambos dentro de la bodega.

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El hallazgo derivó de un patrullaje preventivo en la carretera Culiacán-Mazatlán

Según los datos revelados tras el operativo de aseguramiento, elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán cuando observaron el inmueble con la cortina semiabierta. Desde el exterior, los uniformados detectaron bidones con fuerte olor a químicos, además de chalecos y cargadores para armas de fuego.

Sustancias solidad localizadas en la bodega cateada. Crédito: FGR

Ese reporte permitió que la Fiscalía General de la República solicitara y obtuviera una orden de cateo para la bodega ubicada en el poblado El Diez, una zona rural sobre la ruta que conecta la capital sinaloense con el puerto de Mazatlán. En el operativo participaron efectivos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, junto con peritos especializados en la materia.

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Los peritos localizaron 12 mil litros de ácido clorhídrico y otras sustancias sin identificar

Además de los precursores sólidos, los peritos de la FGR localizaron aproximadamente 12 mil litros de ácido clorhídrico dentro del inmueble. A esa cantidad se sumaron 33 mil 490 litros y 225 kilogramos de sustancias que quedaron pendientes de determinar mediante los análisis periciales correspondientes.

Elementos adscritos a la AIC participaron en el operativo. Crédito: FGR

El volumen total decomisado sumó 45 mil 490 litros de líquidos diversos, además de las más de 49 toneladas de sustancias sólidas encontradas en la bodega. Los peritos clasificaron cada uno de los materiales como indicios, a la espera de los dictámenes que confirmen su composición exacta y su posible uso en la elaboración de drogas sintéticas.

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La diversidad de sustancias localizadas —entre precursores químicos declarados de uso restringido y otros aún sin identificar— llevó a que el Ministerio Público solicitara pruebas periciales adicionales antes de determinar el destino final de los insumos. El proceso de análisis forma parte de la integración de la carpeta de investigación abierta tras el cateo.

En el inmueble también se aseguraron cargadores, cartuchos y un montacargas

Durante la inspección, los agentes de la FGR localizaron también cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dos chalecos tácticos y un vehículo tipo montacargas. Estos objetos fueron asegurados junto con el inmueble donde se realizó el cateo.

Montacargas asegurado tras cateo en bodega del poblado El Diez. Crédito: FGR

La presencia de equipo táctico y municiones de uso militar, junto con el volumen de precursores localizado, llevó a los peritos a documentar de forma detallada cada uno de los elementos encontrados dentro de la bodega.

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La Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa inició la investigación correspondiente por la probable posesión de precursores químicos y químicos esenciales, así como por la posesión de cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con las diligencias para determinar el origen y destino de los materiales.

Cargadores para arma localizados en la bodega cateada. Crédito: FGR

La carpeta de investigación permanece abierta mientras los peritos concluyen los análisis de las sustancias pendientes de identificación. Hasta el momento, la FGR no reportó personas detenidas en relación con este cateo.

El Diez, zona con antecedentes de violencia en Culiacán

El poblado El Diez, al sur de Culiacán, ya había sido escenario de hechos violentos meses antes del cateo realizado por la FGR. El 15 de julio pasado, elementos de la Secretaría de Marina se enfrentaron a civiles armados en la zona, luego de que sujetos abrieran fuego contra personal naval que realizaba labores de vigilancia.

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Las imágenes fuero tomadas por habitantes del Campo el Diez. Crédito: Redes Sociales

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó entonces el enfrentamiento y exhortó a la población a evitar circular por la zona. El reporte llegó a través del número de emergencias 9-1-1 y el caso fue atendido por el Grupo Interinstitucional, que en la entidad integra al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la policía estatal y otras corporaciones.

Medios locales reportaron que el enfrentamiento habría dejado víctimas mortales y que un elemento de la Marina resultó herido, aunque las autoridades no confirmaron esos datos de manera oficial. El hecho se replicó en al menos tres intercambios de disparos durante la jornada, según reportó el medio Río Doce.

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