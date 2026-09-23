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Nailea Vidrio es señalada con comentarios machistas tras el despido del DT Atlante Femenil: “Te sigues creyendo que eres futbolista”

La jugadora recibió numerosos mensajes en Instagram después de que el club anunciara la destitución del estratega azulgrana

La jugadora recibió numerosos mensajes en Instagram después de que el club anunciara la destitución del estratega azulgrana. (Especial)
La jugadora recibió numerosos mensajes en Instagram después de que el club anunciara la destitución del estratega azulgrana. (Especial)
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La salida de Nicolás Morales del banquillo del Atlante Femenil provocó una reacción inmediata en redes sociales, pero hubo una protagonista que terminó involucrada en la discusión sin que el club la responsabilizara directamente: Nailea Vidrio.

El conjunto azulgrana confirmó este martes 22 de septiembre que Morales dejó de ser director técnico del equipo, apenas un día después de la victoria por 2-1 sobre Querétaro correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026. La decisión llegó después de una conferencia de prensa en la que el entrenador habló tanto de Vidrio como de las delanteras del conjunto queretano.

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La situación tomó especial relevancia por los comentarios que Morales realizó sobre su futbolista. Vidrio había ingresado en la parte final del encuentro y disputó sus primeros minutos del torneo después de un largo periodo sin actividad. El estratega explicó que decidió utilizarla con la intención de ayudar a conservar la ventaja, pero aseguró que no siguió las instrucciones tácticas que había recibido.

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“Le pedí que se acomodara bien, que se parara bien, no quería que subiera, porque iba a apretar y el balón la techaba, por lo que llegaba tarde; por eso fueron mis gritos, me volvió loco en la banca”, explicó Morales.

Posteriormente, el técnico profundizó en la situación y relató cómo intentaba modificar la posición de la mediocampista desde la zona técnica.

“Le decía yo a la derecha y se iba a la izquierda; le decía a la izquierda y se iba a la derecha, entonces yo ya no sabía ni qué hacer, la verdad, me volvió loco en la banca”, señaló.

Vidrio, quien regresó a la Liga MX Femenil después de aproximadamente un año sin disputar un partido oficial, terminó jugando alrededor de 16 minutos frente a Querétaro. Su regreso quedó opacado por las declaraciones de Morales y, posteriormente, por la decisión del Atlante de finalizar su relación laboral con el entrenador.

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Usuarios responsabilizan a Nailea Vidrio

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Después de conocerse la destitución, algunos aficionados comenzaron a señalar directamente a Vidrio en redes sociales. En su cuenta de Instagram aparecieron mensajes que la responsabilizaban de la salida del estratega, pese a que el club no indicó que la futbolista hubiera sido la causa del despido.

Entre los comentarios dirigidos a la jugadora estuvieron: “No jue Pero tú sigues creyendo que eres futbolista”; “Por decir verdades cesaron al DT, JAJAJA”; “Te valió moder las indicaciones del director técnico”; “Por dignidad renuncia” y “Ya estarás contenta no? Por tu culpa despidieron al DT”.

Otros usuarios fueron todavía más duros con la futbolista y cuestionaron su lugar dentro del futbol profesional, mientras algunos relacionaron su popularidad en redes sociales con su permanencia en la Liga Femenil.

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Sin embargo, no hay una declaración oficial del Atlante que atribuya a Nailea Vidrio la salida de Morales. El comunicado publicado por el club señaló que el entrenador dejaba el puesto y enfatizó los valores institucionales relacionados con “valores, principios y respeto”.

Las otras declaraciones que generaron polémica

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La controversia tampoco se limitó a Nailea. Durante la misma conferencia, Morales habló sobre el ataque de Querétaro y describió a sus delanteras como “las delanteras de color”, expresión que provocó críticas y fue considerada por distintos usuarios y medios como un comentario racista.

Por ello, la salida del entrenador quedó rodeada de dos episodios distintos: sus cuestionamientos hacia Vidrio y la forma en que se refirió a las futbolistas de Querétaro.

Así, mientras una parte de la afición decidió colocar a Nailea Vidrio en el centro de la polémica, los hechos disponibles muestran que la jugadora fue señalada principalmente por usuarios de redes sociales. El Atlante, por su parte, no estableció públicamente que ella hubiera provocado la destitución de Nicolás Morales.

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