Metrobús cierra estaciones de la Línea 3 los fines de semana: fechas y horarios

Los usuarios deberán tomar precauciones. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

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Los usuarios del Metrobús de la Ciudad de México deberán tomar precauciones durante las próximas semanas, ya que una serie de trabajos de mantenimiento modificará temporalmente la operación habitual en distintos puntos del sistema.

Las autoridades programaron las intervenciones principalmente durante los fines de semana, con el propósito de avanzar en las obras sin mantener las estaciones fuera de servicio durante periodos prolongados.

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¿Por qué cerrarán estaciones del Metrobús durante los fines de semana?

Los cierres forman parte de un programa de rehabilitación y mantenimiento que contempla trabajos en diferentes estaciones de las líneas 1, 2 y 3 del Metrobús.

Entre las labores previstas se encuentra la renovación de guías táctiles en los andenes, infraestructura destinada a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Los trabajos incluyen el retiro de elementos deteriorados, intervenciones en el piso y la colocación de nuevas piezas.

El proyecto también contempla la sustitución de 114 tapas de registro que presentan daños, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura de las estaciones.

Debido a la naturaleza de estas labores, las autoridades determinaron realizar cierres temporales y escalonados.

De esta manera, las intervenciones se concentran en determinados fines de semana y no implican la suspensión completa de una línea durante todo el periodo de trabajos.

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La Línea 3 conecta Tenayuca con Pueblo Santa Cruz Atoyac y atraviesa puntos de alta afluencia en la capital, además de contar con conexiones con distintas estaciones del Metro y otros sistemas de transporte.

Por ello, quienes utilizan esta ruta deberán revisar con anticipación si la estación en la que normalmente abordan o descienden estará disponible.

Fechas y estaciones de la Línea 3 que permanecerán cerradas

El calendario contempla intervenciones durante distintos fines de semana. Algunas ya se realizaron durante septiembre, mientras que otras están programadas para las próximas semanas.

La estación Obrero Mundial permaneció cerrada los días 12 y 13 de septiembre, mientras que Centro Médico tuvo una suspensión temporal durante el 19 y 20 de septiembre.

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La siguiente afectación corresponde a Balderas, cuyo cierre está programado para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Posteriormente, las intervenciones continuarán durante octubre:

Juárez: 3 y 4 de octubre.

Hidalgo: 10 y 11 de octubre.

Mina: 17 y 18 de octubre.

Guerrero: 24 y 25 de octubre.

En las fechas correspondientes, las estaciones señaladas permanecerán temporalmente fuera de servicio para permitir el desarrollo de las obras. Por ello, los pasajeros tendrán que considerar estaciones cercanas para abordar o continuar su recorrido.

Es importante señalar que el calendario de noviembre incluye también a Poniente 128, pero esta estación corresponde a la Línea 6, no a la Línea 3.

Su intervención está contemplada del 7 al 20 de noviembre, por lo que debe considerarse como parte de un programa más amplio de mantenimiento del sistema y no como una estación adicional de la Línea 3.

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Los horarios de operación y cualquier modificación pueden consultarse en los canales oficiales del Metrobús, especialmente antes de realizar un viaje durante alguno de los fines de semana contemplados en el calendario.

Los cierres, por lo tanto, serán temporales y escalonados y no representan una suspensión general de la Línea 3.

Para los usuarios que dependen de esta ruta, conocer con anticipación las fechas de cierre de las estaciones será fundamental para modificar sus recorridos y evitar contratiempos durante los trabajos de mantenimiento.