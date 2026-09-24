Stray Kids será el artista de K-pop invitado por Claudia Sheinbaum: esto es lo que se sabe

Stray Kids, boyband de k-pop (JYP Entertainment)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que Stray Kids será el grupo de K-pop invitado en el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

“Se llama Stray Kids el grupo que viene. Es como un BTS, BTS de más pequeños de edad”, reveló durante su conferencia matutina de este 24 de septiembre en Palacio Nacional.

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Sheinbaum regala boletos para el concierto de Stray Kids

Siguiendo con su discurso, recordó que esta agrupación se presentará en los siguientes días en la Ciudad de México, por lo que el Gobierno de México regaló 10 boletos para niñas y niños de escasos recursos a través del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que puedan disfrutar del espectáculo.

Destacó que el K-pop se ha convertido en un género con mucho éxito en el país, que ha ampliado su presencia a otras industrias más allá de la música como películas, series de televisión, entre otras.

“Eso ha acercado mucho a México, a los jóvenes mexicanos y a los jóvenes coreanos. Entonces, es parte también, pues, de lo que vamos a platicar con el presidente de Corea del Sur”, declaró la jefa de Estado.

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