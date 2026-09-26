Zoé Robledo ofrece disculpas a los padres de los recién nacidos que murieron en un hospital del IMSS en Durango

El director del IMSS Zoé Robledo se reunió con los padres de los recién nacidos que fallecieron en Durango. Crédito: X/ @zoerobledo

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Este viernes, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo ofreció disculpas a las familias de los recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona 1 de Durango.

Fermín Fernando Flores Ayala, abogado de los padres de familia, fue el que dio a conocer los por menores de la reunión con el funcionario federal.

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También contó que cuatro de las cinco familias participaron en el encuentro de hoy con el titular del IMSS y, a petición de ellas, se acordó celebrar otra reunión dentro de 15 días.

“Fue la primera vez que recibieron la disculpa que necesitaban. Ninguna persona les había pedido perdón”, dijo Flores Ayala.

Zoé Robledo ofrece disculpas a padres de los recién nacidos que murieron en Sonora

Además, el abogado reveló que los padres valoraron la actitud de Robledo y salieron con más tranquilidad de la reunión.

“Se disculpó personalmente, pidió perdón, una frase que la verdad me dijo uno de los padres: ‘nos dieron la disculpa que necesitábamos’”, agregó.

Denuncias presentadas ante la FGR continúan vigentes

Indicó que las denuncias presentadas por las familias continúan vigentes. Sin embargo, después de la reunión con Robledo, los padres evaluarán la ruta que seguirán.

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Flores Ayala señaló que el IMSS se comprometió a realizar una investigación independiente de las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), sin intervención de personal local. El Instituto también se comprometió a brindar atención integral a las familias.

Zoé Robledo visitó el hospital donde murieron los bebés hace unos días. Crédito: X / @zoerobledo

¿En qué consiste el apoyo que ofreció el IMSS a las familias?

De acuerdo con el abogado, el apoyo ofrecido por las autoridades de salud federales incluye tratamiento psicológico y tanatológico, gastos funerarios, traslados, medicamentos y atención médica para las madres.

Asimismo, sostuvo que Robledo se comprometió a llevar a cabo cambios para evitar que otras familias sufran una situación similar.

“Ellos quieren que no les vaya a pasar a ninguna otra familia por lo que ellos pasaron, el director se comprometió y vamos a estar en la espera, porque son acciones que se van a tomar a la brevedad y son acciones que implican, supongo, una inversión que no puede ser de un día para otro”, comentó.

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Caso ya se encuentra bajo investigación

Cabe señalar que el caso se investiga tras la muerte de cinco recién nacidos que estuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1.

El IMSS informó que cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos dieron positivo a la bacteria vinculada con el brote investigado. El quinto dio negativo.

Adriana Josefina Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS en Durango, señaló que todavía se analiza la posible relación entre la bacteria y cada fallecimiento.

“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa el análisis y se dará a conocer primero a las familias”, explicó Toriz Saldaña.

Mientras tanto, la UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos y mantiene medidas de contención, vigilancia y control.

¿Qué bacteria pudo haber matado a los bebés?

Ayer, el IMSS ofreció avances en la investigación de lo ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la dependencia reveló que concluyó el periodo de observación de los cultivos que permanecían pendientes correspondientes a los bebés que compartieron la unidad hospitalaria.

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Zoé Robledo tuvo que dar la cara después de la tragedia ocurrida en una unidad neonatal de Durango. Crédito: X / @zoerobledo

En ese sentido, el Instituto señaló que las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México para realizar la secuenciación genética de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

El objetivo de este procedimiento es establecer las características genéticas de la bacteria detectada en los casos bajo investigación.

Por último, el Instituto señaló que dará a conocer los resultados de estos estudios en cuanto estén disponibles.

Después de la tragedia dio la cara, pues el director del IMSS, Zoé Robledo, ofreció disculpas a los padres de cuatro de los cinco recién nacidos que fallecieron en una clínica del IMSS.