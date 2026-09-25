Magistrado propone que el INE resuelva queja de MC contra designación anticipada de “corcholatas” de Morena

El magistrado Reyes Rodríguez propone que el INE revise analice la queja de MC contra las designaciones de las "corcholatas" de Morena. Crédito: X/ @ReyesRdzM

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Este viernes, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, propuso ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) que resuelva de fondo el asunto sobre la queja de Movimiento Ciudadano (MC) contra el proceso de selección anticipada de las “corcholatas” de Morena.

Cabe recordar que desde el pasado 28 de agosto, MC denunció al partido oficial por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña cuando se anunciaron los designados como “Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

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MC presenta denuncia contra designación anticipada de “corcholatas”

El partido naranja también señaló el posicionamiento anticipado de diversos perfiles para las gubernaturas que disputarán en 2027, bajo la apariencia de actividades vinculadas con un proceso interno de selección.

En ese sentido, el partido opositor denunció a Geraldine Ponce por la promoción que hizo de su candidatura para el gobierno de Nayarit, cuando repartió entre sus simpatizantes muñecas con su figura.

INE asegura que carece de competencia para conocer los hechos denunciados

Sin embargo, en respuesta, el 7 de septiembre, la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral determinó que el INE carece de competencia para conocer los hechos denunciados, toda vez que las conductas inciden en la esfera de competencia de los Organismos Públicos Locales Electorales de los estados.

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En consecuencia, el INE rechazó iniciar un proceso contra Morena por la elección de las llamadas “corcholatas” que eventualmente, cuando sean los tiempos legales, serán postulados como las y los candidatos a las gubernaturas.

Movimiento Ciudadano va tras candidatos virtuales de Morena, presenta denuncia ante el INE. (X/@JZavalaGt)

La Unidad Técnica rechazó intervenir en el caso. Argumentó que los hechos denunciados no guardan relación con ningún proceso electoral federal y que las conductas señaladas inciden únicamente en los procesos electorales locales de las entidades involucradas.

El organismo también sostuvo que no se trata de una conducta de carácter nacional, por lo que descartó su competencia para actuar.

MC acusa inconsistencias en el análisis del INE

Cabe señalar que en la impugnación de Movimiento Ciudadano, el partido acusó que el Instituto Electoral determinó indebidamente la competencia de las autoridades electorales locales, ya que analizó de manera aislada los hechos denunciados.

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Desde el punto de vista de MC, se trata de una estrategia sistemática e integral del partido oficial, que tiene como objetivo posicionar sistemáticamente diversos perfiles políticos mediante las denominadas “Coordinaciones”.

Actos de Morena no pueden ser considerados solo a nivel estatal

Movimiento Ciudadano sostuvo que órganos nacionales de Morena organizaron las designaciones y que algunas se llevaron a cabo de manera conjunta en la Ciudad de México.

El partido señaló que no se trata de actos vinculados únicamente con cada entidad federativa, sino de decisiones partidistas adoptadas a nivel nacional y ejecutadas mediante distintas manifestaciones locales.

Unidad del INE valoró de “manera incorrecta” el agravio

En su proyecto difundido hoy, el magistrado Rodríguez considera fundado el agravio, porque la Unidad Técnica del INE valoró de manera incorrecta los hechos denunciados por el partido naranja.

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“Esta Sala Superior considera que el acuerdo impugnado debe revocarse porque resulta fundado el planteamiento relativo a que la responsable realizó una indebida valoración de los hechos denunciados para determinar su incompetencia.

“Esta Sala Superior considera fundado el agravio, porque la Unidad Técnica valoró de manera incorrecta los hechos denunciados para determinar la autoridad competente”, propone el magistrado.

No obstante, aún falta que la mayoría de los magistrados, con cercanía al oficialismo, voten a favor de que el INE acepte la denuncia de MC y de paso al proceso de investigación.

¿Qué dice el proyecto del magistrado?

En su proyecto, Rodríguez reconoce que las designaciones se enmarcan en un mismo proceso interno, desarrollado conforme a criterios generales aprobados por el Consejo Nacional de Morena.

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También admite que en su organización intervienen órganos nacionales del partido y que algunas designaciones se realizaron de manera conjunta en la capital del país.

MC impugnó la primera resolución del INE sobre no analizar el tema de las "corcholatas". Crédito: X/@MovCiudadanoCMX

Además, establece que los hechos denunciados comprenden designaciones realizadas de manera simultánea y bajo una metodología homologada en diversas entidades federativas.

Subraya que en las designaciones de Morena existen características comunes cuya posible relación forma parte del objeto mismo de la investigación.

Queja no la deben analizar autoridades electorales locales

Así, Reyes Rodríguez concluye que los hechos denunciados por MC no pueden considerarse territorialmente acotados a un solo estado de la República ni resulta procedente escindir su conocimiento entre diversas autoridades locales.

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“En consecuencia, corresponde al INE conocer integralmente de los hechos denunciados.

“Lo anterior sin prejuzgar sobre la existencia de la sistematicidad alegada, sobre la naturaleza jurídica de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ni sobre la actualización de los actos anticipados de precampaña o campaña denunciados.

“Esas cuestiones deberán determinarse, en su caso, durante la sustanciación y resolución del procedimiento correspondiente”, reza el proyecto que aún debe ser votado por el Pleno del TEPJF.

Vamos a ver cómo vota el TEPJF la queja de MC sobre la designación anticipada de las “corcholatas” de Morena y que el INE deba analizar de fondo el asunto.

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