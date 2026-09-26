Paola Rojas revela que uno de sus hijos con Zague ya no vive con ella

Paola Rojas revela que uno de sus hijos ya no vive con ella. (Instagram: Paola Rojas)

Guardar

Paola Rojas atraviesa una nueva etapa familiar. La periodista reveló que Paulo, uno de los dos hijos que tuvo con el exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague”, dejó México para continuar sus estudios en el extranjero, una situación que ha provocado cambios en la dinámica familiar.

La conductora habló sobre esta experiencia poco después de protagonizar una polémica con Aleks Syntek, quien hizo referencia a su pasado personal y al episodio relacionado con Zague.

PUBLICIDAD

¿Por qué su hijo ya no vive con ella?

En entrevista con TVNotas, Paola Rojas contó que Paulo se trasladó al extranjero para estudiar en una academia especializada en futbol, disciplina que practica a un nivel competitivo.

“Paulo ya está estudiando en el extranjero. Se acaba de ir. Está en una academia donde el soccer está a un nivel muy alto y profesional. No sé si solo estará todo un año o toda la preparatoria”, explicó.

La periodista detalló que su otro hijo, Leo, permanece con ella, por lo que la partida de Paulo modificó la rutina familiar.

“Leo está aquí conmigo, afortunadamente. A Paulo lo extraño todos los días”, reconoció.

Tras su divorcio de Zague, sus hijos se quedaron con la periodista (IG: @paolarojas)

¿Por qué dice sentir el síndrome del nido vacío?

La ausencia de Paulo llevó a Rojas a hablar del llamado síndrome del nido vacío, una experiencia asociada con los cambios emocionales que pueden aparecer cuando los hijos comienzan a vivir lejos de casa.

PUBLICIDAD

Aunque reconoció que extraña a su hijo, la conductora también señaló que esta etapa forma parte de su crecimiento personal y académico. Paulo podría permanecer un año en la academia o continuar allí durante toda la preparatoria, una decisión que todavía no está definida.

La salida del joven ocurre mientras Rojas mantiene sus actividades profesionales y su presencia al frente del noticiero De pisa y corre, de Imagen Televisión.

Su reciente controversia con Alek Syntek

En los últimos días, Paola Rojas también se convirtió en protagonista de una disputa pública con Aleks Syntek, después de que el cantante hiciera referencia a Zague y al video íntimo que se filtró años atrás.

PUBLICIDAD

La periodista respondió durante una emisión de De pisa y corre y pidió al músico no involucrarla en ese episodio de su vida privada.

“Conmigo no te metas”, expresó Rojas, quien recordó las consecuencias que aquella situación tuvo para su familia.

(Imagen TV/Aleks Syntek)

Horas después, Syntek se comunicó con ella para ofrecerle una disculpa. La conductora confirmó que aceptó sus palabras y decidió cerrar el conflicto.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, declaró.

Rojas también pidió a sus seguidores evitar ataques contra el cantante: “No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien”.

PUBLICIDAD

¿Quién es Paola Rojas?

Paola Rojas es una periodista y conductora mexicana con una trayectoria de varios años en televisión y radio. Actualmente, encabeza De pisa y corre, noticiero de Imagen Televisión.

Antes de incorporarse a este proyecto, participó en espacios como Netas Divinas y ¿Quién es la máscara?, además de desarrollar una carrera vinculada con la información y el análisis de actualidad.

En el ámbito personal, estuvo casada con Luis Roberto Alves “Zague”, con quien tiene dos hijos: Paulo y Leo.